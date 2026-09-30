अरब सागर में 3,000 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़े गए पांचों पाकिस्तानियों की शिनाख्त, पेशावर से है कनेक्शन

अरब सागर में नशे की तस्करी के खिलाफ इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने संदिग्ध ईरानी नाव को रोककर करीब 526 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया. जब्त ड्रग्स में हेरोइन और मेथामफेटामाइन शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इस खेप की कीमत 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है. इस कार्रवाई में नाव पर सवार जो पांच पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए, वो सभी पेशावर के रहने वाले हैं.

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गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों की पहचान भी सामने आ गई है. वे सभी आरोपी पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले बताए गए हैं. जिनकी शिनाख्त मोहम्मद याकूब, शकीरुल्लाह, फरीदुल्लाह, अहमद खान और वाहिदुल्लाह खान के तौर पर हुई है. एजेंसियां अब इन सभी से पूछताछ कर रही हैं. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वे इस नाव को कहां से लेकर निकले थे और ड्रग्स की खेप किस जगह पहुंचाई जानी थी. इसके साथ ही उनके संपर्क में रहने वाले लोगों और संभावित नेटवर्क की भी जानकारी जुटाई जाएगी.

यह कार्रवाई 25 सितंबर 2026 को की गई थी. खुफिया जानकारी मिलने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र और हवा के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी शुरू की थी. इस दौरान एक संदिग्ध ईरानी नाव की लगातार ट्रैकिंग की गई. निगरानी में नाव की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद तटरक्षक बल ने उसका पीछा किया और उसे रोककर तलाशी की कार्रवाई शुरू की.

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तटरक्षक बल की टीम ने संदिग्ध नाव को अपने कब्जे में लेने के बाद उस पर सवार पांच पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया. नाव की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए. शुरुआती जांच में करीब 526 किलो हाई-ग्रेड मादक पदार्थ मिलने की बात सामने आई है. बरामद खेप में हेरोइन के साथ मेथामफेटामाइन भी शामिल है. कार्रवाई के बाद नाव, गिरफ्तार आरोपियों और जब्त ड्रग्स को सुरक्षा के बीच मुंबई लाया गया.

बरामद की गई ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत 3,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की बरामदगी समुद्री रास्ते से होने वाली तस्करी की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण है. एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह खेप कहां से लाई गई थी. साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि इसे भारत या किसी दूसरे देश में कहां पहुंचाया जाना था.



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