गुजरात में दर्दनाक हादसा... पुल से गिरकर कार में लगी आग, 2 महिला शिक्षकों समेत 3 की जिंदा जलकर मौत

गुजरात के राजकोट में गोंडल-आटकोट हाइवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार कार पुल से करीब 8 फीट नीचे गिर गई और तुरंत आग के गोले में बदल गई. इस दौरान कार में सवार दो महिला शिक्षकों समेत तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई.

पुल से गिरकर कार में लगी आग. (Photo: ITG)
राजकोट जिले के गोंडल-आटकोट हाइवे पर बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. छोटा उदेपुर से गोंडल की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर पुल से करीब 8 फीट नीचे जा गिरी और उसमें भीषण आग लग गई. इस हादसे में कार में सवार दो महिला शिक्षकों समेत तीन लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 5:30 से 5:45 बजे के बीच हुआ. सुबह 5:45 बजे 108 एंबुलेंस को दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा. जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार के कारण चालक कार से नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन नीचे गिर गया.

हादसे के बाद कार पलट गई और फ्यूल रिसाव या शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लग गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के दरवाजे जाम हो गए और अंदर मौजूद तीनों लोग बाहर नहीं निकल सके. कुछ ही मिनटों में कार आग के गोले में तब्दील हो गई.

यह भी पढ़ें: पन्ना पुलिस का गजब कारनामा... कार से हुआ एक्सीडेंट, FIR में डाल दी बाइक; वीडियो वायरल हुआ तो ASI सस्पेंड

घटना की सूचना मिलते ही गोंडल नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी और अंदर मौजूद लोगों की मौत हो चुकी थी. कार पलटने के कारण शवों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया था. इसके बाद दमकल कर्मियों ने हाइड्रोलिक और कटर की मदद से कार के दरवाजे काटकर तीनों कंकालनुमा शव बाहर निकाले.

डिप्टी एसपी नवीन चक्रवर्ती ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. मृतकों की पहचान, उनके गंतव्य और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.

