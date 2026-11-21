राजस्थान की राजधानी जयपुर को आज दुनिया 'पिंक सिटी' के नाम से जानती है. यहां की चौड़ी और सीधी सड़कें, एक जैसे डिजाइन वाली दुकानों के बाजार और ऐतिहासिक इमारतें इसे दूसरे शहरों से अलग बनाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब 300 साल पहले इस शहर को बसाने में एक बंगाली ब्राह्मण की अहम भूमिका थी?

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उनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य. उन्होंने महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ मिलकर एक ऐसे शहर की योजना तैयार करने में योगदान दिया, जहां बाजार, सड़कें, रिहायशी इलाके और पानी की व्यवस्था पहले से सोच-समझकर बनाई गई थी.

खास बात यह है कि जयपुर को ऐसी जगह बसाया गया था, जहां कोई बारहमासी नदी नहीं बहती थी. चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां और रेतीली-पथरीली जमीन थी. इसके बावजूद यहां एक व्यवस्थित राजधानी खड़ी की गई. तो आखिर जयपुर बसाने का विचार कैसे आया? एक बंगाली ब्राह्मण ने इसमें क्या भूमिका निभाई और बिना नदी वाले इस शहर में पानी का इंतजाम कैसे हुआ? आइए समझते हैं.

क्यों बसाना पड़ा नया शहर?

जयपुर की स्थापना 1727 में आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी. इससे पहले कछवाहा राजपूतों की राजधानी आमेर थी, जो जयपुर से करीब आठ किलोमीटर उत्तर में अरावली की पहाड़ियों पर बसा हुआ था. करीब छह सौ साल तक आमेर ही इस राजवंश की सत्ता का केंद्र रहा.

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लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत तक आमेर की सीमाएं बढ़ती आबादी और कारोबार की जरूरतों के लिहाज से छोटी पड़ने लगी थीं. पहाड़ी पर बसा होने के कारण वहां सुरक्षा तो अच्छी थी, लेकिन शहर का विस्तार करना मुश्किल था. गलियां संकरी थीं और नए बाजारों, घरों तथा प्रशासनिक इमारतों के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी.

इसके अलावा उस समय मुगल सत्ता भी कमजोर हो रही थी. औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ. सवाई जय सिंह ने 1707 में आजम शाह का साथ दिया था, लेकिन वह अपने भाई बहादुर शाह प्रथम से हार गया. इसके बाद बहादुर शाह ने जय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की और आमेर पर मुगल सैनिकों का कब्जा हो गया. हालांकि, 1708 में जोधपुर और उदयपुर के राजाओं की मदद से जय सिंह ने दोबारा अपनी सत्ता हासिल कर ली.

इस राजनीतिक बदलाव के बीच जय सिंह एक ऐसी राजधानी बनाना चाहते थे, जो सिर्फ किलेबंदी और सुरक्षा तक सीमित न हो, बल्कि कारोबार, कला और प्रशासन का भी बड़ा केंद्र बने. इसके लिए उन्होंने आमेर के दक्षिण में स्थित एक खुले मैदान को चुना.

यह जगह व्यापार के लिहाज से भी अच्छी थी. यहां से आमेर, सांगानेर, आगरा, अजमेर और दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते जुड़े हुए थे. आसपास की पहाड़ियां सुरक्षा देती थीं और जरूरत पड़ने पर आमेर तथा जयगढ़ किले तक पहुंचना भी संभव था.

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1727 में रखी गई जयपुर की नींव

जयपुर बसाने की तैयारी अचानक शुरू नहीं हुई थी. इतिहासकार जदुनाथ सरकार के मुताबिक, सवाई जय सिंह ने 1725 के आसपास इस इलाके में जय निवास नाम के महल और बगीचे के निर्माण की योजना शुरू कर दी थी. नवंबर 1727 में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ नए शहर, उसकी दीवारों और दरवाजों का निर्माण शुरू हुआ.

