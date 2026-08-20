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520KM रेंज, 8 लाख रुपये सस्ती, BYD SUV का खास वेरिएंट लॉन्च

बीवाईडी ने अपनी प्रीमियम एसयूवी का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. ये वेरिएंट 8 लाख रुपये कम कीमत पर आता है. कीमत कम रखने के लिए कंपनी ने इसमें छोटी बैटरी और कुछ फीचर्स में कटौती की है. हम बात कर रहे हैं BYD Sealion 7 की. अब ये कार तीन वेरिएंट्स में आती है. इसमें 500KM से ज्यादा की रेंज मिलती है.

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BYD Sealion 7 अब तीन ट्रिम- डायनैमिक, प्रीमियम और परफॉर्मेंस में आती है. (Photo: byd.com)
BYD Sealion 7 अब तीन ट्रिम- डायनैमिक, प्रीमियम और परफॉर्मेंस में आती है. (Photo: byd.com)

बीवाईडी (BYD) इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी सीलॉयन 7 (Sealion 7) का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. ये एक एंट्री लेवल वेरिएंट है, जिसे कंपनी ने डायनैमिक नाम से लॉन्च किया है. इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी का सस्ता वेरिएंट लॉन्च करके कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है.

सीलॉयन 7 चार एक्सटीरियर कलर ऑप्शन- अटलांटिस ग्रे, कॉस्मो ब्लैक, अरोरा वॉइट और शार्क ग्रे में आती है. बीवाईडी ने इस एसयूवी को ई-प्लेटफॉर्म 3.0 पर तैयार किया है. दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले बीवाईडी ने सीलॉयन 7 के डायनैमिक वेरिएंट में छोटी बैटरी और कम फीचर्स दिए हैं. आइए जानते हैं इस कार की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

बीवाईडी सीलॉयन 7 ईवी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने इसका नया वेरिएंट लॉन्च किया है. कार का डायनैमिक ट्रिम 41.90 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आता है. इसके अलावा कार प्रीमियम और परफॉर्मेंस दो अन्य ट्रिम (वेरिएंट) में भी आती है. 

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कार का प्रीमियम वर्जन 49.90 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर आता है, जबकि परफॉर्मेंस ट्रिम की कीमत 55.90 लाख रुपये एक्स शोरूम है. यानी कार का नया डायनैमिक वेरिएंट 8 लाख रुपये सस्ता है. टॉप वेरिएंट के मुकाबले इसकी कीमत 14 लाख रुपये कम है. 

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क्या है Sealion 7 में खास? 

बीवाईडी सीलॉयन 7 के डायनैमिक ट्रिम में 71.8kWh की बैटरी मिलती है, जो 231 एचपी के रियर वील ड्राइव मोटर को पावर देती है. कंपनी की मानें, तो ये कार सिंगल चार्ज में 520 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी. कार सिर्फ 7.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. 

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वहीं प्रीमियम और परफॉर्मेंट ट्रिम की बात करें, तो इसमें 82.56kWh का बैटरी पैक मिलता है. सीलॉयन 7 प्रीमियम में रियर वील ड्राइव सेटअप मिलता है, जो 313 एचपी की पावर जनरेट करता है.

वहीं 530 एचपी की परफॉर्मेंस वाले वेरिएंट में डुअल मोटर सेटअप मिलता है. ये वर्जन ऑल वील ड्राइव फीचर के साथ आता है. प्रीमियम और परफॉर्मेंस वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 567 किलोमीटर और 542 किलोमीटर है.

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