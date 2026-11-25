मोबाइल गेम खेलने वालों के लिए बड़ी खबर है. BGMI खेलने वाले यूजर्स के लिए KRAFTON एक नया गेम लेकर आया है. इसका नाम BGMI Air है, जिसे पहले BGMI Lite कहा जा रहा था.

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कंपनी ने 25 नवंबर 2026 से Android यूजर्स के लिए इसका Open Beta शुरू कर दिया है. खास बात यह है कि इस गेम को कम स्टोरेज और कम पावर वाले स्मार्टफोन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यानी अगर आपके फोन में ज्यादा स्टोरेज नहीं है, तब भी आप इस गेम को खेल सकेंगे.

करीब 1GB का है BGMI Air

BGMI Air की सबसे बड़ी खासियत इसका कम डाउनलोड साइज है. इसका शुरुआती डाउनलोड करीब 1GB का है. यह मौजूदा BGMI गेम का अपडेट नहीं है, बल्कि एक अलग ऐप है. इसे डाउनलोड करने के लिए यूजर्स को Google Play Store पर जाना होगा.

कंपनी का मकसद ऐसे यूजर्स तक भी बैटल रॉयल गेम पहुंचाना है, जिनके पास महंगे या ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन नहीं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें Erangel मैप और एक मैच में 100 खिलाड़ियों के खेलने का ऑप्शन मिल सकता है. मौजूदा BGMI यूजर्स को अपना अकाउंट बदलने या नई User ID बनाने की जरूरत नहीं होगी.

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अगर आप भी BGMI Air खेलना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें.

सबसे पहले अपने Android फोन में Google Play Store खोलें.

सर्च बार में BGMI Air लिखकर सर्च करें.

गेम के डेवलपर का नाम KRAFTON चेक करें.

अब गेम की ऑफिशियल लिस्टिंग खोलें.

Install बटन पर क्लिक करें.

डाउनलोड पूरा होने के बाद गेम ओपन करें.

ध्यान रखें कि किसी दूसरी वेबसाइट से APK डाउनलोड न करें. इससे आपके फोन में गलत या नुकसान पहुंचाने वाली फाइल इंस्टॉल हो सकती है.

iPhone यूजर्स को करना होगा इंतजार

फिलहाल BGMI Air का Open Beta सिर्फ Android यूजर्स के लिए आया है. iPhone यूजर्स के लिए अभी TestFlight लिंक जारी नहीं किया गया है. हालांकि, यह गेम Apple App Store पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए लिस्टेड है.

कब होगा BGMI Air का फाइनल लॉन्च?

BGMI Air का फाइनल लॉन्च भारत में 10 दिसंबर 2026 को होने वाला है. इससे पहले 20 से 24 नवंबर तक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में इसकाClosed Beta टेस्ट किया गया था.

इस गेम को लेकर यूजर्स में पहले से ही काफी दिलचस्पी थी. KRAFTON के मुताबिक, नाम बदलने से पहले BGMI Lite के लिए 1 करोड़ से ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन हो चुके थे. बाद में Google Play पर यह आंकड़ा 1.4 करोड़ के पार पहुंच गया था.



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