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'थाली में नॉनवेज..हनुमान नाम जपते हो', शहजाद पूनावाला पर भड़के सिवेत, जाति-धर्म पर कमेंट सुन तिलमिलाए

सिवेत तोमर ने शहजाद पूनावाला के धर्म और जाति पर विवादित बयानों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर दंगे कराने वाले लोग उन्हें पसंद नहीं हैं.

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शहजाद पर गुस्साए सिवेत तोमर (Photo: Screengrab)
शहजाद पर गुस्साए सिवेत तोमर (Photo: Screengrab)

रियलिटी शो राइज एंड फॉल 2 में सिवेत तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच तगड़ी फाइट हुई. बात इतनी आगे बढ़ी कि सिवेत हाथापाई पर उतर आए. उन्होंने शहजाद को धक्का दिया. उनके कुर्ते को खींचा. इस गहमागहमी में शहजाद के कपड़े फटे. वो जमीन पर नीचे गिरे. एग्रेशन दिखाने की वजह से शहजाद को पेंटहाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

शहजाद पर भड़के सिवेत

शो से निकलने के बाद सिवेत ने शहजाद पर अपना गुस्सा निकाला है. इस पूरी कंट्रोवर्सी पर उन्होंने रिएक्ट किया. सिवेत ने शहजाद को खरी खरी सुनाई. उन्होंने पब्लिक से पूछा- अगर किसी शो में एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक जाति, धर्म और मुद्दों पर बात करता है, ये कितना सही है?

सिवेत ने इंस्टा वीडियो में कहा, मैं उस शख्स का कैसे भरोसा कर सकता हूं, जो दिनभर हनुमान जी का नाम जपता हो, लेकिन दिन में 4 बार उसकी थाली में मटन दिखता हो. 10 साल से मैं भी रुद्राक्ष पहनता हूं. लेकिन ये सब नहीं करता. शहजाद 4 टाइम चिकन और 4 टाइम मटन खाता है. रुद्राक्ष पहनने से कोई सनातनी नहीं बन जाता. आपको मांस छोड़ना पड़ेगा. तेजप्रताप जी ने भी शहजाद को यही कहा था कि तुम हनुमान जी का नाम लेते हो लेकिन तुम्हारी थाली में नॉनवेज है. फिर भी मैंने शहजाद पर भरोसा किया.

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''मैंने तब भी अल्टीमेट रूलर के लिए स्वरा का नाम दिया. मैंने शहजाद को मारा नहीं था. बस उसका कॉलर पकड़कर समझाया था कि धर्म के नाम पर बोलना बंद करो. अगर मुझे किसी को मारना होगा तो मैं डरता नहीं हूं.''

सिवेत के टैटू पर बवाल

शो में सारा विवाद शहजाद के सिवेत के टैटू पर कमेंट करने के बाद शुरू हुआ था. आखिर शहजाद किस टैटू की बात कर रहे थे. इसका खुलासा करते हुए सिवेत ने कहा- मेरी बॉडी पर टैटू बने हैं. 2 मेरे कुत्तों के हैं. एक टैटू महादेव का है. दूसरा टैटू मेरी जाति का है. जिसमें महाराणा प्रताप बने हुए हैं. शहजाद किसकी बात कर रहे थे? सिवेत का टैटू को लेकर पोस्ट भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने बताया कि ये बस एक इंक नहीं है, बल्कि उनकी पहचान, खून और लीगेसी है. टैटू में लिखा है- वीर भोग्या वसुंधरा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सिवेत ने वीडियो में कहा- मुझे वो इंसान पसंद नहीं है जो मेरे धर्म को बीच में लाकर बाहर दंगे करा दे. सनातन में किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं लिखा है. जो इंसान अपने धर्म का नहीं हो पाया, वो हमारा क्या होगा. वो बार-बार मेरी जाति और धर्म पर बोल रहा था. सिवेत के मुताबिक, शहजाद ने उन्हें 20 मिनट तक प्रवोक किया. शो के अंदर धर्म को लेकर कुछ भी बोलने से मना किया गया था. लेकिन शहजाद ने बार-बार उनकी जाति पर बात की. 

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सिवेत को इस बात का दुख है कि शहजाद की वजह से उन्हें शो छोड़ना पड़ा, जिसे वो जीतना चाहते थे. उन्होंने मेकर्स पर सवाल उठाते हुए पूछा- शो में धर्म, जाति की बात करनी मना है, तो फिर शहजाद को मेकर्स ने क्यों नहीं निकाला?

अब देखना होगा सहवाग शो में इस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करेंगे.

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