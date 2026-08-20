Skoda Kylaq: 6 एयरबैग की सेफ्टी, ब्रांड की सबसे सस्ती SUV का नया वेरिएंट लॉन्च

स्कोडा ने अपनी सबसे सस्ती एसयूवी स्कोडा कायकॉल (Skoda Kylaq) का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कार का स्पोर्टलाइन वेरिएंट लॉन्च किया है. ये वेरिएंट मैन्युअल और ऑटोमेटिक दोनों ही गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है. ये वेरिएंट टॉप स्पेक्स के नीचे लॉन्च किया गया है.

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स्पोर्टलाइन एडिशन में सिग्नेचर प्लस से ज्यादा और प्रेस्टीज से कम फीचर्स मिलते हैं. स्पोर्टलाइन एडीशन की एंट्री से सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज के बीच मौजूद गैप को कंपनी ने भर दिया है. आइए जानते हैं स्कोडा कायलॉक स्पोर्टलाइन एडिशन में क्या कुछ खास मिलेगा.

कितनी है कीमत?

स्कोडा कायलॉक स्पोर्टलाइन (Skoda Kylaq Sportline) के मैन्युअल वेरिएंट की कीमत 11.32 लाख रुपये एक्स शोरूम है. जबकि इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 12.32 लाख रुपये एक्स शोरूम है. वैसे कार की कीमत 7.59 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. कार का बेस वेरिएंट क्लासिक नाम से आता है.

वहीं स्कोडा कायलॉक के सिग्नेचर प्लस वेरिएंट की कीमत 10.77 लाख रुपये एक्स शोरूम है. जबकि प्रेस्टीज वेरिएंट की कीमत 11.75 लाख रुपये एक्स शोरूम है. ये कीमत मैन्युअल वेरिएंट्स की हैं.

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स्पोर्टलाइन में क्या मिलेगा?

एक्सटीरियर की बात करें, तो कायलॉक स्पोर्टलाइन में ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट और रियर डिफ्यूजर, ब्लैक ओआरवीएम्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, डुअल टोन फ्लोटिंग रूप और 17 इंच के ब्लैक एलॉय वील्स मिलते हैं. विजुअल एक्सेंट की बात करें, तो इसमें ब्लैक टेलगेट बैजिंग, रियर स्पॉयलर, स्पोर्टलाइन बैज और सी-पिलर पर स्टिकर मिलता है.

कंपनी आधिकारिक स्पोर्टलाइन एक्सेसरीज पैकेज भी ऑफर कर रही है. इसके तहत फ्रंट और रियर बंपर पर कॉर्नर गारनिश, डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल गारनिश, लोगो एम्बॉस्ड फेंडर गारनिश और ग्लॉसी ब्लैक साइड बॉडी मॉल्डिंग मिलती है.

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कैबिन की बात करें, तो कार में ऑल-ब्लैक थीम मिलेगी, जो रूफलाइनर, डैशबोर्ड और डोर ट्रिम पर नजर आएगी. इसके साथ कार में लेदर सीट्स मिलेंगी, जिन पर स्पोर्टलाइन हेडरेस्ट लोगो होगा. इंटीरियर में ऐलुमिनियम पेडल्स, एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 8.0 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा.

एसयूवी में वहीं पुराना 1.0 लीटर का टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 114 बीएचपी की पावर और 178 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसमें 6 स्पीड मैन्युअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा.

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