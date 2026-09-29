लॉन्च हुई दिलों की धड़कन नई Suzuki Hayabusa, इतने रुपये है कीमत

मिलेनियल्स से अगर कोई मनपसंद स्पोर्ट्स बाइक के बारे में पूछे, तो बहुत से लोग सुजुकी हायाबुसा का नाम लेंगे. कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि स्पोर्ट्स बाइक की पहचान है. वैसे तो सुजुकी मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में कई बाइक्स और स्कूटर्स बेचती है, लेकिन हायाबुसा काफी स्पेशल है.

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कंपनी ने सुजुकी हायाबुसा का स्पेशल एडिशन (Suzuki Hayabusa Special Edition) लॉन्च किया है. इसके साथ ही कंपनी ने स्टैंडर्ड हायाबुसा (Suzuki Hayabusa) को अपडेट भी किया है. इस फ्लैगशिप मोटरसाइकिल के स्पेशल एडिशन में एक्सक्लूसिव साइलिंग एलिमेंट्स जोड़े जाएंगे. आइए जानते हैं इस बाइक की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

अपडेटेड सुजुकी हायाबुसा 2026 को कंपनी ने 18.99 लाख रुपये एक्स शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया है. वहीं इसका स्पेशल एडिशन 19.90 रलाख रुपये में लॉन्च हुआ है. ये कीमतें एक्स शोरूम नई दिल्ली की हैं. कंपनी ने बाइक को तीन नए कलर कॉम्बिनेशन में लॉन्च किया है.

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हायाबुसा स्पेशल एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले 91 हजार रुपये ज्यादा है. दोनों ही वर्जन को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया डीलरशिप से खरीदा जा सकता है. हायाबुसा स्पेशल एडिशन एक्सक्लूसिव पर्ल विगोर ब्लू कलर में मिलेगी. इसके साथ ही स्पेशल डीकैल (प्रीमियम स्टिकर्स) और अलग फिनिश वाले व्हील्स मिलेंगे.

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हायाबुसा का स्पेशल एडिशन स्टैंडर्ड वेरिएंट से काफी अलग है. (Photo: Suzuki Motorcycle India)

स्पेशल एडिशन के साथ ही कंपनी ने स्टैंडर्ड वेरिएंट को भी अपडेट किया है. स्टैंडर्ड वेरिएंट तीन नए कलर कॉम्बो में मिलेगी. नए फिनिश के साथ हायाबुसा खरीदने वाले कंज्यूमर्स को ज्यादा विकल्प मिलेंगे. सुजुकी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद कंज्यूमर्स को ज्यादा एक्सक्लूसिव ओनरशिप एक्सपीरियंस देना है.

क्या है बाइक में नया?

अपडेट में सिर्फ नए कलर कॉम्बिनेशन को ही नहीं जोड़ा गया है. बाइक में नई लिथियम आयन बैटरी दी गई है. सुजुकी ने इसे हलकी और ज्यादा कॉम्पैक्ट बताया है, जो ज्यादा स्टेबल वोल्टेज डिलिवर करेगी. इसके अलावा लॉन्च कंट्रोल सिस्टम और पावर मोड सलेक्टर को अभी अपडेट किया गया है.

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साथ ही स्मार्ट क्रूज कंट्रोल सिस्टम को भी अपडेट किया गया है, जो अब गियर शिफ्ट के दौरान भी एक्टिव रहेगा. ये बाइक 1340 सीसी के फ्लूल इंजेक्टेड, लिक्विड कूल्ड, इनलाइन 4-सिलेंडर डीओेएचसी इंजन के साथ आती है. बाइक का कर्ब वेट 266 किलोग्राम है. इसमें 6 राइडिंग मोड्स, कॉर्नरनिंग एबीएस, लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड के साथ हिल डेसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेत हैं.

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