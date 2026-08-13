डीजल की वापसी... Skoda का बड़ा प्लान, लॉन्च करेगा जबरदस्त माइलेज वाली कार

2020 में बीएस-6 नियमों के लागू होने के साथ ही कई कंपनियों ने डीजल से अपना नाता तोड़ लिया. भारतीय बाजार में डीजल कारों की संख्या में भी कमी आई. लेकिन अब इस कमी ने कुछ कंपनियों के लिए मौका खोल दिया है. ऐसे ही एक मौके को लुभाने में स्कोडा लगी हुई है. स्कोडा ऑटो डीजल इंजन को वापस लाने पर काम कर रहा है.

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कंपनी 2027 की पहली छमाही में डीजल पावर वाली सुपर्ब (Skoda Superb) को लॉन्च कर सकती है. इसके साथ ही कंपनी के पोर्टफोलियो में डीजल इंजन की वापसी होगी. इससे पहले कंपनी ने सुपर्ब थर्ड जनरेशन की भारत में सिर्फ 100 यूनिट्स इंपोर्ट की थी.

CBU रूट से आएगी कार

स्कोडा ने 2025 में हुए भारत मोबिलिटी शो में सुपर्ब (ग्लोबल मार्केट में 2023 में लॉन्च हुई) को दिखाया था. उस वक्त कंपनी ने संकेत दिया था कि ये कार भारतीय बाजार में आ सकती है. स्कोडा सुपर्ब पूरी तरह से इंपोर्ट की जाएगी. कंपनी इसे सीबीयू रूट के जरिए भारत लाएगी.

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इस कार में हमें फॉक्सवैगन ग्रुप का 2.0 लीटर का टीडीआई इंजन मिल सकता है. फिलहाल स्कोडा के पोर्टफोलियो में सिर्फ पेट्रोल कारें ही मिलती हैं. डीजल कार की एंट्री से स्कोडा को बढ़त मिल सकती है. फिलहाल भारत में कोई भी डीजल प्रीमियम सेडान नहीं आती है. यहां पर छोटा ही सही लेकिन एक गैप है. कंपनी छोटी संख्या में इस कार को इंपोर्ट कर सकती है.

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कितनी होगी कीमत?

स्कोडा को प्रीमियम ब्रांड बनाने में सुपर्ब का बड़ा रोल है. इसकी वापसी से स्कोडा लवर्स को एक नया और प्रीमियम सेडान का विकल्प मिलेगा. खासकर तब जब कंपनी का पोर्टफोलियो एसयूवी से भर गया है. अगर कार सही कीमत पर लॉन्च होती है, तो इसका सीधा मुकाबला टोयोटा कैम्री से होगा.

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इस कार को इंपोर्ट करने का समय भी सही है. क्योंकि यूरोप और भारत के बीच हुई फ्री ट्रेड डील का फायदा कंपनी को मिलेगा. इसकी वजह से कारों पर लगने वाली ड्यूटी कम होगी. उम्मीद है कि कंपनी इस कार को 50 से 60 लाख रुपये के बजट में लॉन्च कर सकती है.

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