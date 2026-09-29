scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bhandare Wala Halwa: कड़ाही में चिपक जाती है सूजी, इस ट्रिक से बनाएं भंडारे वाला दानेदार टेस्टी हलवा

Bhandare Wala Halwa: अगर आपको भी भंडारे वाला सूजी का हलवा बहुत पसंद है लेकिन घर में बनाते वक्त वो या तो बहुत चिपचिपा हो जाता है या फिर सूखा. यहां हम आपको घर पर भंडारे वाला टेस्टी और दानेदार सूजी हलवा बनाने की ट्रिक बता रहे हैं.

Advertisement
X
ऐसे बनाएं आटे का हलवा (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं आटे का हलवा (Photo: ITG)

सूजी का हलवा भारत का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा मीठा व्यंजन है, चाहे घर में कोई पूजा-पाठ हो, त्यौहार हो या फिर कन्या पूजन का अवसर. लेकिन अक्सर शिकायत रहती है कि सूजी भूनते समय कड़ाही के तले में चिपक जाती है, हलवे में गुठलियां बन जाती हैं या फिर ठंडा होने के बाद हलवा कड़ा और सूखा हो जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हलवाई जब भंडारे का हलवा बनाते हैं तो वे सही माप और एक खास ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हलवे का हर एक दाना खिल जाता है और हलवा कड़ाही में बिल्कुल नहीं चिपकेगा. आइए जानते हैं भंडारे वाला दानेदार और रसीला सूजी हलवा बनाने की सबसे सटीक और आसान विधि.

सामग्री

सम्बंधित ख़बरें

these plants attract snakes
सांपों को न्योता देते हैं ये पौधे, गंध सूंघते ही खिंचे चले आते हैं!
बाजरे और गुड़ से बनाएं टेस्टी रोटी (Photo- ITG)
कुछ मीठा खाने का है मन? बाजरे के आटे-गुड़ से बनाएं टेस्टी मीठी रोटी
मूली और चावल के आटे की मुरोरी रेसिपी (Photo- ITG)
मूली और चावल के आटे से बनाएं क्रिस्पी पूरी, झटपट होगी तैयार
Makhana Chaat Recipe (Photo: ITG)
चाय के साथ चाहिए कुछ चटपटा? 10 मिनट में बनाएं कुरकुरी मखाना चाट
Deep Cleaning Without Machine (Photo: ITG)
हजारों रुपये बचाएं! बिना मशीन इन 8 तरीकों से करें घर को डीप क्लीन

1 कप सूजी (मोटे दाने वाली सूजी बेस्ट रहती है)

1 कप देसी घी

1 कप चीनी (स्वादानुसार)

4 कप पानी (या 3 कप पानी + 1 कप दूध)

अन्य सामग्री:

1 बड़ा चम्मच बेसन या गेहूं का आटा (सीक्रेट इंग्रीडिएंट - दानेदार टेक्सचर और रंग के लिए)

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

8-10 केसर के धागे (गुनगुने दूध में भीगे हुए)

कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश

Advertisement

बनाने की विधि:

एक अलग बर्तन में 4 कप पानी, 1 कप चीनी, केसर के धागे और इलायची पाउडर डालकर गैस पर रखें. चीनी घुलने तक इसे गर्म करें (तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी पिघल जाए और पानी उबलने लगे).

कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालें और काजू, बादाम व किशमिश को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर निकाल लें.

सूजी और बेसन भूनने की ट्रिक:

अब उसी कड़ाही में बचा हुआ पूरा 1 कप देसी घी डालें.

घी हल्का गर्म होने पर इसमें 1 कप सूजी और 1 बड़ा चम्मच बेसन डालें. (बेसन डालने से सूजी कढ़ाई में चिपकती नहीं है और हलवे में बहुत बढ़िया सोंधी खुशबू और हलवाई जैसा रंग आता है).

धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए सूजी को 8-10 मिनट तक भूनें. जब सूजी का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और घी अलग होने लगे, तो समझें सूजी सही भुनी है.

पानी मिलाने की सीक्रेट ट्रिक:

आंच को बिल्कुल धीमा कर दें. अब उबला हुआ गर्म चीनी का पानी धीरे-धीरे सूजी में डालें और दूसरे हाथ से लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां न बनें.

(ध्यान रखें पानी बहुत सावधानी से डालें क्योंकि पानी डालते ही भाप और छींटे उड़ते हैं).

ढककर पकाएं: पानी डालने के बाद मध्यम आंच पर चलाएं. जब सूजी पानी सोखने लगे, तो कढ़ाई को 2 मिनट के लिए ढक्कन से ढक दें और आंच धीमी कर दें. इससे सूजी का हर एक दाना फूलकर सॉफ्ट और दानेदार हो जाता है.

Advertisement

फिनिशिंग टच: ढक्कन हटाएं, इसमें तले हुए ड्राई फ्रूट्स डालें और ऊपर से 1 चम्मच देसी घी और छिड़क दें. हलवा कड़ाही के किनारों को छोड़ने लगेगा और एकदम रसीला दिखेगा.

तैयार है आपका मंदिर और भंडारे जैसा रसीला, दानेदार सूजी का हलवा! इसे गरमा-गरम परोसें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Bhandare Wala Halwa: कड़ाही में चिपक जाती है सूजी, इस ट्रिक से बनाएं भंडारे वाला दानेदार टेस्टी हलवा |
    अखिलेश देंगे सरप्राइज! राज्यसभा चुनाव में सपा के तीसरे उम्मीदवार का दांव सफल होगा? |
    'थाली में नॉनवेज..हनुमान नाम जपते हो', शहजाद पूनावाला पर भड़के सिवेत, जाति-धर्म पर कमेंट सुन तिलमिलाए |
    308 पहियों वाले महाबली ट्रक ने फिर पकड़ी रफ्तार, लखीमपुर के लिए हुआ रवाना |
    Diwali 2026 Date: अक्टूबर या नवंबर... कब है इस साल दिवाली? नोट कर लें सही डेट |
    संगरूर के बडरुखां गुरुद्वारे में आधी रात को हमला, 4 नकाबपोशों ने सेवादार को मारी गोली, वारदात CCTV में कैद |
    साल भर में मार्केट से गायब हो गए 10000 रुपये 5G स्मार्टफोन्स! कीमतें बढ़ कर हो गईं डबल, AI जिम्मेदार या कंपनियां? |
    पानी की टंकी में क्यों लगाना चाहिए ये पाइप? नल का बढ़ जाएगा प्रेशर |
    हरियाणा में गन का जवाब गन से मिलेगा… गुरुग्राम में DGP अजय सिंघल की अपराधियों को दो टूक चेतावनी |
    लॉन्च हुई दिलों की धड़कन नई Suzuki Hayabusa, इतने रुपये है कीमत
    Advertisement