जयपुर बसाने का जिक्र 1739 में दरबार के कवि गिरधारी की लिखी कविता 'भोजनासार' में भी मिलता है. इस कविता के मुताबिक, महाराजा ने विद्याधर भट्टाचार्य को बुलाकर यहां एक नया शहर बसाने का निर्देश दिया था. उन्होंने विद्याधर से कहा था कि इस काम के लिए जितने संसाधनों की जरूरत हो, उनका इस्तेमाल किया जाए.

यानी जयपुर केवल घरों और महलों का समूह नहीं था. इसे एक ऐसी राजधानी के रूप में विकसित किया जाना था, जहां राजपरिवार के साथ-साथ व्यापारी, कारीगर और आम लोग भी बस सकें.

कौन थे विद्याधर भट्टाचार्य?

विद्याधर भट्टाचार्य बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार से थे. वह सवाई जय सिंह द्वितीय के भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल थे. वास्तुकला और शहर बसाने से जुड़े प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का उन्हें अच्छा ज्ञान था. जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब 'अ हिस्ट्री ऑफ जयपुर' में उन्हें जयपुर का असली डिजाइनर बताया है.

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हालांकि, इतिहासकार विभूति सचदेव और जाइल्स टिलोटसन ने अपनी किताब 'बिल्डिंग जयपुर' में उनकी भूमिका को लेकर थोड़ी अलग राय रखी है. उनके मुताबिक, विद्याधर शहर के निर्माण और उसकी निगरानी में अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि पूरे शहर का डिजाइन अकेले उन्होंने तैयार किया था. उनके अनुसार, शहर के असली वास्तुकारों और योजनाकारों के नाम शायद इतिहास में दर्ज ही नहीं हो पाए.

फिर भी पुराने शाही दस्तावेज बताते हैं कि निर्माण के काम में विद्याधर का निर्देश काफी अहम था. एक राजकीय आदेश में कहा गया था कि काम विद्याधर के निर्देशों के मुताबिक किया जाए. इससे शहर के निर्माण में उनके अधिकार और प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है.

सीधी सड़कें और वास्तु के हिसाब से बाजार

जयपुर की सबसे खास पहचान इसकी व्यवस्थित सड़कें और बाजार हैं. शहर को चौड़ी और सीधी सड़कों के जरिए बड़े हिस्सों में बांटा गया था. इन हिस्सों को 'चौकड़ी' कहा जाता था. इनके अंदर रिहायशी और व्यावसायिक इलाके बनाए गए.

शहर के बीचोंबीच राजमहल परिसर था. इसके आसपास बाजार और दूसरी इमारतें विकसित की गईं. शहर की योजना बनाते समय पारंपरिक भारतीय वास्तु सिद्धांतों और वास्तु विद्या का भी ध्यान रखा गया.

मुख्य सड़कों के दोनों तरफ दुकानों को एक जैसे डिजाइन में बनाया गया. उनकी ऊंचाई, सामने का हिस्सा और बरामदे तक तय किए गए थे. दुकानों के आगे बने लंबे बरामदे आज भी लोगों को धूप और बारिश से बचाते हैं. ऊपरी छतों और छज्जों से धार्मिक तथा शाही जुलूस देखने की व्यवस्था भी थी.

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जयपुर की चौड़ी और सीधी सड़कों की तारीफ उस दौर में आए विदेशी यात्रियों ने भी की थी. जेसुइट भूगोलवेत्ता जोसेफ टिफेंथालर ने इसकी सड़कों को पुराने भारतीय शहरों की संकरी गलियों के मुकाबले काफी खुला और व्यवस्थित बताया था.

जय सिंह का मकसद जयपुर को बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाना भी था. इसके लिए व्यापारियों को शहर में बसने के लिए जमीन और टैक्स में छूट दी गई. कुछ मामलों में राजा ने व्यापारियों के लिए गारंटर तक की भूमिका निभाई. जैन व्यापारियों को खास तौर पर प्रोत्साहित किया गया. इससे जयपुर में बैंकिंग, आभूषण और कीमती सामान के कारोबार को बढ़ावा मिला.

