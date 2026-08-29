बाढ़ में वीडियो बना रही थीं महिलाएं, अचानक बहने लगीं... लोग समझे तैर रही हैं, चीख सुनी तो फिर नदी में कूद पड़े

बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में नहाने और उसका वीडियो बनाने का शौक दो महिलाओं को भारी पड़ गया. दोनों महिलाएं सड़क पर भरे कमर तक पानी में नहा रही थीं. साथ में एक महिला मोबाइल से उनका वीडियो बना रही थी. तभी अचानक पानी का बहाव तेज हुआ और दोनों महिलाएं बहते हुए गंगा की तरफ जाने लगीं.

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पहले तो आसपास मौजूद लोगों को लगा कि महिलाएं पानी में तैर रही हैं. लेकिन कुछ ही देर में दोनों काफी दूर निकल गईं. फिर उनकी चीख सुनाई दी. इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो सामने आया है.

मामला बेगूसराय के बलिया प्रखंड का है. जगह है लखमिनियां-मसूदनपुर पथ का चेचियाही ढाब. गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद यहां सड़क पर कमर तक पानी भर गया है. सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि लोगों को सुरक्षित रास्ते से निकाला जा सके. इसी बैरिकेडिंग के बीच से लोग किसी तरह आ-जा रहे हैं.

नगरगामा की रहने वाली दो महिलाएं अपने मायके आई हुई थीं. शनिवार, 29 अगस्त को दोनों चेचियाही ढाब से गुजर रही थीं. बाढ़ का पानी सड़क पर जमा था. दोनों पानी में नहाने लगीं. उनके साथ मौजूद एक महिला मोबाइल से वीडियो बनाने लगी. फिर अचानक पानी का बहाव तेज हो गया.

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दोनों महिलाएं तेज बहाव की चपेट में आईं और पानी के साथ बहने लगीं. शुरुआत में आसपास के लोगों को लगा कि महिलाएं तैर रही हैं. लेकिन जब दोनों सड़क से काफी दूर निकलकर गंगा की तरफ जाने लगीं, तब लोगों को खतरे का एहसास हुआ. महिलाएं मदद के लिए चिल्लाने लगीं.

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इसके बाद कुछ स्थानीय युवक अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए. वे तैरते हुए महिलाओं के पीछे गए. दोनों को पकड़ने के लिए युवकों को काफी दूर तक जाना पड़ा. आखिरकार दोनों महिलाओं को बहने से बचा लिया गया.

नाव आई, तब जाकर बाहर निकाला गया

महिलाओं को पकड़ने के बाद उन्हें नाव की मदद से सुरक्षित बाहर लाया गया. इसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. महिलाओं को बचाने वाले युवक गौरव ने बताया कि दोनों अचानक तेज बहाव में बह गई थीं. उन्हें बचाने के लिए वह तैरकर काफी दूर तक गए. दोनों महिलाओं को नाव की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और इलाज के लिए भेजा गया.

इस घटना में वीडियो बनाने वाली महिला का मोबाइल भी पानी में डूब गया. हालांकि घटना के कुछ फोटो और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें महिलाओं को बाढ़ के पानी में नहाते और बाद में तेज बहाव में बहते देखा जा सकता है.

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चेचियाही ढाब में हर साल बाढ़ के दौरान पानी भरता है. गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण इस इलाके की कई सड़कें जलमग्न हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहां पहले भी बाढ़ के दौरान हादसे होते रहे हैं. इसी वजह से इस बार जिला प्रशासन ने सड़क पर बैरिकेडिंग कराई थी. मकसद था कि लोग पानी के बीच सुरक्षित रास्ते से निकलें. लेकिन इसके बावजूद दोनों महिलाएं बैरिकेडिंग के बीच पानी में उतरकर नहाने लगीं.

स्थानीय निवासी त्रिभुवन सिंह ने बताया कि बाढ़ के पानी में तेज बहाव रहता है और ऐसे में पानी के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है. इस बार किस्मत अच्छी थी कि आसपास के लोगों ने महिलाओं की चीख सुन ली. कुछ युवक तुरंत पानी में कूद गए और नाविक की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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