scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अखिलेश देंगे सरप्राइज! राज्यसभा चुनाव में सपा के तीसरे उम्मीदवार का दांव सफल होगा?

उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है. 7 सीटों पर बीजेपी और 2 पर सपा की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 10वीं सीट पर सपा के 'सरप्राइज' दांव और अखिलेश यादव की रणनीति से मुकाबले के दिलचस्प होने के आसार हैं.

Advertisement
X
राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव का सरप्राइज क्या है (Photo: ITG)
राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव का सरप्राइज क्या है (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है. सपा तीसरा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, लेकिन विधायकों की संख्या के आधार पर जीत के लिए काफी मशक्कत करनी होगी. अब सवाल यह है कि सपा किसे उच्च सदन भेजेगी? सपा विधायकों की बैठक के बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि कुछ 'सरप्राइज' के लिए तैयार रहिए.

राज्यसभा की जिन 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, उनमें से 8 सीटें बीजेपी, एक सीट सपा और एक सीट बसपा के पास थी. मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी आसानी से 7 सीटें जीत लेगी और दो सीटें सपा के खाते में जा सकती हैं. इसके अलावा 10वीं सीट के लिए दोनों के बीच शह-मात का खेल देखने को मिल सकता है.

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव सपा के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. बीजेपी जहां अपने प्रत्याशियों के जरिए सियासी समीकरण साधने की जुगत में है, वहीं सपा के सामने भी अपने 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण को बनाए रखने की चुनौती खड़ी है. ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव ने क्या 'सरप्राइज' देने का प्लान बनाया है.

सम्बंधित ख़बरें

pallavi patel husband pankaj niranjan congress rajendra pal gautam
पल्लवी पटेल से 'अलग राह' पर पति पंकज, क्या कांग्रेस का दामन थामने जा रहे?
BJP Meeting in Mathura
UP चुनाव के लिए BJP की 'चिंतन बैठक', मथुरा में जुटेंगे पार्टी के दिग्गज
uttar pradesh rajya sabha election
UP में राज्यसभा चुनाव को लेकर BJP में शुरू हुआ मंथन!
यूपी में कांग्रेस की 150 सीटों पर दावेदारी, अक्टूबर में साफ होगी तस्वीर
SP and Congress seat distribution
UP 2027: 5 जिलों में फंसा सपा-कांग्रेस सीट शेयरिंग पेच
Advertisement

राज्यसभा चुनाव का समझें गणित

राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर 37 विधायकों का समर्थन चाहिए. यूपी में आगरा की फतेहाबाद सीट से बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा सहित 3 बीजेपी विधायकों के निधन के बाद 403 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी गठबंधन के पास फिलहाल 288 विधायक हैं. इनमें भाजपा के 255, अपना दल (सोनेलाल) के 13, राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के नौ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के छह और निषाद पार्टी के पांच विधायक शामिल हैं.

वहीं, सपा और कांग्रेस गठबंधन के पास करीब 103 विधायक हैं, जिनमें सपा के 101 और कांग्रेस के दो विधायक शामिल हैं. इसके अलावा रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के दो और सपा से बगावत करने वाले 6 विधायक हैं, जिनमें से 4 को सपा निष्कासित कर चुकी है. इन विधायकों में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज कुमार पांडेय भी शामिल हैं. इसके अलावा बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का भी निधन हो चुका है, जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया था.

यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल 397 विधायक हैं. 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के आधार पर लगभग 37 वोटों की आवश्यकता है. इस आंकड़े के तहत बीजेपी 7 सीटें और सपा 2 सीटें आसानी से जीत लेगी. इसके बाद बीजेपी के पास 29 और सपा के पास अतिरिक्त 29 वोट बचेंगे. ऐसे में 10वीं राज्यसभा सीट जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग या अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी.

Advertisement

सपा के संभावित प्रत्याशी और सरप्राइज का दांव

सपा विधायकों की बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी 3 प्रत्याशी उतारेगी. सपा के प्रत्याशी बुधवार को नामांकन कर सकते हैं. सपा की तरफ से अभी जिन नामों की चर्चा चल रही है, उनमें रामगोपाल यादव, पूर्व आईएएस आलोक रंजन और सलीम इकबाल शेरवानी शामिल हैं. माना जा रहा है कि सपा तीन प्रत्याशियों के जरिए दांव खेलेगी, लेकिन अखिलेश यादव का असली 'सरप्राइज' क्या है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

अटकलें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश यादव अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने का दांव चल सकते हैं. पिछले चुनाव में भी बीजेपी की सहयोगी सुभासपा के तीन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी. यही वजह मानी जा रही है कि सपा एक बार फिर उसी दांव को आजमा सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मोनोकनी में छाईं क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन, Beach पर दिखा स्वैग, हुस्न पर फिदा हुए फैंस |
    पंजाब में नशे के खिलाफ बड़ा प्लान, 'नशा मुक्ति मित्र' बनीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिलीं खेल किट |
    दिल्ली के पहाड़गंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, विकास कालिया गैंग के 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली |
    Delivery Partner Daily Earning:1500 की कमाई पर कितना कमीशन, कितनी बचत! डिलीवरी पार्टनर का पूरा हिसाब-किताब |
    28 में से 16 स्टील ब्रिज लॉन्च, 455 KM पियर तैयार... फुल स्पीड में भाग रहा बुलेट ट्रेन का काम |
    जल्द बनेगा तेजस-Mk-1A फाइटर जेट का स्क्वॉड्रन, साल अंत तक आएंगे 12 और इंजन |
    'हैप्पी बर्थडे मेरे भाई...' अभिजीत दिपके के Birthday पर आशुतोष रांका ने कही ये बात |
    6 महीने में भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया 308 पहिए वाला 'महाबली' ट्रक, जानें A टू Z |
    Bhandare Wala Halwa: कड़ाही में चिपक जाती है सूजी, इस ट्रिक से बनाएं भंडारे वाला दानेदार टेस्टी हलवा |
    अखिलेश देंगे सरप्राइज! राज्यसभा चुनाव में सपा के तीसरे उम्मीदवार का दांव सफल होगा?
    Advertisement