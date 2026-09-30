Kal Ka Rashifal 1 october 2026: कल खुलेगी 4 राशियों की किस्मत! जानिए कैसा रहेगा अन्य राशियों का दिन

मेष - परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. अतिथि का आदर सत्कार बनाए रखेंगे. संस्कार परंपराओं का पालन करेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बचत और बैंकिंग के कार्यों में रुचि लेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंटवार्ता में बेहतर रहेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य और व्यक्तित्व का ध्यान रखेंगे. सुख में वृद्धि बनी रहेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

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वाणिज्यिक परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. कार्यों को तेजी लाएंगे. प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पैतृक कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक लक्ष्य पाएंगे. वरिष्ठों को लेकर चलेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. श्रेष्ठ व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले बनेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. व्यक्तित्व संवारें.

वृष - विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. नवीन कार्यों को गति मिलेगी. अनोखी कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्य सधेंगे. करिरयर व्यापार बेहतर होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. कला कौशल में वृद्धि होगी. साझा प्रयास फलेंगे. प्रयोगों में रुचि रखेंगे. लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे. रचनात्मक विषयों से जुडेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

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चर्चाओं में तेजी आएगी. व्यापार में सहजता रहेगी. कारोबारी गतिविधियों में अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. निवेश की संभावनाएं बनी रहेंगी. वित्तीय लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी.



शुभ अंक: 1, 3 और 6

शुभ रंग: गौघृत के समान

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. नया करें.

मिथुन - विभिन्न मामलों में दबाव का अनुभव कर सकते हैं. रिश्तेदारों से सामंजस्य बनाए रखें. न्यायिक विषयों में सजग रहें. लेनदेन में ढिलाई से बचें. रिश्ते संवरेंगे. दान धर्म बढ़ेगा. दिखावे में रुचि बढ़ेगी. उधार से बचें. तर्कशील रहें. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. निवेश पर जोर रहेगा. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से सजग रहें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. पेशेवर तैयारी पर जोर बनाए रखें. विदेश के मामले सक्रिय रहेंगे.

कामकाज में समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखें. करियर पूर्ववत् रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. उद्योग व्यवसाय पर जोर रहेगा. लाभ से अधिक खर्च बना रहेगा. पहल करने से बचें. ठगों से बचाव रखें. विभिन्न मामलों में बजट से चलेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे.

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शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: लेमन कलर

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना करें. केले के पेड़ तले दीपक जलाएं. लाल पीली वस्तुओं का दान एवं प्रयोग बढ़ाएं. स्पष्टता रखें.

कर्क - महत्वपूर्ण कार्यों में उत्साह बनाए रखेंगे. कारोबार में तेजी दिखाएंगे. आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी. विभिन्न कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. मित्रों को वरीयता देंगे. प्रबंधन पर जोर रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता पर जोर देंगे. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभप्रद स्थिति बनी रहेगी. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. संरक्षण में आगे रहेंगे. उल्लेखनीय प्रयास बन सकते हैं. अच्छे लाभ की संभावना रहेगी. संकोच का त्याग करेंगे.

चहुंओर सफलता पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे. वित्तीय पक्ष बढ़त पर रहेगा. विविध कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. कीमती भेंट मिलना संभव है. आर्थिक मामले संवार पर होंगे. लाभ और प्रबंधन पर बल रहेगा. सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: ऑरेंज

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. साहस बढ़ाए रखें.

सिंह - प्रबंधकीय कार्य तेज होंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. अधिकारियों से सहज संवाद बढ़ेगा. सक्रियता से काम लेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. विभिन्न मामले साधेंगे. सुख सौख्य बनाए रहेंगे. पेशेवर जन बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पैतृक कार्य संवरेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. करियर व्यवसाय में उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को बल मिलेगा. सफलता प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. वार्ताएं बढ़ेंगी. सभी का सहयोग मिलेगा.

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व्यापार में प्रभावी स्थिति रहेगी. पेशेवर बड़ी सोच रखेंगे. कार्ययोजनाओं में सक्रियता आएगी. अनुकूल वातावरण से उत्साहित बने रहेंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे.लेनदेन में उत्साह रहेगा. प्रबंधन के विषय गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा एवं प्रभाव बनाए रखेंगे.



शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: सनराइज

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. बड़ों का आदर करें.

कन्या - विभिन्न परिस्थितियां पक्ष में बनी रहेंगी. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. भेंट मुलाकात में रुचि रखेंगे. लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में सफल होंगे. आस्था और विश्वास से सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनाए रखेंगे. लाभ प्रभाव को बल मिलेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. पेशेवर संबंध संवरेंगे.

तेजी बनी रहेगी. अनुशासन बढ़ाकर रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. करियर व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. वित्तीय लाभ संवार पर रहेगा. योजनाओं के संचालन में प्रभावी रहेंगे. पद प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा. उन्नति की संभावना बनी रहेगी. विरोधी शांत रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

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शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. वादा पूरा करें.

तुला - जोखिम उठाने से बचें. प्रबंधन पर ध्यान दें. कामकाजी व्यवस्था में नियमितता बनाए रखें. सहजता सामंजस्यता से काम लें. नीति नियमों पर जोर रखें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. आकस्मिक स्थिति बनी रहने की संभावना है. परिवार में शुभ कार्य बनेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. विभिन्न कार्यों में धैर्य दिखाएं. कानून के उल्लंघन से बचें. आवश्यक कार्यों में स्मार्ट डिले बनाए रख सकते हैं. व्यक्तिगत मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी.

चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. प्रयास साधारण बनेंगे. व्यापार में सजगता रखें. अनुकूलन पर जोर देंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. धूर्त से सावधानी बनाए रहें.आर्थिक पक्ष पर फोकस बढ़ाएं. लक्ष्य पर जोर रखें. कार्यगति सामान्य रहेगी. खर्च और बजट पर ध्यान दें. प्रबंधन की नीतियों की पालना रखें. विविध मामले लंबित रह सकते हैं.



शुभ अंक: 3 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. योग व्यायाम की नियमितता बढ़ाएं.

वृश्चिक - नेतृत्व के कार्यों में आगे रहेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. व्यापार प्रभावी बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. करीबी सहयोगी होंगे. प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. पेशेवरता पर जोर देंगे. साथी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. टीम भावना बढ़ेगी. साझीदारी बढ़ेगी. योजनाओं को लंबित रखने से बचें. उद्योग व्यापार में अवसर बने रहेंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. सामर्थ्य में वृद्धि होगी.

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साझा व्यवस्था बनाने में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. कामकाजियों के लिए बेहतर अवसर बनेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. वित्तीय प्रयास गति लेंगे. करियर कारोबार बढ़त पाएगा. दीर्घकालिक मामलों में अच्छा करेंगे. उद्योग कार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लगन से कार्य करेंगे. लापरवाही से बचेंगे.



शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. जिम्मेदारी निभाएं.

धनु - विभिन्न प्रयासों को बनाए रखें. अफवाहों पर भरोसा न करें. तर्कशीलता बनाए रहें. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाजी गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहेंगे. मेहनत के अनुरूप लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. अपरिचित लोगों से सावधान रहें. लापरवाही पर अंकुश रखें. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन से चलें. ठगों से दूरी बनाएं. सजगता से आगे बढ़ें. व्यर्थ चर्चा पर अंकुश लगाएं. बजट से चलेंगे. संकोच बना रहेगा. लापरवाही से बचें.

कार्यकुशलता व निरंतरता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. पेशेवर सक्रियता रखेंगे. तार्किक गतिविधियां बढ़ेंगी. करियर संबंधी विषय गति लेंगे.लेनदेन में पेपरवर्क से समझौता न करें. अधिकारी की बात पर ध्यान दें. नियम अनुशासन अपनाएं. सक्रियता बनाए रखें. लोभ प्रलोभन में न आएं. ठगी की आशंका है.

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शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. श्रमशील रहें.

मकर - योग्यता से उचित जगह बनाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं में निरंतरता लाएंगे. अनोखे प्रयास बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन का प्रयास रहेगा. शैक्षिक प्रयास बेहतर रहेंगे. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. कार्यकारी पक्ष मजबूत होगा. रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. प्रबंधन में रुचि लेंगे. अपनों से बनाकर चलेंगे.

करियर उछाल पाएगा. व्यापार व्यवसाय में सफलता पाएंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे. अधिकारियों से भेंट होगी. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. वित्तीय संतुलन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. साहसिक निर्णय लेंगे. विविध प्रयास गति पाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: खाकी

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. सीखने का भाव रखें.

कुंभ - घरेलू विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. निजी कार्यों में अतिउत्साह से बचें. भावुकता पर नियंत्रण बनाए रखें. कारोबारी लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर व्यापार में औसत बने रहेंगे. घर परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. वाहन लेने पर विचार कर सकते हैं. भौतिक सुविधाओं पर फोकस होगा. बड़ी सोच रखें. वरिष्ठों का सानिध्य बढ़ाएं. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रबंधन पक्ष सहयोगी रहेगा. सहज रहें.

कार्यक्षेत्र में सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक लाभ मध्यम रहेगा. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं गति लेंगी. अधिकारियों की सुनेंगे. कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. लाभ अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. वित्तीय मामलों में उतावली न दिखाएं.



शुभ अंक: 1, 3 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. जिद से बचें.

मीन - सामाजिक चर्चाओं में शामिल होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कामकाज पर फोकस रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. लक्ष्य पूरा करेंगे. साहस संपर्क बढ़ेगा. सामंजस्य और सहकारिता बढ़ेगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सुखद सूचना मिल सकती है. संकोच का त्याग करेंगे. आस्था बढ़ाएंगे. बंधुत्व की भावना बल पाएगी. तार्किक चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाजी यात्रा संभव है. मित्रों का साथ पाएंगे. संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें.

व्यापारिक यात्रा के अवसर बनेंगे. पेशेवर सक्रियता बढ़ाएंगे. निवेश एवं विस्तार कार्यों में रुचि दिखाएंगे. कार्य व्यापार अनुकूलन रहेगा. जिम्मेदारी बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में चर्चा संवाद फोकस बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी. वित्तीय गतिविधियों में शुभता बनी रहेगी. पेशेवर संबंधों में सुधार आएगा. तेजी लाएंगे.



शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: पीला

कल का उपाय: पितरों का स्मरण और विधिवत् तर्पण करें. पीली वस्तुओं एवं अन्न का दान करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. प्रवचन सुनें.

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