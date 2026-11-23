यूपी के मेरठ में बारात निकलने के समय 82 हजार रुपये में बुक किया गया बैंड नहीं पहुंचा, जिसके बाद नाराज परिजनों ने बेगमबाग स्थित रवि बैंड के कार्यालय और संचालक के घर पर बवाल काट दिया. दरअसल, मीनाक्षीपुरम, गंगानगर निवासी निशांत सागर ने बताया कि बड़े भाई प्रशांत की शादी थी और बरात हापुड़ जानी थी. तीन महीने पहले 40 हजार रुपये एडवांस दिए गए थे, लेकिन बैंड न आने और संचालक का फोन न उठने पर परिजन वहां पहुंचे. लालकुर्ती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया.

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फोन बंद, घर पर भी नहीं मिला संचालक

निशांत सागर के मुताबिक, बैंड संचालक रितिक ठाकुर को कई बार फोन लगाया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई. इसके बाद गुस्साए परिजन और अन्य लोग बेगमबाग स्थित बैंड कार्यालय और साथ बने आवास पर पहुंचे और हंगामा किया. घर में मौजूद महिलाओं ने भी संचालक के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया.

तीन अन्य परिवारों के साथ भी ऐसा ही आरोप

हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि उनके अलावा तीन अन्य परिवारों के साथ भी बैंड बुकिंग को लेकर ऐसा ही हुआ है. एडवांस पैसे लेने के बावजूद न तो बैंड भेजा गया और न ही संचालक का कोई जवाब मिला. काफी खोजबीन के बाद भी संचालक का पता नहीं चल सका.

पुलिस ने शांत कराया मामला, जांच की बात

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सूचना मिलते ही लालकुर्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया. पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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