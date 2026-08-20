KIA Sorento: ऐसी होगी ब्रांड की पहली हाइब्रिड SUV, लॉन्च से पहले देखें तस्वीरें

किआ भारतीय बाजार में अपनी पहली हाइब्रिड कार लॉन्च करने वाला है. हम बात कर रहे हैं किआ सोरेंटो की, जिसे कंपनी अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च करेगी. 4 सितंबर को लॉन्च होने वाली इस कार की तस्वीरों को कंपनी ने रिलीज कर दिया है. साथ ही कंपनी ने भारतीय वेरिएंट के कई स्पेक्स को रिवील कर दिया है.

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अपकमिंग किआ सोरेंटो में थ्री रो सेटअप मिलेगा. यानी इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह होगी. ये कार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और डीजल पावरट्रेन में आएगी. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि हाइब्रिड वेरिएंट को ऑल-वील ड्राइव के साथ बेचा जाएगा. इसके साथ ही ये कार अपने सेगमेंट में यूनिक बन जाएगी.

आ गई पहली तस्वीर

अपकमिंग एसयूवी में किआ एआई असिस्टेंट मिलेगा, जो पहली बार सोरेंटो में दिया जाएगा. ग्लोबल वेरिएंट में भी कंपनी ये फीचर्स नहीं देती है. भारतीय वेरिएंट के साथ ये फीचर पहली बार सोरेंटो में मिलेगा. कंपनी ने आज अपनी अनंतपुर फैसिलिटी में सोरेंटो का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है.

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भारत में सोरेंटो किआ की फ्लैगशिप एसयूवी होगी. इतना ही नहीं थ्री रो सीटिंग वाली ये किआ की भारत में पहली कार होगी. इसकी तस्वीरों को जारी कर कंपनी ने साफ कर दिया है कि कार का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है. इसका मतलब है कि कंपनी इसकी कीमतों को भी कम रख पाएगी. कयास हैं कि किआ की ये कार 30 से 35 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च हो सकती है.

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इसमें डुअल डिस्प्ले वाला सेटअप मिलेगा. (Photo: Kia India)

क्या फीचर्स मिलेंगे?

आधिकारिक तस्वीरों के सामने आने से कार के बारे में हमें बहुत कुछ पता है. ये कार मैट ब्लैक शेड में आएगी, जो दिखाता है कि कार का एक्स लाइन ट्रिम भी आ सकता है. भारत में लॉन्च होने वाली सोरेंटो ग्लोबल मार्केट वाले वेरिएंट से अलग होगी.

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इसमें वर्टिकली अरेंज्ड हेडलाइट्स, इम्पोजिंग ग्रिल, फॉग लाइट्स, ADAS के लिए रडार, रूफ रेल्स और दूसरे फीचर्स मिलेंगे. विंडो एरिया के पास क्रोम का इस्तेमाल, फेंडर और दरवाजों पर सिल्वर गारनिस, बड़े वील्स और राउंड वील आर्च मिलेंगे. वहीं इंटीरियर में हमें डुअल टोन कैबिन देखने को मिलेगा.

कार में 12.3 इंचा का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. (Photo: Kia India)

सोरेंटो में डुअल स्क्रीन सेटअप मिलेगा. इसमें 12.3 इंच के इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले आएगा. म्यूजिक और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कार में बटन्स मिलेंगी. एसयूवी में लेयर्ड डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें टॉप पर ब्लैक और नीचे बेज कलर होगा. कार में सनरूफ मिलेगा, जो फोटो से कन्फर्म हो गया है.

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