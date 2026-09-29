scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लॉन्च हुई दिलों की धड़कन नई Suzuki Hayabusa, इतने रुपये है कीमत

सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम और पॉपुलर मोटरसाइकिल हायाबुसा का अपडेट जारी कर दिया है. कंपनी ने स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ ही बाइक का स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किया है. बाइक में 1340 सीसी का इंजन मिलता है, जो दमदार पावर ऑफर करता है. बाइक तीन नए कलर कॉम्बिनेशन में उतारी गई है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

Advertisement
X
Suzuki Hayabusa का अपडेटेड वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया है. (Photo: suzukimotorcycle.co.in)
Suzuki Hayabusa का अपडेटेड वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया है. (Photo: suzukimotorcycle.co.in)

मिलेनियल्स से अगर कोई मनपसंद स्पोर्ट्स बाइक के बारे में पूछे, तो बहुत से लोग सुजुकी हायाबुसा का नाम लेंगे. कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि स्पोर्ट्स बाइक की पहचान है. वैसे तो सुजुकी मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में कई बाइक्स और स्कूटर्स बेचती है, लेकिन हायाबुसा काफी स्पेशल है. 

कंपनी ने सुजुकी हायाबुसा का स्पेशल एडिशन (Suzuki Hayabusa Special Edition) लॉन्च किया है. इसके साथ ही कंपनी ने स्टैंडर्ड हायाबुसा (Suzuki Hayabusa) को अपडेट भी किया है. इस फ्लैगशिप मोटरसाइकिल के स्पेशल एडिशन में एक्सक्लूसिव साइलिंग एलिमेंट्स जोड़े जाएंगे. आइए जानते हैं इस बाइक की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत? 

अपडेटेड सुजुकी हायाबुसा 2026 को कंपनी ने 18.99 लाख रुपये एक्स शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया है. वहीं इसका स्पेशल एडिशन 19.90 रलाख रुपये में लॉन्च हुआ है. ये कीमतें एक्स शोरूम नई दिल्ली की हैं. कंपनी ने बाइक को तीन नए कलर कॉम्बिनेशन में लॉन्च किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Suzuki Gixxer Update
जैसी पर्सनालिटी वैसी बाइक! सुजुकी एक साथ लाई 5 मोटरसाइकिल
Maruti Suzuki
1 रुपये में चलेगी 1KM, 7 लोगों के बैठने की जगह, आ रही नई Maruti
Suzuki Burgman Street
Review: कम्फर्ट चाहने वालों के लिए बेस्ट स्कूटर, माइलेज भी जबरदस्त
suzuki V strom
5 लाख ने खरीदी इस कंपनी की बाइक्स-स्कूटर, जुलाई में हुई बंपर सेल
Suzuki Gixxer SF 250 FFV
Review: 82 रुपये वाले पेट्रोल पर चलाई बाइक... फिर क्या हुआ हाल

यह भी पढ़ें: Suzuki का बड़ा धमाका... नए रंग रूप में आईं ये पांच धांसू बाइक, इतनी है कीमत

हायाबुसा स्पेशल एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले 91 हजार रुपये ज्यादा है. दोनों ही वर्जन को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया डीलरशिप से खरीदा जा सकता है. हायाबुसा स्पेशल एडिशन एक्सक्लूसिव पर्ल विगोर ब्लू कलर में मिलेगी. इसके साथ ही स्पेशल डीकैल (प्रीमियम स्टिकर्स) और अलग फिनिश वाले व्हील्स मिलेंगे. 

Advertisement
Suzuki Hayabusa
हायाबुसा का स्पेशल एडिशन स्टैंडर्ड वेरिएंट से काफी अलग है. (Photo: Suzuki Motorcycle India) 

स्पेशल एडिशन के साथ ही कंपनी ने स्टैंडर्ड वेरिएंट को भी अपडेट किया है. स्टैंडर्ड वेरिएंट तीन नए कलर कॉम्बो में मिलेगी. नए फिनिश के साथ हायाबुसा खरीदने वाले कंज्यूमर्स को ज्यादा विकल्प मिलेंगे. सुजुकी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद कंज्यूमर्स को ज्यादा एक्सक्लूसिव ओनरशिप एक्सपीरियंस देना है. 

क्या है बाइक में नया? 

अपडेट में सिर्फ नए कलर कॉम्बिनेशन को ही नहीं जोड़ा गया है. बाइक में नई लिथियम आयन बैटरी दी गई है. सुजुकी ने इसे हलकी और ज्यादा कॉम्पैक्ट बताया है, जो ज्यादा स्टेबल वोल्टेज डिलिवर करेगी. इसके अलावा लॉन्च कंट्रोल सिस्टम और पावर मोड सलेक्टर को अभी अपडेट किया गया है. 

यह भी पढ़ें: 31 दिनों में 1.20 लाख पार सेल, स्पेयर पार्ट्स बेचकर Suzuki की हुई बंपर कमाई

साथ ही स्मार्ट क्रूज कंट्रोल सिस्टम को भी अपडेट किया गया है, जो अब गियर शिफ्ट के दौरान भी एक्टिव रहेगा. ये बाइक 1340 सीसी के फ्लूल इंजेक्टेड, लिक्विड कूल्ड, इनलाइन 4-सिलेंडर डीओेएचसी इंजन के साथ आती है. बाइक का कर्ब वेट 266 किलोग्राम है. इसमें 6 राइडिंग मोड्स, कॉर्नरनिंग एबीएस, लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड के साथ हिल डेसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेत हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चुनाव आयुक्त और वोट चोरी के मुद्दे पर एक्शन में कांग्रेस, आज CWC की बैठक |
    किसने रची अमेरिकी बेस को उड़ाने की साजिश? आरोपियों को मिली बेल पर भड़के मार्को रुबियो |
    देखा PHD करने का सपना, पर नहीं थे पैसे, फिर हर महीने 44,400 की मदद, कैसे? |
    वोटर लिस्ट से नाम कटने की श‍िकायत पर बेला स्टेट बस्ती पहुंचे राहुल गांधी, वहीं से अफसर को लगाया फोन |
    नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत, 21 अक्टूबर को करना होगा सरेंडर |
    2 अक्टूबर को अजय की दृश्यम 3 मचाएगी तहलका, 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी, मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग! |
    अचानक ये क्‍या हुआ? 2 दिन में चांदी ₹10000 गिरी, सोना भी इतना सस्‍ता, देखें रेट्स |
    ATM लूटने पहुंचे थे दो बदमाश, अलर्ट बजा तो आधी रात पहुंच गईं बैंक मैनेजर, बाहर से बंद कर दिया शटर |
    इंद्रदेव से परेशान हुआ हरदोई का युवक, सीधे DM से ही कर दी शिकायत |
    वर्षों की दोस्ती, अनगिनत यादें... विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा हुए भावुक
    Advertisement