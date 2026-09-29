Bhandare Wala Halwa: कड़ाही में चिपक जाती है सूजी, इस ट्रिक से बनाएं भंडारे वाला दानेदार टेस्टी हलवा

सूजी का हलवा भारत का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा मीठा व्यंजन है, चाहे घर में कोई पूजा-पाठ हो, त्यौहार हो या फिर कन्या पूजन का अवसर. लेकिन अक्सर शिकायत रहती है कि सूजी भूनते समय कड़ाही के तले में चिपक जाती है, हलवे में गुठलियां बन जाती हैं या फिर ठंडा होने के बाद हलवा कड़ा और सूखा हो जाता है.

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अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हलवाई जब भंडारे का हलवा बनाते हैं तो वे सही माप और एक खास ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हलवे का हर एक दाना खिल जाता है और हलवा कड़ाही में बिल्कुल नहीं चिपकेगा. आइए जानते हैं भंडारे वाला दानेदार और रसीला सूजी हलवा बनाने की सबसे सटीक और आसान विधि.

सामग्री

1 कप सूजी (मोटे दाने वाली सूजी बेस्ट रहती है)

1 कप देसी घी

1 कप चीनी (स्वादानुसार)

4 कप पानी (या 3 कप पानी + 1 कप दूध)

अन्य सामग्री:

1 बड़ा चम्मच बेसन या गेहूं का आटा (सीक्रेट इंग्रीडिएंट - दानेदार टेक्सचर और रंग के लिए)

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

8-10 केसर के धागे (गुनगुने दूध में भीगे हुए)

कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश

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बनाने की विधि:

एक अलग बर्तन में 4 कप पानी, 1 कप चीनी, केसर के धागे और इलायची पाउडर डालकर गैस पर रखें. चीनी घुलने तक इसे गर्म करें (तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी पिघल जाए और पानी उबलने लगे).

कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालें और काजू, बादाम व किशमिश को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर निकाल लें.

सूजी और बेसन भूनने की ट्रिक:

अब उसी कड़ाही में बचा हुआ पूरा 1 कप देसी घी डालें.

घी हल्का गर्म होने पर इसमें 1 कप सूजी और 1 बड़ा चम्मच बेसन डालें. (बेसन डालने से सूजी कढ़ाई में चिपकती नहीं है और हलवे में बहुत बढ़िया सोंधी खुशबू और हलवाई जैसा रंग आता है).

धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए सूजी को 8-10 मिनट तक भूनें. जब सूजी का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और घी अलग होने लगे, तो समझें सूजी सही भुनी है.

पानी मिलाने की सीक्रेट ट्रिक:

आंच को बिल्कुल धीमा कर दें. अब उबला हुआ गर्म चीनी का पानी धीरे-धीरे सूजी में डालें और दूसरे हाथ से लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां न बनें.

(ध्यान रखें पानी बहुत सावधानी से डालें क्योंकि पानी डालते ही भाप और छींटे उड़ते हैं).

ढककर पकाएं: पानी डालने के बाद मध्यम आंच पर चलाएं. जब सूजी पानी सोखने लगे, तो कढ़ाई को 2 मिनट के लिए ढक्कन से ढक दें और आंच धीमी कर दें. इससे सूजी का हर एक दाना फूलकर सॉफ्ट और दानेदार हो जाता है.

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फिनिशिंग टच: ढक्कन हटाएं, इसमें तले हुए ड्राई फ्रूट्स डालें और ऊपर से 1 चम्मच देसी घी और छिड़क दें. हलवा कड़ाही के किनारों को छोड़ने लगेगा और एकदम रसीला दिखेगा.

तैयार है आपका मंदिर और भंडारे जैसा रसीला, दानेदार सूजी का हलवा! इसे गरमा-गरम परोसें.

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