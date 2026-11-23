पायलट की नौकरी बाहर से जितनी आकर्षक और ग्लैमरस दिखती है, उसके भीतर उतनी ही कड़ी ट्रेनिंग, लगातार पढ़ाई और बड़ी जिम्मेदारी छिपी होती है. जर्नलिज्म और इवेंट इंडस्ट्री छोड़ने के बाद पायलट बनीं हना मोहसिन खान (सोशल मीडिया पर 'गर्ल पायलट' के नाम से पहचानी जाने वालीं) ने आजतक मास्टरक्लास में बताया कि उड़ान के इस पेशे में बने रहने के लिए हर छह महीने में ट्रेनिंग और जरूरी मानकों को पूरा करना पड़ता है, साथ ही रात-दिन की ड्यूटी और थकान के बीच पूरी सतर्कता बनाए रखनी होती है.

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हर छह महीने में ट्रेनिंग और एग्जाम-फ्लाइंग की हकीकत

पायलट बनने की प्रक्रिया और लगातार चलने वाली ट्रेनिंग पर हना मोहसिन खान ने बताया कि 10वीं-12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है (जिनके पास बोर्ड में ये विषय नहीं हैं, वे ओपन एग्जाम के जरिए इन्हें पूरा कर सकते हैं). इसके बाद DGCA से कंप्यूटर नंबर लेकर नेविगेशन, एयर रेगुलेशंस, टेक्निकल और मेट्रोलॉजी जैसे विषयों की परीक्षाएं पास करनी होती हैं.

उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों को फ्लाइंग ट्रेनिंग से पहले ही लिखित परीक्षाएं पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उड़ान के बाद 'IR रेटिंग' (इंस्ट्रूमेंट रेटिंग) की वैधता उड़ान जारी रहने पर केवल छह महीने के लिए रहती है. ऐसे में बाद में परीक्षाएं पूरी करने का दबाव बढ़ जाता है.

उन्होंने बताया कि फ्लाइंग के करीब 200 घंटे पूरे करने की ट्रेनिंग अमेरिका में एक साल के आसपास पूरी हो जाती है (भारत में इसमें आमतौर पर डेढ़ से दो साल तक लग सकते हैं), जबकि कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) और आगे की ट्रेनिंग के दौरान सिम्युलेटर व अन्य चरणों में लगातार परखा और तराशा जाता है.

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ग्लैमर नहीं, बड़ी जिम्मेदारी और नींद की कमी से जूझना

हना के मुताबिक, पायलट के काम में ग्लैमर जरूर दिखता है, लेकिन सिर्फ चमक-दमक देखकर इस पेशे में आना बेईमानी होगी. उन्होंने कहा कि जब रात के दो या तीन बजे फ्लाइट ऑपरेट करनी हो, नींद पूरी न हुई हो या शरीर थका हो, तब भी पूरी तरह सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि पीछे बैठे सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है.

उन्होंने यह भी बताया कि कॉकपिट में जाने से पहले मानसिक रूप से तैयार रहना और निजी परेशानियों को पीछे छोड़ना बेहद जरूरी होता है. सिम्युलेटर ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले इमरजेंसी और इंजन फेल्योर जैसे हालात यही सिखाते हैं कि दबाव के बीच शांत रहकर सही फैसला कैसे लेना है.

त्योहारों से दूरी और मुश्किल वर्क-लाइफ बैलेंस

पायलट की दिनचर्या और ओवरले (दूसरे शहरों में रुकने) का जिक्र करते हुए हना ने कहा कि इस पेशे में वर्क-लाइफ बैलेंस बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. कई बार दिवाली, ईद जैसे त्योहार या परिवार के खास मौके घर से दूर रहते हैं—उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में यह पहली बार था जब वे दिवाली पर घर पर थीं. कई मौकों पर परिवार की देखभाल या जरूरतों के लिए भाई-बहनों और करीबियों पर निर्भर रहना पड़ता है.

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जर्नलिज्म, इवेंट्स और फिर कॉकपिट...

त्रिवेंद्रम में एक इवेंट के दौरान पायलट्स से बातचीत के बाद उन्होंने पायलट बनने का मन बनाया. उन्होंने कहा कि हमारे समाज में अक्सर माना जाता है कि एक बार जो रास्ता चुन लिया, जिंदगी भर उसी पर चलना है, लेकिन जुनून और स्पष्टता हो तो किसी भी उम्र या मोड़ पर करियर बदला जा सकता है.

एंट्रेंस एग्जाम में पहली बार असफल होने के अनुभव को याद करते हुए उन्होंने बताया कि घबराहट के कारण वे पहली बार सफल नहीं हो पाई थीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने महीनों तक लगातार कड़ी पढ़ाई की. उनका मानना है कि यदि किसी काम से सच्चा लगाव हो, तो शुरुआती झटकों और परिवार की शंकाओं के बावजूद आगे बढ़ा जा सकता है.

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