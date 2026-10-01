परिवार से विवाद के बाद पहली बार पटना पहुंचीं रोहिणी आचार्य, मां राबड़ी से मिलकर हुईं इमोशनल

परिवार में हुए विवाद की खबरों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लंबे समय बाद पहली बार पटना लौटी हैं. इस दौरान एयरपोर्ट पर परिवार में एक बेहद इमोशनल और खास नजारा देखने को मिला.

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सिंगापुर से लौटने के बाद रोहिणी आचार्य को रिसीव करने के लिए खुद उनके पिता लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे. उनके साथ उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद थीं.

एयरपोर्ट पर जब परिवार के इन सदस्यों की आपस में मुलाकात हुई, तो वो पल काफी भावुक कर देने वाला था. लंबे समय के बाद अपनों के बीच पहुंचीं रोहिणी का परिवार ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. मां राबड़ी देवी से गले मिलकर रोहिणी की आंखों से आंसू छलक पड़े.

राजनीति से दूर रहने की अपील

इस हाई-प्रोफाइल मुलाकात को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन खुद रोहिणी आचार्य और मीसा भारती ने कहा कि ये पूरी तरह से एक पारिवारिक मुलाकात है. उन्होंने मीडिया और राजनीतिक हलकों से अपील की है कि इसे किसी भी सूरत में राजनीति से जोड़कर न देखा जाए.

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याद रहे कि पिछले दिनों लालू परिवार में कुछ आंतरिक विवाद और मतभेदों की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद रोहिणी आचार्य सिंगापुर चली गई थीं. आज जब वो एक बार फिर लंबे अंतराल के बाद पटना की धरती पर उतरीं, तो उनके पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद खास बना दिया.

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पिता के बुलावे पर आई हैं पटना

पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उन्हें बुलाया है और वो सिर्फ अपने पिता से मिलने के लिए यहां आई हैं. उन्होंने एक बार फिर सभी से अपील की कि इस पारिवारिक मिलन को किसी भी राजनीतिक रंग न दिया जाए.

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