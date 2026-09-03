Suzuki Gixxer SF 250 FFV Review: 82 रुपये वाले पेट्रोल पर चलाई बाइक... फिर क्या हुआ हाल

इथेनॉल... आजकल जिससे मिलो वो इसकी बात कर रहा होता है. वहीं हर दूसरा आदमी खुद को इसका एक्सपर्ट समझकर दूसरों को सलाह भी दे रहा है. ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना एक फ्लेक्स फ्यूल बाइक को ट्राई किया जाए. यूं तो भारतीय बाजार में कई फ्लेक्स फ्यूल मॉडल अब मिल रहे हैं.

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कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जिन्होंने इसकी तैयारी पहले कर ली थी. ऐसी ही एक बाइक मैंने पिछले कुछ दिनों इस्तेमाल की है. मैं बात कर रहा हूं सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 (Suzuki Gixxer SF 250 FFV) फ्लेक्स फ्यूल की. ये बाइक बाजार में हर जगह मिल रहे E20 फ्यूल के साथ मुश्किल से मिल रहे E85 फ्यूल पर भी चलती है.

अगर आप एक नई बाइक लेने का विचार कर रहे हैं, तो फ्लेक्स फ्यूल इस वक्त सबसे सेफ ऑप्शन दिख रहा है. इसकी वजह इथेनॉल पर हर दिन आ रहे नए-नए अपडेट्स हैं. हालांकि, फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स के विकल्प सीमित हैं. जिन कंपनियों के पास हैं भी तो हर जगह उपलब्ध नहीं है. आइए समझते हैं फ्लेक्स फ्यूल वाली इस परफॉर्मेंस बाइक का एक्सपीरियर कैसा रहा.

डिजाइन कैसा है?

सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 (Suzuki Gixxer SF 250) और इसके फ्लेक्स फ्यूल वर्जन के डिजाइन में कोई अंतर नहीं है. मामूली अंतर आपको ग्राफिक्स और कलर ऑप्शन में नजर आएगा. लेकिन मुख्य अंतर बाइक के इंजन में है, जिस पर बात आगे की जाएगी. इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला डिस्प्ले मिलता है, जो पुराना लगता है. इसे आप सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप के जरिए जोड़ सकते हैं.

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जिक्सर एसएफ 250 फ्लेक्स फ्यूल अपने स्पोर्टी डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करती है. बाइक में फुल फ्लेयर्ड डिजाइन, एलईडी फ्रंट लाइट और स्पोर्टी लुक मिलता है. हालांकि, डिजाइन में कुछ नया नहीं दिखता है, जिससे ये पुरानी जिक्सर जैसी ही लगेगी. बाइक का असली खेल फेयरिंग के नीचे लगे इंजन में देखने को मिलता है.

बाइक के डिजाइन में स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले कुछ भी नया नहीं मिलेगा. (Photo: ITG)

इंजन, परफॉर्मेंस और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस

इसमें 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. ये इंजन 27.2 पीएस की पावर और 22.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये तो रही बाइक की ऑन पेपर बातें. अब बात करते है इसकी रियल वर्ल्ड राइडिंग एक्सपीरियंस की है.

फिलहाल एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल खोजने या खरीदने से ज्यादा बड़ी चुनौती E85 फ्यूल को खोजना है. ये फ्यूल चुनिंदा शहरों के चुनिंदा फ्यूल पंप ही मिलेगा. उसमें भी आप जिस जगह रहते हैं वहां से उस फ्यूल स्टेशन पर जाना एक अलग चुनौती है. मैंने इस बाइक को E20 और E85 दोनों तरह के फ्यूल पर चलाकर देखा है.

बाइक के लिए E85 फ्यूल खोजना अपने आप में बड़ी चुनौती है. (Photo: ITG)

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E20 फ्यूल के साथ इसका एक्सपीरियंस दूसरी जिक्सर जैसा रहा है. आपको अच्छी-खासी पावर और पिकअप मिलेगा. मूल रूप से लोग ई85 या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जिस वजह से खरीदेंगे, मैं सीधे उस बात पर पहुंचता हूं यानी माइलेज पर. ई20 पर इस बाइक ने लगभग 30 से 32 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया.

मैंने इसे शहर की भीड़भाड़ वाली रोड्स के साथ ही ऐसे फ्लाइओवर भी चलाया है, जहां ट्रैफिक नहीं मिला. यानी ये माइलेज मिक्स यूज का है. हालांकि, शहरों में इस्तेमाल करते हुए बाइक का माइलेज 30 किलोमीटर प्रति लीटर के नीचे भी चला जाता है. जबकि ई85 फ्यूल पर ये बाइक सामान्य से 20 परसेंट कम माइलेज देती है. यानी हमें 25 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ई85 फ्यूल पर मिला.

Suzuki Gixxer SF 250 FFV को खरीदने के लिए 5700 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे. (Photo: ITG)

दिल्ली में जिक्सर एसएफ 250 की कीमत 1,92,768 रुपये एक्स शोरूम से शुरू हो जाती है. वहीं फेक्स फ्यूल वेरिएंट के लिए 1,98,476 रुपये एक्स शोरूम खर्च करने होंगे. यानी इसकी कीमत लगभग 5700 रुपये ज्यादा है. वहीं E20 पर इसका प्रति किलोमीटर खर्च 3.2 रुपये आता है. वहीं E28 पर भी बाइक एवरेज रनिंग कॉस्ट भी 3.1 से 3.2 रुपये तक आती है. यानी इसके रनिंग कॉस्ट में कोई अंतर नहीं है.

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बॉटम लाइन

अब सवाल है कि क्या इतने माइलेज ड्रॉप के साथ इस बाइक को खरीदने का कोई मतलब बनाता है. इस बाइक को खरीदने से पहले आपको ये समझना होगा ये अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है. सुजुकी के चुनिंदा डीलरशिप पर ही आपको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मिलेगा.

इसके अलावा आपके आसपास E85 फ्यूल मिलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है. ये बाइक उन लोगों के लिए मायने रखती है, जो फ्यूचर को देखते हुए एक ऐसी बाइक चाहते हैं, जिसमें फ्यूल को लेकर कोई टेंशन नहीं रहे. आप इसे E85 तक के किसी भी ब्लेंड वाले फ्यूल से चला सकते हैं.

यानी सरकार चाहे E10 वापस लाए या फिर E30 लॉन्च कर दे. फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली इस बाइक पर उसका कोई असर नहीं होगा. हालांकि, आपको इसे खरीदने के लिए फिलहाल स्टैंडर्ड ई20 वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. साथ ही ई85 पेट्रोल की कीमत भी ज्यादा है. अगर ये पेट्रोल 10 से 15 रुपये कम में मिलता है, तो ये बाइक ज्यादा सेंस बनाती.

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