बगहा के छठ घाट पर सेल्फी पॉइंट, सजावट ऐसी कि देखते रह जाएंगे... आज पहुंच सकते हैं 40 हजार लोग!

बिहार में बगहा के शास्त्री नगर घाट पर इस बार छठ मनाने पहुंचेंगे, तो पूजा के साथ तस्वीरें खिंचवाने का मौका भी मिलेगा. घाट पर एक खास सेल्फी पॉइंट बनाया गया है. इसकी सजावट लोगों को अट्रैक्ट कर रही है. छठ की तैयारियों के बीच यह जगह श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल बनी हुई है. लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में आज शाम व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे. इसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है. इसी खास मौके के लिए बगहा के शास्त्री नगर घाट को सजाकर तैयार किया गया है.

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शास्त्री नगर घाट पर इस बार स्पेशल सजावट की गई है. घाट परिसर आकर्षक लग रहा है. यहां सेल्फी पॉइंट भी है. श्रद्धालु यहां पहुंचकर छठ पूजा की यादों को तस्वीरों में सहेज सकेंगे. शाम होते ही घाट की सजावट और रोशनी के बीच पूरा परिसर अलग ही नजर आएगा. छठ के मौके पर परिवार के साथ घाट पहुंचने वाले लोगों के लिए यह सेल्फी पॉइंट एक खास होगी.

शास्त्री नगर घाट पर इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. घाट आयोजन समिति का कहना है कि शाम के समय यहां करीब 30 से 40 हजार छठव्रती और श्रद्धालु जुट सकते हैं. इतनी बड़ी भीड़ की संभावना को देखते हुए घाट को व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है.

दउरा-सूप लेकर घाट पहुंचने की तैयारी

छठ पूजा के आज तीसरे दिन सुबह से ही घरों में संध्या अर्घ्य की तैयारियां चल रही हैं. कहीं दउरा और सूप में पूजा की सामग्री सजाई जा रही है, तो कहीं परिवार के लोग घाट जाने की तैयारी कर रहे हैं.

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छठ में इस्तेमाल होने वाले दउरा और सूप में फल, ठेकुआ और दूसरी पूजा सामग्री रखी जाती है. व्रती इसी सामग्री के साथ घाट पहुंचते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. शाम के समय घाटों पर छठ के पारंपरिक गीत भी सुनाई देंगे.

छठ महापर्व के चार दिनों में तीसरे दिन का खास महत्व है. इस दिन व्रती नदी, तालाब या दूसरे जलाशयों के किनारे पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इसके अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसी के साथ चार दिनों का यह पर्व पूरा होता है. बगहा के शास्त्री नगर घाट पर भी शाम के अर्घ्य के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अब श्रद्धालुओं के घाट पर पहुंचने का इंतजार है.

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