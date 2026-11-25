उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करेगी. गुरुवार को दोपहर तीन बजे लखनऊ के सेंटरम होटल में घोषणापत्र जारी किया जाएगा. इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान भी मौजूद रहेंगे.

और पढ़ें

सपा ने अपने घोषणापत्र को 'जन-मन घोषणापत्र' और 'सत्ताइस का संकल्प: पीडीए का प्रणपत्र' नाम दिया है. यह मुख्य रूप से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ-साथ आम जनता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगा.

तीन श्रेणियों में जारी होगा घोषणापत्र

समाजवादी पार्टी इस बार तीन अलग-अलग श्रेणियों में चुनावी घोषणापत्र जारी करेगी. राज्य स्तरीय घोषणापत्र में पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की रूपरेखा और बड़े चुनावी वादे शामिल होंगे. वहीं, प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए अलग-अलग घोषणापत्र जारी किए जाएंगे. इनमें स्थानीय समस्याओं, विकास और जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा राजधानी लखनऊ के लिए एक विशेष घोषणापत्र होगा.

यह भी पढ़िएः पाकिस्तान से आए थे उमर अली खान के पिता, सपा ने इमाम बुखारी के दामाद को दिया टिकट

लखनऊ को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने का वादा

Advertisement

लखनऊ के लिए जारी होने वाले विशेष घोषणापत्र में ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने, नए फ्लाईओवर बनाने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा से जुड़े वादे होंगे. इसके अलावा छात्र-छात्राओं के लिए मुफ्त मेट्रो यात्रा का वादा भी किया जा सकता है.

सपा के घोषणापत्र में शामिल हो सकते हैं ये बड़े वादे

- महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये की पेंशन.

- स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता.

- घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली.

- गरीबों को बिना कार्ड के मुफ्त इलाज.

- लखनऊ में छात्र-छात्राओं के लिए मुफ्त मेट्रो यात्रा.

- यश भारती सम्मान की फिर से शुरुआत और सम्मान राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये करना.

- पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून.

- युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था.

---- समाप्त ----