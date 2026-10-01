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'इतना बड़ा ट्रक कभी नहीं देखा...' वाराणसी में थमे 'महाबली' के 240 पहिए! फुट ओवरब्रिज हटाने की तैयारी; बेल्जियम का 164 टन वजनी रिएक्टर जा रहा लखीमपुर

यूपी के लखीमपुर खीरी में 3,080 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बन रहा है. इसमें बेल्जियम से लाया जा रहा विशाल रिएक्टर लगाया जाएगा. 240 पहियों वाले विशेष ट्रेलर से लाया जा रहा यह रिएक्टर फिलहाल फुटब्रिज की बाधा के कारण वाराणसी में रुका है. इस प्लांट का उद्घाटन नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं.

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ट्रक को आगे बढ़ने के लिए हटाना होगा पुल (Photo- ITG)
ट्रक को आगे बढ़ने के लिए हटाना होगा पुल (Photo- ITG)

यूपी के लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में देश के पहले आधुनिक बायोपॉलीमर प्लांट की स्थापना की तैयारी चल रही है. करीब 3,080 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्लांट में चीनी से बायोपॉलीमर यानी प्लास्टिक बनाने की तकनीक इस्तेमाल की जानी है. प्लांट में लगने वाला विशाल रिएक्टर बेल्जियम से मंगाया गया है, जिसे एक विशेष मल्टी-एक्सल ट्रेलर के जरिए लखीमपुर ले जाया जा रहा है.

यह विशाल ट्रक 15 मई को ओडिशा के बंदरगाह से रवाना हुआ था. शुरुआत में रिएक्टर को 308 पहियों वाले ट्रक से ले जाया गया, जिसे बाद में 240 पहियों वाले विशेष ट्रेलर में बदला गया. करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करने में इसे चार दिन लग गए हैं. रिएक्टर 27 सितंबर को वाराणसी पहुंचा था.

चांदमारी में लगा ब्रेक, फुटब्रिज हटाने की तैयारी

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गुरुवार को यह विशालकाय ट्रक वाराणसी के चांदमारी फेस-2 पहुंचा. आगे बने फुटब्रिज को हटाने की तैयारी के कारण ट्रक को फिलहाल रोक दिया गया है.  विशाल ट्रक को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट रही है. बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा इस अनोखे वाहन को देखने पहुंच रहे हैं.

70 वर्षीय लीलावती ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा ट्रक कभी नहीं देखा. उन्होंने कहा, "इतना उम्र हो गया, इतना बड़ा ट्रक नहीं देखा है. गांव में इसकी चर्चा है, इसलिए पतोह के साथ देखने आ गए हैं."

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फुटब्रिज हटने के बाद आगे बढ़ेगा रिएक्टर

ट्रक के साथ चल रहे कर्मचारियों के मुताबिक, आगे करीब तीन फुटब्रिज हैं, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है. रास्ता साफ होने के बाद यह काफिला गाजीपुर, सैदपुर, गोरखपुर और बस्ती होते हुए लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव पहुंचेगा.

यह रिएक्टर बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के प्रस्तावित बायोपॉलीमर प्लांट में लगाया जाएगा. प्लांट की नींव पूजन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुआ था. इसके उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी की चर्चा है.

रिएक्टर की देरी से टला उद्घाटन

प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर में प्रस्तावित बताया जा रहा था, लेकिन विशाल रिएक्टर के पहुंचने में हो रही देरी के कारण कार्यक्रम आगे खिसक सकता है. संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्लांट का उद्घाटन कराया जा सकता है.

यह प्लांट आधुनिक बायोपॉलीमर तकनीक पर आधारित होगा, जिसमें चीनी उद्योग से मिलने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल कर बायोपॉलीमर तैयार किया जाएगा. विदेशी तकनीक से तैयार हो रहे इस प्लांट के लिए बेल्जियम से मंगाया गया विशाल रिएक्टर इन दिनों वाराणसी में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

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इनपुट- सुरेंद्र गुप्ता (वाराणसी)
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