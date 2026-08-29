How to Clean Laddu Gopal Idol: काली पड़ गई लड्डू गोपाल की मूर्ति? जन्माष्टमी से पहले रसोई की इन 3 चीजों से करें साफ, चमक उठेगी नई जैसी!

How to Clean Laddu Gopal idol: जन्माष्टमी का त्योहार आते ही घरों में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. कहीं झांकी सजाई जाती है, तो कहीं लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े, मुकुट और गहने खरीदे जाते हैं. पूजा की थाली से लेकर मंदिर के हर कोने को साफ किया जाता है, लेकिन इस पूरी तैयारी में सबसे खास होते हैं हमारे नन्हे लड्डू गोपाल. समय के साथ पीतल या कांसे के लड्डू गोपाल काले पड़ जाते हैं.

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समय के साथ इन पीतल या कांसे की मूर्तियों पर कालापन या मैल जमने लगता है, जिससे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप मूर्ति को साफ करके उसकी पुरानी चमक काफी हद तक वापस ला सकते हैं.

लड्डू गोपाल की काली मूर्ति ऐसे करें साफ

रसोई में मौजूद कुछ चीजे सफाई में काफी बेहतर होती हैं और इन्ही से आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को भी सोने की तरह चमका सकती हैं. आइए आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं.

नींबू और नमक से करें सफाई

पीतल या कांसे की मूर्ति साफ करने के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आप एक नींबू को आधा काटकर उस पर थोड़ा नमक लगाएं और मूर्ति की सतह पर बहुत हल्के हाथ से रगड़ें. कुछ देर बाद साफ पानी से मूर्ति धो लें और मुलायम कपड़े से तुरंत पोंछ दें. ज्यादा जोर से रगड़ने से मूर्ति की सतह पर खरोंच आ सकती है, इसलिए हाथ हल्का रखें.

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आटे और नींबू का पेस्ट

अगर मूर्ति पर मैल ज्यादा जमा है, तो नींबू के रस में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना सकते हैं. इसे मूर्ति पर हल्की परत की तरह लगाएं और कुछ मिनट बाद मुलायम कपड़े से साफ करें. इसके बाद पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें.

इमली से भी लौट सकती है चमक

क्या आप जानते हैं कि इमली का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होता. पीतल और कांसे की चीजों की सफाई में भी इमली का इस्तेमाल पारंपरिक तौर किया जाता है. इमली को पानी में भिगोकर उसका गूदा निकालें और उसे मूर्ति पर हल्के हाथ से लगाएं. कुछ मिनट बाद साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ दें.

सफाई के बाद इन बातों का रखें ध्यान

मूर्ति धोने के बाद उसे गीला बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि नमी से धातु पर दोबारा दाग या कालापन आ सकता है. हमेशा मुलायम सूती या माइक्रोफाइबर कपड़े से मूर्ति को अच्छी तरह सुखाएं.

मूर्ति की सफाई में ज्यादा खुरदरे स्क्रबर, स्टील वूल या तेज केमिकल वाले क्लीनर इस्तेमाल करने से बचें, खासकर अगर मूर्ति पर नक्काशी, पॉलिश या कोई विशेष फिनिश हो.

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