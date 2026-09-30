scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Optical Illusion: तस्वीर में 3 गलतियां खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज

Optical Illusion: आपके सामने एक तस्वीर दी गई है, जिसमें आपको 3 अंतर को खोजना है. इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा.

Advertisement
X
सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपी 3 गलतियां खोजनी हैं. ( Photo: Pinterest)
सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपी 3 गलतियां खोजनी हैं. ( Photo: Pinterest)

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती. इन्हीं तस्वीरों के जरिए लोगों को अपनी नजर और दिमाग की तेजी परखने का मौका मिलता है. आज हम आपके लिए भी ऐसा ही एक दिलचस्प ब्रेन टेस्ट लेकर आए हैं. ऊपर दिखाई गई तस्वीर को ध्यान से देखिए. पहली नजर में आपको इसमें सब कुछ बिल्कुल सही और सामान्य दिखाई देगा. लेकिन तस्वीर को गौर से देखने पर आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी, जो बाकी तस्वीर से मेल नहीं खातीं.

आपका चैलेंज है कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपी 3 गलतियां खोजनी हैं. इसके लिए आपको तस्वीर के हर हिस्से को ध्यान से देखना होगा. छोटी-सी चीज भी आपके चैलेंज का जवाब हो सकती है. लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी में तस्वीर देखने से कई गलतियां आपकी नजर से छूट सकती हैं. इसलिए 10 सेकंड का समय शुरू होते ही तस्वीर को गौर से देखिए और एक-एक हिस्से को ध्यान से देखिए.

,

सम्बंधित ख़बरें

क्या आप बिना जवाब देखे सभी बिल्लियों को ढूंढ सकते हैं? ( Photo: Pinterest)
सब 12 ही खोज पाते हैं, मगर हैं 16! आप खोज सकते हैं सारी बिल्लियां?
Donald Trump, Trump AI pact, Trump AI agreement
जहां किए ट्रंप ने साइन, उसके नीचे लिखी थी अमेरिका की गलत स्पेलिंग!
Gurugram CEO's 'Parents are not God' post leaves X users divided
'माता-पिता भगवान नहीं...', गुरुग्राम CEO ने क्यों कही ये बात
norway
नॉर्वे में 300 रुपये का खीरा, भारतीय ने पूछा- किसान को कितना मिलता है?
jeddah-tower-1km-building-inside-hotel-homes
1 KM ऊपर बसा होगा पूरा शहर! जेद्दा टॉवर में कैसी होगी जिंदगी?

 

क्या आप 10 सेकंड में 3 गलतियां खोज पाए?
अब आपकी नजर का असली टेस्ट शुरू होता है. तस्वीर में कुछ चीजें ऐसी हैं, जो सामान्य नहीं हैं. हो सकता है पहली गलती आपको तुरंत दिखाई दे जाए, लेकिन बाकी गलतियों को खोजने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़े. अगर आपने 10 सेकंड के अंदर पांचों गलतियां खोज लीं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल यानी चीजों को बारीकी से देखने की क्षमता अच्छी कही जा सकती है. वहीं अगर आपको सिर्फ दो या तीन गलतियां ही दिखाई दीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

Advertisement

.

कुछ गलतियां इतनी बारीकी से छिपाई गई हैं कि उन्हें ढूंढने में समय लग सकता है. ऐसे पजल में सबसे जरूरी चीज है तस्वीर को ध्यान से देखना. कई बार हमारी नजर किसी चीज को देखकर आगे बढ़ जाती है, जबकि उसी जगह पर छोटी सी गलती छिपी होती है.

 

नहीं मिलीं सभी गलतियां तो यहां देखिए जवाब
अगर 10 सेकंड के बाद भी आप तस्वीर में छिपी सभी गलतियां नहीं खोज पाए हैं तो कोई बात नहीं. अब तस्वीर में दिए गए सर्किल को ध्यान से देखिए. इन सर्किल के अंदर ही वे 3 गलतियां छिपी हुई हैं, जिन्हें आपको इस ब्रेन टेस्ट में ढूंढना था.

.

तो आपने कितनी गलतियां सही समय में खोजीं? 3 में से अपना स्कोर जरूर बताइए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    34000 फीट की ऊंचाई पर पायलट के बीच चाकूबाजी, हाईजैकिंग का अलर्ट... दुबई टू इजरायल विमान में क्या हुआ |
    'कांग्रेस की एकला चलो नीति ठीक नहीं', INDIA ब्लॉक की मीटिंग में बोले उद्धव ठाकरे |
    'कंप्रोमाइज करने पर मिलेंगे 7 लाख रुपये', डायरेक्टर ने दिया ऑफर, रेट सुन चौंकी हसीना |
    IND vs WI: आकिब नबी की पूरी हुई ख्वाहिश, इंटरनेशनल डेब्यू में मिला धमाल मचाने का मौका |
    बेला एस्टेट का एकलौता वोटर... वो शख्स कौन है जिसका नाम SIR में 728 लोगों में अकेला बच गया? |
    पेट का ये छोटा सा बैक्टीरिया बन जाता है कैंसर की वजह, जानिए H. pylori की पूरी कहानी |
    आसाराम को हाईकोर्ट से झटका, मां से मिलने के लिए दायर जमानत याचिका खारिज |
    'कोशिश रही कि किसी के साथ गलत न हो...' रिटायरमेंट पर रो पड़े दारोगा, बयां की 40 साल के सफर की कहानी |
    मौत के बाद शरीर को फ्रीज कर रखना कितना कानूनी? भारत में क्रायोनिक्स पर असमंजस |
    सूखे रेगिस्तान में फूलों की बहार! अल-नीनो की बारिश से अटाकामा में खिले लाखों फूल
    Advertisement