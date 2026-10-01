scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोटद्वार के ‘मोहम्मद दीपक’ गिरफ्तार, साड़ी की दुकान के बाहर ऐसा क्या हुआ?

कोटद्वार में ‘मोहम्मद दीपक’ के नाम से चर्चा में आए दीपक कुमार एक बार फिर विवाद में हैं. आरोप है कि फेसबुक कमेंट्स को लेकर वह गंगा दत्त जोशी मार्ग स्थित साड़ी की दुकान पर पहुंचे और व्यापारी को धमकी दी. व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात है.

Advertisement
X
मोहम्मद दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार किया. (Photo: ITG)
मोहम्मद दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार किया. (Photo: ITG)

उत्तराखंड के कोटद्वार में ‘मोहम्मद दीपक’ के नाम से चर्चा में आए दीपक कुमार एक बार फिर विवाद में हैं. इस बार मामला फेसबुक पर किए गए कमेंट्स से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि दीपक कुमार गंगा दत्त जोशी मार्ग स्थित एक साड़ी की दुकान पर पहुंचे और वहां एक व्यापारी को धमकी दी. व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोटद्वार कोतवाली में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है. घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों में आक्रोश की बात सामने आई है.

बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत फेसबुक पर किए गए कमेंट्स को लेकर हुई. इसके बाद दीपक कुमार साड़ी की दुकान पर पहुंचे. वहां व्यापारी को धमकी देने का आरोप है. व्यापारी ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया. मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.

26 जनवरी को पहली बार चर्चा में आए थे दीपक

सम्बंधित ख़बरें

Pilibhit Muslim Family Inspired by Sanatan Dharma's Tolerance Embraces Hinduism at Haridwar's Ganga Ghats
माहिद से मोहित, शबीना से खुशी, परिवार ने गंगा तट पर अपनाया हिंदू धर्म
BJP Conciler Robbed
ऑनलाइन रखे नौकर ने दिया धोखा! पार्षद के घर की बड़ी चोरी
October Long Weekend Trip
अक्टूबर में घूम आएं भारत की ये 5 से एक जगह, हर पल बनेगा यादगार
Peaceful Himalayan Villages
लॉन्ग वीकेंड पर चाहिए सुकून? घूम आएं दिल्ली के पास ये 5 हिमालयी गांव
Vice-Chancellor Surekha Dangwal takes cognizance of complaint regarding food (Photo: ITG)
कीड़े और स्नेल वाला सलाद! दून यूनिवर्सिटी के अलकनंदा हॉस्टल में बवाल

दीपक कुमार कश्यप कोटद्वार के रहने वाले हैं और जिम चलाते हैं. वह पहली बार 26 जनवरी 2026 को एक घटना के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा में आए थे. उस दिन पटेल रोड पर एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को लेकर विवाद हुआ था. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ लोग दुकानदार की दुकान के नाम में इस्तेमाल हो रहे ‘बाबा’ शब्द को हटाने की मांग कर रहे थे. इसी दौरान दीपक ने बीच में आकर दुकानदार का पक्ष लिया था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने खुद को ‘मोहम्मद दीपक’ बताया. इसके बाद सोशल मीडिया पर वह इसी नाम से चर्चित हो गए.

Advertisement

26 जनवरी की घटना के कुछ दिन बाद 31 जनवरी को दीपक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था. रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदर्शन करने वाले लोगों ने उनके जिम और संबंधित दुकान की ओर जाने की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस ने रोका. इस दौरान कोटद्वार में तनाव की स्थिति बनी और पुलिस ने कई मामले दर्ज किए थे.

इसके बाद दीपक के जिम पर भी असर पड़ने की बात सामने आई थी. उनके मुताबिक, जिम में आने वाले लोगों की संख्या करीब 150 से घटकर 15 रह गई थी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा. जिम का करीब 40 हजार रुपये महीना किराया और घर बनाने के लिए लिए गए लोन की किस्तें चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया था. इस दौरान कुछ वकीलों समेत कई लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश भी की थी. दीपक को लेकर विवाद आगे कानूनी स्तर तक भी पहुंचा. अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई थी और उत्तराखंड हाईकोर्ट के सोशल मीडिया से जुड़े आदेश पर भी रोक लगाई थी.

अब फिर सामने आया नया मामला

अब फेसबुक कमेंट्स को लेकर सामने आए नए विवाद ने दीपक कुमार को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. आरोप है कि वह गंगा दत्त जोशी मार्ग स्थित साड़ी की दुकान पर पहुंचे और व्यापारी को धमकी दी. व्यापारी की तहरीर के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोटद्वार कोतवाली में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर आक्रोश की बात सामने आई है. 26 जनवरी की वायरल घटना से चर्चा में आए दीपक कुमार के सामने अब एक नया मामला है. पुलिस की कार्रवाई के बाद इस मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर नजर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    How To Fix Toilet Flush Tank Leakage: फ्लश टैंक से लगातार रिस रहा है पानी? बिना प्लंबर 10 मिनट में खुद करें ठीक, ऐसे रुकेगी लीकेज |
    Pitra Paksha 2026: पितृपक्ष में छत का लेंटर डलवाएं या नहीं? जानें क्या कहते हैं शास्त्रों के विद्वान |
    Gen Z डेटिंग में ‘कोल्ड अप्रोच’ से क्यों बचती है? बार से ज्यादा ऐप्स पर भरोसा क्यों? |
    को-पायलट के हमले के बाद घायल पायलट का Video, तबूक में हुई लैंडिंग |
    TATA ने बेच दीं 2 लाख से ज्यादा कारें... इस SUV के दीवाने हुए लोग |
    चीन में बढ़ी टेंशन, प्रशांत महासागर में तेजी से ताकतवर हो रहा रिकॉर्डतोड़ सुपर अल-नीनो |
    क्या ब्लू-कट लेंस वाकई आंखों के लिए फायदेमंद है? ये स्क्रीन लाइट से बचाता है? डॉक्टर ने बताया |
    परिवार से विवाद के बाद पहली बार पटना पहुंचीं रोहिणी आचार्य, मां राबड़ी से मिलकर हुईं इमोशनल |
    NLSIU दे रहा ₹50 हजार से ₹2 लाख महीने तक की फेलोशिप, आवेदन शुरू, जानें पूरी ड‍िटेल |
    कोटद्वार के ‘मोहम्मद दीपक’ गिरफ्तार, साड़ी की दुकान के बाहर ऐसा क्या हुआ?
    Advertisement