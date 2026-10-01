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OTT पर फिर गूंजेगा जय श्री राम, 'द लीजेंड ऑफ हनुमान' सीजन 7 का अनाउंसमेंट, होगा रावण का अंत

'द लीजेंड ऑफ हनुमान' में भगवान हनुमान के उस सफर को दिखाया गया है, जिसमें वो कई बदलाव से गुजरते हैं और भगवान राम से मिलने के बाद उनकी सेवा करने का फैसला करते हैं. अब ये सीरीज रावण के अंत तक पहुंच गई है.

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'द लीजेंड ऑफ हनुमान' (Photo: instagram/jiohotstar)
'द लीजेंड ऑफ हनुमान' (Photo: instagram/jiohotstar)

इन दिनों सिनेमाघरों से लेकर हर तरफ 'हनुमान अंश' और उनकी गाथाओं का बोलबाला है. इसी बीच ओटीटी की चर्चित एनिमेटेड सीरीज 'द लीजेंड ऑफ हनुमान' के 7वें सीजन की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान हो गया है और मेकर्स ने इसका धमाकेदार टीजर भी जारी कर दिया है.

यह सीरीज हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे पूजनीय और शक्तिशाली किरदारों में से एक, भगवान हनुमान के पराक्रम और भक्ति की अद्भुत कहानी को नए और जीवंत अंदाज में पेश करती है.

क्या खास है इस सीरीज की कहानी में
यह सीरीज मुख्य रूप से भगवान हनुमान के जीवन और उनकी भक्ति यात्रा पर केंद्रित है. हालांकि, कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसमें प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और रामायण के अन्य प्रमुख पात्रों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी बेहद खूबसूरती से दिखाया है. 

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इस पॉपुलर एनिमेटेड शो के छठे सीजन को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से ही जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी. 11 अप्रैल, 2025 को स्ट्रीम हुए इस सीजन ने लोगों का दिल जीत लिया था. शरद केलकर और दमनदीप सिंह बग्गन जैसे मंझे हुए कलाकारों की दमदार आवाज ने इस शो के हर एक किरदार में मानों नई जान फूंक दी थी.

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कब और कहां देख सकेंगे 7वां सीजन
'द लीजेंड ऑफ हनुमान' सीजन 7 की रिलीज डेट 23 अक्टूबर, 2026 तय की गई है. यह नया सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर स्ट्रीम होगा. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर नए सीजन का ट्रेलर पोस्ट करते हुए लिखा, 'बजरंग-बली की कहानी का अगला अध्याय शुरू होने जा रहा है! Hotstar Specials: The Legend of Hanuman Season 7, 23 अक्टूबर से सिर्फ़ #JioHotstar पर स्ट्रीम होगा.'

बता दें कि 'द लीजेंड ऑफ हनुमान' का सीजन 7 में रावण के अंत से एक नई कहानी का आरंभ होता हुआ दिखेगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दमदार स्टार कास्ट और वॉयस ओवर
शो की सफलता के पीछे इसके वॉयस आर्टिस्ट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है. इस सीरीज में संकेत म्हात्रे ने 'श्री राम', दमनदीप सिंह बग्गन ने 'हनुमान', सुरभि पांडे ने 'माता सीता' और शरद केलकर ने 'रावण' के किरदार को अपनी आवाज दी है. इसके अलावा विक्रांत चतुर्वेदी (सुग्रीव), रिचर्ड जोएल (लक्ष्मण) और शक्ति सिंह (जाम्बवान) की आवाजों ने भी पौराणिक किरदारों को जीवंत बना दिया है.

वहीं इस बेहतरीन एनिमेटेड सीरीज का डायरेक्शन जीवन कांग और नवीन जॉन की जोड़ी ने मिलकर किया है. इसकी कसी हुई और प्रभावशाली पटकथा को शरद देवराजन, अरशद सैयद, अश्विन पांडे और सरवत चड्ढा जैसे लेखकों की टीम ने तैयार किया है. बेहतरीन एनिमेशन और दमदार संवादों के मेल ने इसे भारत की सबसे सफल एनिमेटेड सीरीज में से एक बना दिया है.

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