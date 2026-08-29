scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाढ़ में वीडियो बना रही थीं महिलाएं, अचानक बहने लगीं... लोग समझे तैर रही हैं, चीख सुनी तो फिर नदी में कूद पड़े

बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में नहाते हुए दो महिलाएं वीडियो बना रही थीं. इसी दौरान दोनों पानी के बहाव में बहने लगीं. लोगों को लगा कि वे तैर रही हैं, लेकिन जब चीख-पुकार सुनी तो बचाने दौड़ पड़े. लोगों ने नदी में कूदकर महिलाओं को बहने से बचाया. इसके बाद नाव मंगाई गई, तब जाकर उन्हें बाहर निकाला गया.

Advertisement
X
नाव के जरिए महिलाओं का किया गया रेस्क्यू. (Photo: ITG)
नाव के जरिए महिलाओं का किया गया रेस्क्यू. (Photo: ITG)

बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में नहाने और उसका वीडियो बनाने का शौक दो महिलाओं को भारी पड़ गया. दोनों महिलाएं सड़क पर भरे कमर तक पानी में नहा रही थीं. साथ में एक महिला मोबाइल से उनका वीडियो बना रही थी. तभी अचानक पानी का बहाव तेज हुआ और दोनों महिलाएं बहते हुए गंगा की तरफ जाने लगीं.

पहले तो आसपास मौजूद लोगों को लगा कि महिलाएं पानी में तैर रही हैं. लेकिन कुछ ही देर में दोनों काफी दूर निकल गईं. फिर उनकी चीख सुनाई दी. इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो सामने आया है.

मामला बेगूसराय के बलिया प्रखंड का है. जगह है लखमिनियां-मसूदनपुर पथ का चेचियाही ढाब. गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद यहां सड़क पर कमर तक पानी भर गया है. सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि लोगों को सुरक्षित रास्ते से निकाला जा सके. इसी बैरिकेडिंग के बीच से लोग किसी तरह आ-जा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

नेपाल में बाढ़ के बाद नई आफत, बढ़ सकता है पानी का बहाव
बाढ़ के बीच गर्भवती को खाट पर लिटाकर ले गए ग्रामीण
china threats nepal of another flood
नेपाल में एक और महाबाढ़ का खतरा, झील का बांध टूटा तो मचेगी तबाही
उम्मीद और डर के साथ इंतजार में जी रहे परिजन. (Photo: ITG)
उम्मीद, दहशत और इंतजार... पपेंद्र और ऋषिपाल कहां हैं? नेपाल में लापता युवकों की कहानी
Flood Devastation in Nuwakot
'4 मिनट में सब बह गया...', नेपाल बाढ़ के बाद नवाकोट में अपनों को ढूंढते बेबस लोग

begusarai flood two women swept away ganga while bathing locals rescue

नगरगामा की रहने वाली दो महिलाएं अपने मायके आई हुई थीं. शनिवार, 29 अगस्त को दोनों चेचियाही ढाब से गुजर रही थीं. बाढ़ का पानी सड़क पर जमा था. दोनों पानी में नहाने लगीं. उनके साथ मौजूद एक महिला मोबाइल से वीडियो बनाने लगी. फिर अचानक पानी का बहाव तेज हो गया.

Advertisement

दोनों महिलाएं तेज बहाव की चपेट में आईं और पानी के साथ बहने लगीं. शुरुआत में आसपास के लोगों को लगा कि महिलाएं तैर रही हैं. लेकिन जब दोनों सड़क से काफी दूर निकलकर गंगा की तरफ जाने लगीं, तब लोगों को खतरे का एहसास हुआ. महिलाएं मदद के लिए चिल्लाने लगीं.

यह भी पढ़ें: आंखों में उम्मीद, दिल में दहशत और इंतजार... हरदोई के पपेंद्र और ऋषिपाल कहां हैं? नेपाल बाढ़ में लापता युवकों की कहानी

इसके बाद कुछ स्थानीय युवक अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए. वे तैरते हुए महिलाओं के पीछे गए. दोनों को पकड़ने के लिए युवकों को काफी दूर तक जाना पड़ा. आखिरकार दोनों महिलाओं को बहने से बचा लिया गया.

नाव आई, तब जाकर बाहर निकाला गया

महिलाओं को पकड़ने के बाद उन्हें नाव की मदद से सुरक्षित बाहर लाया गया. इसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. महिलाओं को बचाने वाले युवक गौरव ने बताया कि दोनों अचानक तेज बहाव में बह गई थीं. उन्हें बचाने के लिए वह तैरकर काफी दूर तक गए. दोनों महिलाओं को नाव की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और इलाज के लिए भेजा गया.

begusarai flood two women swept away ganga while bathing locals rescue

इस घटना में वीडियो बनाने वाली महिला का मोबाइल भी पानी में डूब गया. हालांकि घटना के कुछ फोटो और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें महिलाओं को बाढ़ के पानी में नहाते और बाद में तेज बहाव में बहते देखा जा सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 626 मौतें, 2500 लापता, 320 भारतीयों की भी खबर नहीं... नेपाल में बाढ़ की तबाही के बीच फिर मंडराया सैलाब का खतरा

चेचियाही ढाब में हर साल बाढ़ के दौरान पानी भरता है. गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण इस इलाके की कई सड़कें जलमग्न हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहां पहले भी बाढ़ के दौरान हादसे होते रहे हैं. इसी वजह से इस बार जिला प्रशासन ने सड़क पर बैरिकेडिंग कराई थी. मकसद था कि लोग पानी के बीच सुरक्षित रास्ते से निकलें. लेकिन इसके बावजूद दोनों महिलाएं बैरिकेडिंग के बीच पानी में उतरकर नहाने लगीं.

स्थानीय निवासी त्रिभुवन सिंह ने बताया कि बाढ़ के पानी में तेज बहाव रहता है और ऐसे में पानी के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है. इस बार किस्मत अच्छी थी कि आसपास के लोगों ने महिलाओं की चीख सुन ली. कुछ युवक तुरंत पानी में कूद गए और नाविक की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    पंजाब में 2500 सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी, बिना इजाजत हड़ताल में हुए थे शामिल |
    ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी, बोरी में डालकर ले जाता दिखा था आरोपी |
    How to Clean Laddu Gopal Idol: काली पड़ गई लड्डू गोपाल की मूर्ति? जन्माष्टमी से पहले रसोई की इन 3 चीजों से करें साफ, चमक उठेगी नई जैसी! |
    NTA ने जारी किया CSIR-NET जून 2026 का फाइनल आंसर की, ऐसे करें चेक  |
    पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर FIR, TMC छात्र परिषद रैली में हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप |
    स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हुए इमरान हाशमी, शो कैंसिल होने पर फैंस से मांगी माफी |
    'चेहरे से सिर्फ 30cm दूर थी शार्क', महिला ने बताया सिर्फ एक मुक्के से कैसे बची जान |
    थाने में युवक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत... परिजनों ने लगाए आरोप, SSP बोलीं- कार्डियक अरेस्ट से गई जान |
    हर फोन पर टिकी उम्मीद... नेपाल बाढ़ में हरदोई के दो लड़के हुए लापता, परिवार दिख रहा बेबस |
    क्या है वो फॉर्मूला, जिससे 5 मिनट में पता चलेगा घर बनाने में कितना खर्चा आएगा?
    Advertisement