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Diwali 2026 Date: अक्टूबर या नवंबर... कब है इस साल दिवाली? नोट कर लें सही डेट

Diwali 2026 Date: क्या आप भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि इस साल दिवाली अक्टूबर में है या नवंबर में? दूर करें अपनी कन्फ्यूजन और नोट कर लें साल 2026 की सटीक तारीख और पूरा फेस्टिवल कैलेंडर.

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दिवाली कब है 2026 (Photo: ITG)
दिवाली कब है 2026 (Photo: ITG)

Diwali 2026 Date: रोशनी, खुशियों और सुख-समृद्धि का सबसे बड़ा त्योहार 'दिवाली' कुछ ही वक्त में दस्तक देने वाला है. हर साल यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. पिछले दो सालों यानी 2024 और 2025 से अक्टूबर में मनाई जाने वाली दिवाली इस साल 2 साल के लंबे इंतजार के बाद नवंबर के महीने में मनाई जाएगी. 

यदि आप भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि दिवाली अक्टूबर में है या नवंबर में, तो नोट कर लें कि साल 2026 में दिवाली नवंबर में किस तारीख को मनाई जाएगी.

2026 में दिवाली कब है?

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द्रिक पंचांग के अनुसार, दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. इस बार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट से होगा और समापन 9 नवंबर की दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर होगा. 

मुख्य रूप से दिवाली यानी लक्ष्मी पूजन 8 नवंबर 2026, रविवार को प्रदोष काल (संध्या समय) और 'अमावस्या तिथि' के संयोग में किया जाएगा. 

दिवाली पर लक्ष्मी पूजन मुहूर्त

दिवाली पर इस बार माता लक्ष्मी का पूजन शाम 5 बजकर 54 मिनट से शुरू होगा और समापन 7 बजकर 50 मिनट पर समाप्त हो जाएगा.

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कैसे करें दिवाली पर पूजन?

सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें और उत्तर-पूर्व या उत्तर दिशा में चौकी रखें. चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं. फिर, चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति इस तरह स्थापित करें कि गणेश जी लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर रहें. उसके बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर पूजन का संकल्प लें. जल से स्वयं पर और पूजा सामग्री पर छिड़काव करें. 

चौकी पर घी का मुख्य दीपक जलाएं जो पूजा के दौरान लगातार जलता रहे. फिर, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती गाएं. ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें. पूजा संपन्न होने के बाद मुख्य दीए से अन्य दीयों को जलाएं और उन्हें घर के प्रवेश द्वार, आंगन, रसोई और छत पर सजाएं.

दिवाली 2026 कैलेंडर

धनतेरस- 6 नवंबर 2026, शुक्रवार

नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली)- 7 नवंबर 2026, शनिवार

लक्ष्मी पूजन (दिवाली)- 8 नवंबर 2026, रविवार

गोवर्धन पूजा व अन्नकूट- 10 नवंबर 2026, मंगलवार

भाई दूज- 11 नवंबर 2026, बुधवार

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