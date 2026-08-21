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Nexon-Brezza को देगी टक्कर, आ रही Volkswagen की सबसे सस्ती SUV

भारतीय बाजार में एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी की एंट्री होने वाली है. हम बात कर रहे हैं फॉक्सवैगन की जो लंबे समय से सब-फोर मीटर (चार मीटर से छोटी कारें) सेगमेंट से दूर है. अब कंपनी ने इस सेगमेंट में वापसी करने की तैयारी शुरू कर दी है. ब्रांड इस सेगमेंट में जल्द ही एक नई एसयूवी लेकर आ रहा है. ये एसयूवी नेक्सन और ब्रेजा से मुकाबला करेगी.

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फॉक्सवैगन भारत में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है. (Photo: volkswagen-stmaarten.com)
फॉक्सवैगन भारत में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है. (Photo: volkswagen-stmaarten.com)

फॉक्सवैगन (Volkswagen) भारतीय बाजार में एक नई कार लेकर आ रही है. ये कंपनी की सबसे छोटी एसयूवी होगी, जिसे कंपनी 10 लाख रुपये से कम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है. फॉक्सवैगन अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी को 2027 में लॉन्च करेगी, जिसमें दमदार फीचर्स मिलेंगे. 

वैसे तो पिछले हफ्ते ही इसके बारे में जानकारी आ गई थी. हालांकि, उस वक्त पता चला था कि कंपनी को ग्लोबल अप्रूवल मिला है. अब ब्रांड ने खुद इस कार को कन्फर्म कर दिया है. अपकमिंग कार स्कोडा कायलॉक (Skoda Kylaq) का फॉक्सवैगन वर्जन होगी. 

कायलॉक की तरह ही ये कार भी ब्रांड एमक्यूबी-ए0-आईएन (MQB-A0-IN) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. फॉक्सवैगन इस कार को भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगी. फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स के सीईओ थॉमस शेफर ने बताया, 'इस मॉडल को भारत के लिए खास डेवलप किया जाएगा.'

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क्या है कंपनी की तैयारी?

फिलहाल हमें इस कार का नाम तो नहीं पता है, लेकिन कंपनी के पोर्टफोलियो में एक ऐसी कार है. ब्राजील में फॉक्सवैगन टेरा (Volkswagen Tera) आती है, जो काफी हद तक कायलॉक के करीब है. संभव है कि कंपनी इस कार को ही इंडियन अवतार में लेकर आए. हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. 

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यह भी पढ़ें: 520KM रेंज, 8 लाख रुपये सस्ती, BYD SUV का खास वेरिएंट लॉन्च

नई एसयूवी के जरिए कंपनी 8 से 13 लाख रुपये से उस मार्केट को टार्गेट करेगी, जहां सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड है. इसके साथ ही कंपनी की सब-फोर मीटर मार्केट में दोबारा एंट्री हो जाएगी. फिलहाल वीडब्लू (VW) के पोर्टफोलियो में कोई भी 4 मीटर से छोटी कार नहीं है. 

मिलेगा जाना पहचाना इंजन

अपकमिंग फॉक्सवैगन एसयूवी में हमें 1.0 लीटर वाला टीएसआई इंजन देखने को मिलेगा. ये इंजन कायलॉक में भी आता है. इसके साथ ब्रांड मैन्युअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देगी. संभव है कि हमें इसके साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा. फिलहाल कायलॉक में 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है. 

यह भी पढ़ें: अमिताभ ने खरीदी Mahindra SUV! किलर लुक और कीमत है इतनी

संभव है कि अपकमिंग फॉक्सवैगन एसयूवी स्कोडा कायलॉक का रिबैज्ड वर्जन हो. लेकिन इस स्थिति में भी कंपनी कार को वीडब्लू का ट्रीटमेंट तो देगी ही. दोनों गाड़ियों में अंतर मुख्य रूप से एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स और पोजिशनिंग में होगा. अभी तक फॉक्सवैगन इस सेगमेंट से दूर रही है. 

कायकॉल को मिली सफलता के बाद ब्रांड ने इस सेगमेंट में रिएंटर करने का प्लान बनाया है. 2025 में स्कोडा ने कायलॉक की 45 हजार यूनिट्स बेची हैं. इन नंबर्स के साथ कायलॉक वीडब्लू ग्रुप की भारत में सेल्स में सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई है. इस कार का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन और मारुति सुजुकी ब्रेजा से होगा.

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