₹10 हजार से शुरू किया रेमन का बिजनेस, रोजाना होने लगी 25 हजार रुपये की बिक्री! फिर ठप हो गया बिजनेस 

किसी बिजनेस की शुरुआत छोटी हो लेकिन समय के पहले कमाई ज्यादा हो, तो उम्मीदें बढ़ना लाजिमी है. दिल्ली के एक युवा उद्यमी के साथ भी ऐसा ही हुआ. उन्होंने महज 10 हजार रुपये से रेमन नूडल्स का बिजनेस शुरू किया और कुछ ही महीनों में रोजाना की बिक्री 25 हजार रुपये तक पहुंच गई. अब जब उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो, उन्होंने भी अपवने खर्च बढ़ा दिए.

और पढ़ें

लेकिन धीरे-धीरे बिक्री गिरने लगी और आखिरकार उन्हें 2023 के अंत तक अपना कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया. उद्यमी के मुताबिक, 23 साल की उम्र में वह कर्ज लेने और पैसे उधार मांगने की स्थिति में पहुंच गए थे. अब उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने में भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपने बिजनेस में क्या गलती कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने यूजर्स से मदद मांगी है.

10 हजार रुपये से शुरू किया था रेमन का बिजनेस

इस उद्यमी ने बताया कि अगस्त 2022 में महज 10 हजार रुपये की शुरुआती रकम से उन्होंने रेमन नूडल्स का ब्रांड शुरू किया था. उन्हें मार्केटिंग का अनुभव था, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने खुद प्रोडक्ट की रेसिपी, पैकेजिंग और उसकी शेल्फ लाइफ पर काम किया. उन्होंने एक छोटा कमरा किराये पर लिया और सीमित संसाधनों और खुद तैयार किए गए उपकरणों की मदद से उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बदल दिया. शुरुआत में रोजाना 5 से 6 हजार रुपये की बिक्री होने लगी. इसके बाद महज दो से तीन महीनों में बिक्री बढ़कर 25 हजार रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गई.

Advertisement

रोजाना 25 हजार की बिक्री से बढ़ गया खर्च

उद्यमी ने बताया कि बिजनेस में तेजी से मिली शुरुआती सफलता के बाद उन्हें लगने लगा था कि अब सबकुछ उनके नियंत्रण में है. इसी आत्मविश्वास में उन्होंने अपने निजी खर्च भी बढ़ा दिए. उन्होंने PS5 और दूसरे गेमिंग कंसोल खरीदे और हर महीने होने वाले खर्चों को भी बढ़ा दिया. हालांकि, कारोबार की कमाई स्थिर नहीं थी. कुछ समय बाद बिक्री गिरने लगी. जो बिजनेस रोजाना 25 हजार रुपये का सामान बेच रहा था, उसकी बिक्री घटकर 10 से 12 हजार रुपये प्रतिदिन रह गई. बिक्री गिरने के बाद भी उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च जारी रखा और कई मार्केटिंग कैंपेन भी चलाए लेकिन वह पहले जैसी नहीं हो सकी.

23 साल की उम्र में हो गए दिवालिया

उद्यमी ने पोस्ट में आगे बताया कि लगातार कोशिशों के बावजूद कारोबार संभल नहीं पाया और 2023 के अंत तक उन्हें अपना रेमन ब्रांड बंद करना पड़ा. उन्होंने बताया कि एक समय रोजाना 25 हजार रुपये की बिक्री करने वाला बिजनेस शून्य पर पहुंच गया था. कारोबार बंद होने के बाद भी उनके मासिक खर्चों को जारी रखा. इन्हें पूरा करने के लिए उन्हें दूसरों से पैसे उधार लेने पड़े और लोन भी लेना पड़ा. उन्होंने बताया कि महज 23 साल की उम्र में वह दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गए थे. उन्होंने यह भी कहा कि बिजनेस से हुई कमाई में से वह भविष्य के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा पाए थे.

Advertisement

अब वॉटर फाउंटेन का बिजनेस कर रहे हैं

पहले कारोबार में नुकसान होने के बावजूद उन्होंने उद्यमिता का रास्ता नहीं छोड़ा. रेडिट पोस्ट में उन्होंने आगे बताया कि साल 2026 में वह एक नया ब्रांड चला रहे हैं, जिसमें वॉटर फाउंटेन बेचे जाते हैं. उन्होंने बताया कि इस नए बिजनेस में भी बिक्री अच्छी हो रही है. उन्होंने केवल दो महीने के अंदर की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार की और मार्केटिंग का काम भी खुद संभाला लेकिन अब जब वह कारोबार को बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें मैनेजमेंट और विस्तार से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

मांगी मदद

अब नए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वह परेशानी का सामने कर रहा है और उसे डर है कि कहीं वह फिर कोई गलती न कर दे. इसके लिए उसने अब यूजर्स से मदद की गुहार लगाई है. अपनी पोस्ट में उन्होंने दूसरे उद्यमियों से बिजनेस मैनेजमेंट और उसे आगे बढ़ाने के तरीके पूछे. पोस्ट पर कई लोगों ने उनकी मेहनत और सीमित पैसों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करने की क्षमता की तारीफ की. वहीं, कुछ यूजर्स ने उन्हें बिजनेस के वित्तीय प्रबंधन के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति या मेंटर की मदद लेने की सलाह दी.



---- समाप्त ----