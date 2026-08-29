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थाने में युवक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत... परिजनों ने लगाए आरोप, SSP बोलीं- कार्डियक अरेस्ट से गई जान

बदायूं के दातागंज कोतवाली में पुलिस हिरासत में लाए गए 28 साल के राजेश की अचानक तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई. CCTV फुटेज में राजेश टॉयलेट से लौटने के बाद जमीन पर गिरता नजर आ रहा है. परिवार ने पुलिस पर मारपीट और थाने में तबीयत बिगड़ने के आरोप लगाए हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट सामने आई है.

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पुलिस हिरासत में युवक की मौत. (Photo: ITG)
पुलिस हिरासत में युवक की मौत. (Photo: ITG)

बदायूं के दातागंज कोतवाली में पूछताछ के लिए लाए गए 28 साल के राजेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई. पुलिस के मुताबिक, टॉयलेट जाने के बाद वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा. पुलिस उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिवार ने आरोप लगाया है कि राजेश को पूरी रात थाने में रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई. हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है. थाने की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें राजेश को टॉयलेट जाने और वापस आने के बाद गिरते हुए देखा जा सकता है.

मामला बदायूं के दातागंज कोतवाली का है. यहां गांव अटसेना के रहने वाले 28 साल के राजेश को पुलिस एक विवाद के मामले में थाने लेकर आई थी. राजेश, शहजादे का बेटा था. गुरुवार शाम गांव में मंदिर पर भंडारे के दौरान DJ बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. पुलिस के मुताबिक, विवाद के दौरान दोनों पक्षों के लोग शराब के नशे में झगड़ने लगे. इस दौरान कुछ लोग घायल भी हुए.

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पुलिस का कहना है कि दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को सिर में काफी चोट लगी थी और खून निकल रहा था. इसलिए उसे तत्काल अस्पताल भेज दिया गया. वहीं राजेश को पूछताछ के लिए थाने लाया गया और बाद में उसका शांति भंग की धाराओं में चालान किया गया.

यह भी पढ़ें: सिरदर्द-उल्टी के बाद दिमाग में ब्लीडिंग... पुलिस की पिटाई से पुजारी की मौत, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

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पुलिस के मुताबिक, 28 अगस्त की दोपहर करीब 4 बजे राजेश थाने के टॉयलेट में गया. वहां से बाहर निकलने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद पुलिसकर्मी तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए बदायूं जिला अस्पताल रेफर कर दिया. 

दातागंज CHC के डॉक्टर रितेश भसीन के मुताबिक, राजेश को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उसकी हालत ठीक नहीं थी. इसलिए उसे जिला अस्पताल भेजा गया. डॉक्टर ने यह भी बताया कि राजेश के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे. जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार देर शाम राजेश की मौत हो गई.

परिवार ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

राजेश की मौत के बाद परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसके भाई वीरेश का कहना है कि झगड़े के दौरान राजेश ने दूसरे पक्ष के झब्बू के सिर पर लाठी मार दी थी, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई. वीरेश का आरोप है कि राजेश को पूरी रात थाने में रखा गया और वहीं उसकी हालत बिगड़ गई.

राजेश के एक रिश्तेदार ने बताया कि वे कुछ देर पहले ही राजेश से थाने में मिलकर आए थे. उनके मुताबिक, उस समय राजेश ठीक था और बैठकर समोसे खा रहा था. इसके कुछ देर बाद ही उसके अचानक गिरने की खबर मिली. राजेश की पत्नी ने भी पुलिस पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि राजेश पहले बिल्कुल ठीक था और पुलिस उसे पकड़कर थाने लाई थी. अब उसकी मौत कैसे हुई, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है.

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इस पूरे मामले में दातागंज कोतवाली में लगे CCTV कैमरों की फुटेज सामने आई है. फुटेज में राजेश पहले थाने के अंदर जमीन पर लेटा हुआ दिखाई देता है. इसके बाद वह उठकर बैठता है. करीब 4 बजे वह टॉयलेट की तरफ जाता है. कुछ देर बाद राजेश टॉयलेट से बाहर आता है और अचानक जमीन पर गिर जाता है. इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे उठाकर ले जाते हुए दिखाई देते हैं. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज में राजेश के साथ मारपीट या टॉर्चर जैसी कोई घटना दिखाई नहीं देती.

SSP ने क्या कहा?

बदायूं की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मुताबिक, गांव में भंडारे के दौरान DJ बजाने को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई थी. दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को काफी चोट लगी थी, इसलिए उसे अस्पताल भेजा गया. SSP के मुताबिक, राजेश का शांति भंग में चालान किया गया था. इसी दौरान वह टॉयलेट गया और अचानक गिर पड़ा. पुलिस उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. SSP ने बताया कि डॉक्टरों के पैनल से राजेश का पोस्टमार्टम कराया गया है. पोस्टमार्टम में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट सामने आई है. उनके मुताबिक, राजेश के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं.

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SSP ने यह भी कहा कि कोतवाली की CCTV फुटेज देखी गई है. इसमें राजेश को टॉयलेट जाते और वहां से लौटने के बाद अचानक गिरते हुए देखा गया है. पुलिस के मुताबिक, फुटेज से मारपीट या टॉर्चर की पुष्टि नहीं होती. हालांकि SSP ने यह भी कहा है कि मामले की जांच सक्षम अधिकारी से कराई जाएगी. अगर जांच में कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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