बिहार के मोकामा में आज बाहूबली अनंत सिंह की बेटी की शादी होने वाली है. बिहार से लेकर बंगाल तक इस शादी की चर्चा है. शादी में होने वाली घुड़दौड़ के लिए कोई प्रयागराज से आया है तो कोई पटना से. अनंत सिंह के नदवां गांव में बेटी की शादी को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां जारी हैं. आज शादी का दिन है.

और पढ़ें

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के लिए मंडल और जयमाला स्थल को पिंक सिटी जयपुर की थीम पर बनाया गया है. काफी धूम-धाम से यह शादी होने जा रही है. पंडाल से लेकर गांव तक सड़कों को गुलाबी रंग से सजाया गया है. शादी के लिए एक ऐसा भव्य जयमाला स्टेज तैयार किया गया है जिसकी थीम जयपुर के महलों जैसी है. अनंत सिंह अपने दामाद को डिफेंडर गाड़ी देने वाले हैं.

पिंक सिटी की थीम पर सजाया गया मंडप

नदवां गांव की लगभग 10-12 बीघा जमीन पर पंडाल तैयार किए गए हैं. इस पंडाल में मेहमानों के स्वागत, उनके ठहरने बैठने और खाने-पीने की खास व्यवस्था की गई है. खुद अनंत सिंह ने पूरी रात इन तैयारियों का जायजा लिया. शादी में करीब 4-5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है. इस शादी की सजावट की सबसे खास बात इसका गुलाबी रंग है.

Advertisement

सिर्फ जयमाला स्टेज ही नहीं, बल्कि शादी में लगाए जा रहे पंडाल और टेंट भी पिंक थीम पर तैयार किए गए हैं. आयोजन स्थल पर जगह-जगह गुलाबी रंग की सजावट देखने को मिल रही है. जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है. इसी गुलाबी रंग से पूरे शादी समारोह स्थल को सजा दिया गया है. जयमाला स्टेज के आसपास भी गुलाबी रंग की सजावट की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Anant Singh Daughter Wedding: 'मेहंदी लगा के रखना', पर अनंत सिंह की पत्नी ने किया धमाकेदार डांस, बेटी की शादी पर शैंपेन रंग की साड़ी में छाईं, VIDEO

150 तरह के पकवान

शिवांगी की शादी के लिए में काफी विशाल पंडाल तैयार किए गए हैं. खाने-पीने की भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है. खाने के लिए 150 से ज्यादा पकवान तैयार किए गए हैं. करीब पांच लाख मेहमानों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है. लगातार रसगुल्ले और गुलाब जामुन छाने जा रहे हैं. मिठाइयां तैयार करने के लिए दूध टैंकरों के जरिए गांव पहुंचाया गया है. लगभग 500 हलवाइयों ने शादी का खाना तैयार किया है.

घुड़दौड़ की तैयारी

अपनी बेटी शिवांगी की शादी के दौरान अनंत सिंह घुड़दौड़ का आयोजन कर रहे हैं. यह घुड़दौड़ शादी का मुख्य आकर्षण केंद्र बना हुआ है. घुड़दौड़ का आयोजन आज दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच किया जाएंगे. देश भर से घुड़सवार इस घुड़दौड़ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. इसमें जीतने वाले को महिंद्रा थार इनाम में दी जाएगी.

Advertisement

दूर-दूर से लोग इस घुड़दौड़ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं. घोड़ों के नाम भी एक से बढ़कर एक हैं. घुड़दौड़ में शामिल होने वाले घोड़ों में राजा, रॉकेट, बादल और आकाश के नाम खास चर्चा में हैं. इन घोड़ों की रफ्तार और प्रदर्शन पर दर्शकों की निगाहें रहेंगी. मैदान में मुकाबला शुरू होने के बाद पता चलेगा कि रफ्तार की इस दौड़ में कौन आगे निकलता है. इस घुड़दौड़ में लगभग तीन दर्जन घोड़ों के शामिल होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: अनंत सिंह की घुड़दौड़ में जीते Thar तो नहीं ले जाएंगे, शिवांगी को ही देंगे गिफ्ट... 79 साल के बुजुर्ग का दावा

न्यूजीलैंड-दुबई से आए फूल

अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी में आने वाले मेहमानों के स्वागत और स्टेज की खास सजावट के लिए न्यूजीलैंड से विशेष ट्यूलिप (Tulips) मंगाए गए हैं. बारात के स्वागत और 100 फीट चौड़े भव्य जयमाला स्टेज को सजाने के लिए दुबई और चीन से भी विदेशी फूल मंगाए गए हैं.

इसके अलावा बेंगलुरु, वाराणसी और कोलकाता से भी फूल मंगाए गए हैं. स्टेज को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. शादी का भव्य मंडप जयपुर के पत्रकार चौक की थीम पर है. पंडाल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं. अलग-अलग कार्यक्रम के लिए अलग-अलग स्टेज बनाए गए हैं.

---- समाप्त ----