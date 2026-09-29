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हरियाणा में गन का जवाब गन से मिलेगा… गुरुग्राम में DGP अजय सिंघल की अपराधियों को दो टूक चेतावनी

साइबर सिटी गुरुग्राम में नए पुलिस थाने के उद्घाटन के मौके पर हरियाणा DGP अजय सिंघल ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर बात की. उन्होंने संगठित अपराध, गैंगस्टर और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को लेकर पुलिस के सख्त रुख का संकेत दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस पर बंदूक उठाने या आम लोगों में दहशत फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.

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DGP ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा(screengrab:itg)
DGP ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा(screengrab:itg)

गुरुग्राम में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने अपराधियों और साइबर ठगों को सख्त चेतावनी दी है. गुरुग्राम सेक्टर 17-18 में बनाये गए नए पुलिस थानों के उद्घाटन के दौरान DGP ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई अपराधी पुलिस पर बंदूक उठाता है या आम लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करता है तो पुलिस भी उसका जवाब उसी तरह से देगी. इसके साथ ही उन्होंने साइबर अपराधियों और विदेश में बैठे गैंगस्टरों की धमकियों से निपटने को लेकर भी पुलिस की रणनीति बताई.

साइबर सिटी गुरुग्राम में नऐ पुलिस थाने के उद्घाटन के मौके पर हरियाणा DGP अजय सिंघल ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस की कार्रवाई और तैयारियों पर बात की और उन्होंने संगठित अपराध, गैंगस्टर और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को लेकर पुलिस के सख्त रुख का संकेत दिया. DGP ने कहा कि अगर कोई अपराधी पुलिस पर गन उठाता है या आम जनता के बीच डर पैदा करने की कोशिश करता है तो पुलिस भी उसका जवाब गन से देगी. उन्होंने कहा कि राज्य में आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए विशेष ATS थानों की स्थापना की गई है. पंचकुला और गुरुग्राम में भी ऐसे विशेष थाने बनाए गए हैं, जहां इस तरह के मामलों पर फोकस किया जा रहा है.

वहीं DGP ने साइबर फ्रॉड को तेजी से बढ़ती और सीमाहीन चुनौती भी बताया. उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस साइबर अपराध के मामलों में कार्रवाई के साथ-साथ ठगी की रकम को समय रहते फ्रीज कराने और बैंक अकाउंट ब्लॉक करने पर भी काम कर रही है.

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इस दौरान उन्होंने करनाल के एक मामले का उदाहरण दिया. DGP के मुताबित एक ज्वैलर का व्हाट्सप्प हैक कर करीब एक करोड़ रुपये की ठगी की कोशिश की गई थी। पीड़ित ने घटना के करीब पांच मिनट के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस की जल्द कार्रवाई से एक करोड़ रुपये की रकम सुरक्षित बचा ली गई. DGP ने कहा कि साइबर अपराध और विदेश में बैठे गैंगस्टरों की ओर से मिलने वाली धमकियों से निपटने के लिए पुलिस ऐप 112 ईआरएसएस  और 1930 जैसी सेवाओं को भी मजबूत कर रही है. उन्होंने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है.  DGP ने कहा कि किसी भी अनजान निवेश योजना, ऑफर या रातों-रात पैसा दोगुना करने के लालच में न आएं. किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी और सत्यता की जांच जरूर करें.
 

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