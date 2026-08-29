क्या है वो फॉर्मूला, जिससे 5 मिनट में पता चलेगा घर बनाने में कितना खर्चा आएगा?

अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है. लेकिन प्लॉट खरीदने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर घर बनाने में कितना पैसा लगेगा? कई लोग इसी अंदाजे में गलती कर देते हैं. शुरुआत में लगता है कि बजट संभाल लेंगे, लेकिन काम आगे बढ़ते ही खर्च बढ़ने लगता है.

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हालांकि, घर बनाने से पहले मोटा-मोटा बजट निकालने का एक आसान तरीका है. इसके लिए किसी लंबी गणना की जरूरत नहीं. आपको सिर्फ अपने घर का कुल बिल्ट-अप एरिया और अपने इलाके में चल रही प्रति वर्ग फुट निर्माण दर पता करनी होगी.

सीमेंट कंपनियों जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट के ऑनलाइन Construction Cost Calculator में भी घर के एरिया, लोकेशन और निर्माण से जुड़े विकल्पों के आधार पर अनुमानित लागत निकाली जाती है. इसी सामान्य तरीके के आधार पर घर बनाने के खर्च का शुरुआती अंदाजा लगाया जा सकता है.

सबसे आसान फॉर्मूला क्या है?

कुल अनुमानित निर्माण लागत = कुल बिल्ट-अप एरिया X प्रति वर्ग फुट निर्माण दर

पहले समझिए बिल्ट-अप एरिया क्या होता है

सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपका घर कुल कितने वर्ग फुट में बनेगा. यहां सिर्फ प्लॉट का साइज नहीं, बल्कि घर का कुल बिल्ट-अप एरिया देखा जाता है.

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मसलन, आपके पास 600 वर्ग फुट का प्लॉट है और आप ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल दोनों पर करीब 600-600 वर्ग फुट निर्माण करते हैं, तो कुल बिल्ट-अप एरिया करीब 1,200 वर्ग फुट माना जाएगा.

निर्माण लागत निकालते समय सभी मंजिलों के कवर किए गए एरिया को जोड़ना जरूरी है. सिर्फ प्लॉट का एरिया देखकर बजट निकालने पर हिसाब गलत हो सकता है.

अब जानिए अपने इलाके की प्रति वर्ग फुट रेट

यहीं सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है. घर बनाने की लागत दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और किसी छोटे शहर में एक जैसी नहीं होती. लेबर की दर, सीमेंट-स्टील की कीमत, ट्रांसपोर्ट, डिजाइन और फिनिशिंग के हिसाब से लागत बदल जाती है.

इसी वजह से जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर में भी अलग-अलग जानकारी भरने के बाद अनुमानित लागत बताई जाती है. किसी एक शहर की दर को पूरे देश पर लागू नहीं किया जा सकता.

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उदाहरण से समझिए

मान लीजिए आपके घर का कुल बिल्ट-अप एरिया 1,200 वर्ग फुट है और आपके इलाके में आपके चुने हुए डिजाइन व क्वालिटी के हिसाब से अनुमानित निर्माण दर 2,500 रुपये प्रति वर्ग फुट है.

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तो हिसाब होगा:

1,200 X 2,500 = 30,00,000 रुपये

यानी घर की अनुमानित निर्माण लागत करीब 30 लाख रुपये हो सकती है.

अगर उसी घर के लिए प्रति वर्ग फुट दर 3,000 रुपये है, तो हिसाब होगा:

1,200 X 3,000 = 36,00,000 रुपये

यानी सिर्फ प्रति वर्ग फुट दर में 500 रुपये का अंतर आने पर 1,200 वर्ग फुट के घर के कुल बजट में 6 लाख रुपये का फर्क पड़ सकता है.

200 वर्ग फुट के छोटे निर्माण का कितना खर्च?

अगर 200 वर्ग फुट का सिर्फ एक छोटा कमरा, यूनिट या अलग हिस्सा बनाना है, तो उसी फॉर्मूले से खर्च का शुरुआती अंदाजा लगाया जा सकता है.

मसलन, 2,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की अनुमानित दर पर:

200 X 2,000 = 4,00,000 रुपये

लेकिन छोटे निर्माण में प्रति वर्ग फुट खर्च कई बार ज्यादा भी आ सकता है. इसकी वजह यह है कि फाउंडेशन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, प्लंबिंग और दूसरे फिक्स्ड खर्च छोटे एरिया में भी करने पड़ सकते हैं. इसलिए 200 वर्ग फुट का घर या कमरा बनाते समय सीधे किसी बड़े घर की औसत दर को लागू करना हमेशा सटीक नहीं होता.

इस फॉर्मूले में कौन-कौन से खर्च छूट सकते हैं?

यह फॉर्मूला सिर्फ शुरुआती अनुमान के लिए है. जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक जैसे ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर भी जो आंकड़ा देते हैं, उसे अंतिम लागत नहीं माना जाना चाहिए. असली बजट इससे ज्यादा या कम हो सकता है.

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कुछ खर्च ऐसे हो सकते हैं, जो आपके ठेकेदार की प्रति वर्ग फुट दर में शामिल न हों, जैसे आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर की फीस,नक्शा और सरकारी मंजूरी से जुड़े शुल्क,मिट्टी की जांच या विशेष फाउंडेशन,बाउंड्री वॉल

पानी और सीवर कनेक्शन प्रीमियम टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग और भी बहुत कुछ.

तो ऐसे निकालें अनुमान?

5 मिनट में ऐसे निकालें अपना अनुमान

पहला कदम: अपने घर का कुल बिल्ट-अप एरिया निकालें.

दूसरा कदम: अपने इलाके में उसी तरह के निर्माण की प्रति वर्ग फुट दर पता करें.

तीसरा कदम: दोनों को गुणा कर दें.

कुल बिल्ट-अप एरिया X लोकल प्रति वर्ग फुट रेट = अनुमानित निर्माण लागत

यह रकम आपके घर के शुरुआती बजट का अंदाजा दे सकती है. लेकिन इसे फाइनल कीमत नहीं मानना चाहिए. असली लागत के लिए नक्शे, स्ट्रक्चरल जरूरत, मटीरियल और फिनिशिंग के हिसाब से आइटम-वाइज अनुमान लेना जरूरी है.

यानी घर बनाने से पहले 5 मिनट का यह आसान हिसाब आपको मोटे तौर पर बता सकता है कि आपका घर कितने बजट में बन सकता है. बस ध्यान रहे कि यह तरीका जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकूलेटर में इस्तेमाल होने वाले अनुमान के सिद्धांत पर आधारित है और असली खर्च इससे अलग हो सकता है.

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