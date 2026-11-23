कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनके शरीर में खुजली होती है, लेकिन कहीं भी दाने नहीं निकलते. ऐसे मामलों में कुछ लोग स्किन के डॉक्टरों से सलाह लेते हैं. वहीं, कुछ इसको एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना दानों वाली लगातार खुजली लिवर से जुड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है.

और पढ़ें

लिवर की बीमारी में खुजली क्यों होती है? इस बारे में राजीव गांधी हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ अजीत कुमार ने बताया है. वह कहते हैं कि जब लिवर से पित्त का फ्लो धीरे हो जाता है या रुक जाता है, तो इससे पित्त और बिलीरुबिन लिवर और खून में जमा होने लगता है और शरीर में इनका लेवल बढ़ जाता है. इसकी वजह से खुजली होने लगती है.

चूंकि ये खुजली किसी स्किन कंडीशन के कारण नहीं होती है तो दाने नहीं निकलते हैं बस खुजली ही होती है .वहीं, कुछ लोगों को प्राइमरी बिलियरी कोलंजाइटिस नाम की एक ऑटोइम्यून बीमारी भी हो जाती है. इसमें शरीर की इम्यूनिटी गलती से लिवर की छोटी बाइल डक्ट पर अटैक करके उनको खत्म करने लगती है. इस ऑटो इम्यून बीमारी के कारण भी शरीर में खुजली महसूस होती है. हालांकि ये कोई कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन खुजली होना इसका एक लक्षण होता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: फैटी लिवर की बीमारी हार्ट अटैक का बन सकती है कारण, ये लक्षण दिखें तो डॉक्टर के पास जाएं

खुजली के साथ दिख सकते हैं ये लक्षण

अगर हथेलियों और पैरों के तलवों में ज्यादा खुजली

रात के समय खुजली बढ़ जाना

पेशाब का रंग गहरा होना

लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना

पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द

यह भी पढ़ें: Fatty Liver Stages: चुपके-चुपके बढ़ती है फैटी लिवर की बीमारी! जानिए किस स्टेज पर थमने लगती है जिंदगी

लिवर के डॉक्टर से कब मिलना चाहिए

अगर पूरे शरीर में बिना किसी स्किन बीमारी के कारण ही खुजली हो रही है और यह कई दिनों से बनी हुई है, तो लिवर के डॉक्टर से सलाह लें. डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों को देखकर एलएफटी,बिलीरुबिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और जरूरत पड़ने पर थायरॉइड, किडनी और ब्लड से जुड़े दूसरे टेस्ट भी कर सकते हैं. अगर ये खुजली ऑटो इम्यून बीमारी के कारण है तो फिर उसको केवल कंट्रोल किया जाता है.

---- समाप्त ----