scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जेल से बाहर आने वाले थे सचिन वाझे... राहत के 24 घंटे में रद्द हो गई जमानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंटीलिया बम केस के मुख्य आरोपी और पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जेल से रिहाई पर 7 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी है.

Advertisement
X
सचिन वाझे को राहत मिलने के 24 घंटे बाद फिर से मुश्किल का सामना करना पड़ा है
सचिन वाझे को राहत मिलने के 24 घंटे बाद फिर से मुश्किल का सामना करना पड़ा है

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एंटीलिया बम केस के मुख्य आरोपी और मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाझे की जेल से रिहाई पर 7 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. वाझे पांच साल से अधिक समय से ठाणे सेंट्रल जेल में बंद हैं. विशेष NIA अदालत ने उन्हें जमानत दी थी, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया.

एक दिन पहले ही मिली थी जमानत

जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की बेंच ने वाझे की रिहाई पर अंतरिम रोक लगाई. अब 7 अक्टूबर को बेंच NIA की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें वाझे को जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है. NIA मंगलवार शाम से ही वाझे की रिहाई रुकवाने के लिए अदालतों का रुख कर रही थी. एजेंसी ने पहले विशेष NIA अदालत से जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन यह मांग खारिज हो गई. इसके बाद NIA ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की.

सम्बंधित ख़बरें

Special NIA court grants bail to dismissed cop Sachin Waze in Antilia case.
एंटीलिया और मनसुख हिरन केस में सचिन वाजे को राहत, NIA कोर्ट ने दी जमानत
sachin-waze
एंटीलिया बम केस में सचिन वाझे को राहत, मिली जमानत
Antilia Radhika Ambani (Photo: ITG)
राधिका अंबानी ने दिखाया 15 हजार करोड़ के एंटीलिया का अनदेखा कोना, क्रिस्टल की सीढ़ियों और शाही बैकड्रॉप पर टिकीं नजरें, PHOTOS
Akash Ambani Anant Ambani And Anand Piramal (Photo: ITG)
गणपति विसर्जन में अनंत-आकाश ने जीजा आनंद संग की मस्ती, VIDEO वायरल
Radhika Ambani Dances With Sholka Ambani At Ganpati Visarjan (Photo: ITG)
श्लोका के गले लग नाचीं राधिका अंबानी, देवरानी-जेठानी का डांस वायरल

शुरू होने वाली थी रिहाई प्रक्रिया

मामला पहले जस्टिस सारंग वी. कोतवाल और जस्टिस आरआर भोंसले की बेंच के सामने पहुंचा. जस्टिस कोतवाल ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. इसके बाद NIA जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस आशीष चव्हाण की बेंच के पास पहुंची, लेकिन यह बेंच भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकी. इस बीच विशेष NIA अदालत की ओर से जारी वाझे का रिलीज मेमो उनकी कानूनी टीम को मिल चुका था और इसे ठाणे जेल के बाहर निर्धारित बॉक्स में डाल दिया गया था, ताकि उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो सके.

Advertisement

यह भी पढ़िएः एंटीलिया बम केस में सचिन वाझे को राहत, मिली जमानत

NIA ने दिए ये तर्क

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि वाझे कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं. इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मामले की तत्काल सुनवाई के लिए दूसरी बेंच तय करने का अनुरोध किया. मामला चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच के सामने भी रखा गया. इसके बाद जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की बेंच को सुनवाई का निर्देश दिया गया.

NIA ने अपनी याचिका में विशेष अदालत के 29 सितंबर के जमानत आदेश को तथ्यों और कानून के लिहाज से गलत बताया. एजेंसी ने कहा कि विशेष अदालत ने UAPA की धारा 43D के प्रावधानों की अनदेखी की और मामले में वाझे की भूमिका केंद्रीय है.

हाई कोर्ट ने हालांकि कहा कि वाझे की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था, इसलिए मामले पर विस्तृत सुनवाई उनकी गैरमौजूदगी में नहीं की जा सकती. इसके बाद अदालत ने फिलहाल जमानत आदेश के अमल पर 7 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी और जेल अधिकारियों को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    EPFO ने बढ़ाई सैलरी लिमिट, 25 हजार रुपये तक की सैलरी पर PF अनिवार्य! |
    नया नियम... अक्‍टूबर से कटकर आएगी आपकी सैलरी? समझिए क्‍या बदलेगा |
    ईरान में आसमान छूती महंगाई के दबाव में ईरानी नेता, देखें दुनिया आजतक |
    'धरती पर कोई ऐसा नहीं जो नीतीश कुमार को कंट्रोल कर सके...' सोनिया गांधी पर संजय झा का पलटवार |
    राखी सावंत ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया अपना पापा, अमेरिकी नागरिकता को लेकर किया मजेदार दावा |
    अरब सागर में 3,000 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़े गए पांचों पाकिस्तानियों की शिनाख्त, पेशावर से है कनेक्शन |
    जेल से बाहर आने वाले थे सचिन वाझे... राहत के 24 घंटे में रद्द हो गई जमानत |
    कौन हैं एडवर्ड रुकिडी? न्यूज एंकर से सीधे बन गए किंग, युगांडा को मिला नया राजा |
    '7 घंटे काम भी ज्यादा है!' स्विस कपल ने भारतीय को दिखाई जिंदगी की दूसरी तस्वीर |
    ChatGPT का खेल खत्म? OpenAI ने लॉन्च किया ऐसा AI जो आपके बिना भी करता रहेगा काम
    Advertisement