सेल्स 10% गिरते ही Maruti Suzuki का शेयर 4% टूटा, बना Nifty का टॉप लूजर

मारुति सुजुकी के शेयर में 1 सितंबर को तेज गिरावट देखने को मिली. कंपनी का शेयर 4% से ज्यादा टूटकर ₹13,010 के स्तर पर आ गया और Nifty का टॉप लूजर बन गया. शेयर में इस कमजोरी की बड़ी वजह अगस्त की सेल्स में आई गिरावट मानी जा रही है. अगस्त 2026 में कंपनी की कुल 219,220 यूनिट गाड़ियां सेल हुईं, जो जुलाई के रिकॉर्ड 241,421 यूनिट के मुकाबले करीब 10% कम है.

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दोपहर 12:50 बजे तक Nifty Auto इंडेक्स भी 0.6% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. Maruti Suzuki के साथ दूसरे ऑटो शेयरों पर दबाव दिखा. हालांकि, सालाना आधार पर Maruti Suzuki के पैसेंजर व्हीकल सेल्स की तस्वीर काफी मजबूत रही. अगस्त 2026 में डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स 176,971 यूनिट रही, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 131,278 यूनिट था. कंपनी की बिक्री में सबसे बड़ा योगदान यूटिलिटी व्हीकल्स का रहा.

यूटिलिटी व्हीकल की तगड़ी सेल

अगस्त में Maruti Suzuki के यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री 79,045 यूनिट रही, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 54,043 यूनिट थी. इस कैटेगरी में Brezza, Ertiga, e Vitara, Fronx, Grand Vitara, Invicto, Jimny, Victoris और XL6 जैसे मॉडल शामिल हैं. मिनी और कॉम्पैक्ट प्लस मिड-साइज सेगमेंट का जॉइंट सेल्स भी बढ़ा. अगस्त 2026 में इस सेगमेंट की सेल्स 85,965 यूनिट रही, जबकि अगस्त 2025 में 66,450 यूनिट थी.

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मिनी सेगमेंट में Alto और S-Presso की बिक्री 8,799 यूनिट रही, जो पिछले साल के 6,853 यूनिट से ज्यादा है. वहीं, कॉम्पैक्ट और मिड-साइज सेगमेंट में Baleno, Celerio, Ciaz, Dzire, Ignis, Swift और WagonR की बिक्री 77,166 यूनिट रही। अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 59,597 यूनिट था. वैन सेगमेंट में Eeco की बिक्री भी बढ़ी. अगस्त 2026 में इसकी 11,961 यूनिट बिकीं, जबकि एक साल पहले 10,785 यूनिट की बिक्री हुई थी.

महिंद्रा ​​​​​​की बिक्री में 42% उछाल

दूसरी ओर, Mahindra & Mahindra ने अगस्त में भारत और विदेशों में कुल 107,648 ऑटोमोबाइल्स की बिक्री की. यह सालाना आधार पर 42% की बढ़ोतरी है. कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स की मांग मजबूत रही. अगस्त में Mahindra ने 59,257 पैसेंजर व्हीकल्स बेचे, जो सालाना आधार पर 50% अधिक है. डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल डिस्पैच भी 22% बढ़कर 27,415 यूनिट हो गया.

महिंद्रा के 2 टन से कम पेलोड वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 37% बढ़कर 3,999 यूनिट रही. वहीं, 2 टन से ज्यादा और 3.5 टन से कम पेलोड वाले मॉडल्स की बिक्री 20% बढ़कर 23,416 यूनिट पहुंच गई. कंपनी ने अगस्त में 14,922 थ्री-व्हीलर्स बेचे, जो सालाना आधार पर 42% की वृद्धि है. कुल एक्सपोर्ट्स 71% बढ़कर 6,054 यूनिट रहे. ट्रैक्टर सेगमेंट में कुल बिक्री 29,507 यूनिट रही. इसमें घरेलू ट्रैक्टर होलसेल 27,595 यूनिट और एक्सपोर्ट्स 1,912 यूनिट रहे.

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Bajaj Auto की बिक्री भी मजबूत

Bajaj Auto की अगस्त की बिक्री भी मजबूत रही. कंपनी की होलसेल दोपहिया बिक्री अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई. अगस्त में कंपनी ने कुल 535,764 यूनिट बेचे. यह सालाना आधार पर करीब 28% और जुलाई के मुकाबले लगभग 13% अधिक है. कंपनी की घरेलू डिस्पैच 10% बढ़कर 255,708 यूनिट रही. वहीं, एक्सपोर्ट्स 51% उछलकर 280,056 यूनिट पहुंच गए. इस तरह सालाना बिक्री बढ़ाने में एक्सपोर्ट्स की अहम भूमिका रही.

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