इतना ही नहीं, राज्य के अधिकारियों और सामंतों को भी जयपुर में अपने घर बनाने के लिए कहा गया. इस तरह शहर में कारोबार और प्रशासन, दोनों का विस्तार हुआ. 1734 तक शहर के मुख्य हिस्सों का ढांचा काफी हद तक तैयार हो चुका था. 1733 में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने भी जयपुर को औपचारिक रूप से राज्य की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी.

बारहमासी नदी नहीं थी, फिर कैसे हुआ पानी का इंतजाम?

जयपुर बसाने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पानी की थी. शहर के बीच से कोई ऐसी नदी नहीं बहती थी, जिसमें पूरे साल पानी उपलब्ध रहे. यहां बारिश भी मुख्य रूप से मानसून के महीनों में होती थी. ऐसे में हजारों लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए पानी जुटाना जरूरी था.

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इसके लिए शहर बसाने से पहले ही पानी के स्रोतों की तलाश शुरू कर दी गई थी. जदुनाथ सरकार के मुताबिक, आनंद राम नाम के एक अधिकारी ने आसपास के इलाकों का सर्वे किया. इसमें प्रस्तावित शहर से करीब साढ़े छह किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम में बहने वाली जोतवाड़ा नदी को पानी के सोर्स के तौर पर चुना गया. इसके अलावा बांदी नदी और दूसरे जलस्रोतों पर भी विचार किया गया.

पानी को शहर तक लाने के लिए नहरों और नालों का नेटवर्क तैयार किया गया. रास्ते में ऊंचाई और जमीन के उतार-चढ़ाव का ध्यान रखते हुए पानी को आगे पहुंचाने की व्यवस्था की गई. इसके बाद पानी को जमा करने और अलग-अलग इलाकों तक पहुंचाने के लिए तालाब, कुंड, कुएं और बावड़ियां बनाई गईं.

ताल कटोरा नाम का जलाशय महल के पास पानी जमा करने का अहम केंद्र बना. यहां से पानी महल और बगीचों तक पहुंचाया जाता था. राजामल का तालाब भी शहर के दूसरे हिस्सों के लिए पानी का सोर्स था. अंडरग्राउंड नालियों और रास्तों के जरिए पानी को बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ जैसे सेंट्रल इलाकों तक पहुंचाया जाता था. वहां बने कुंडों को आसपास के कुओं और बावड़ियों से जोड़ा गया था.

समय के साथ यह व्यवस्था और बड़ी होती गई. 1735 में विद्याधर को जयपुर के लिए द्रव्यवती नदी तंत्र से पानी लाने से जुड़े काम के लिए शाही इनाम भी मिला था. इस तरह नहरों, तालाबों और भूमिगत जलमार्गों ने लंबे समय तक शहर की जरूरत पूरी करने में मदद की.

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कैसे बना जयपुर 'पिंक सिटी'?

जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और इसकी एक लोकप्रिय कहानी 1876 से जुड़ी है. उस साल ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड भारत दौरे पर जयपुर आए थे. कहा जाता है कि महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने उनके स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था. तभी से जयपुर का नाम पिंक सिटी पड़ गया.

लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक, जयपुर का गुलाबी या टेराकोटा रंग 1876 से काफी पहले भी मौजूद था. विभूति सचदेव और जाइल्स टिलोटसन ने अपनी किताब में 18वीं सदी के मध्य की कुछ पेंटिंग्स और पुराने नक्शों का हवाला दिया है. इनमें जयपुर की इमारतों और शहर की दीवारों को लालिमा लिए हुए रंग में दिखाया गया है.

इसके पीछे एक व्यावहारिक वजह भी थी. जयपुर की इमारतें बनाने में आसपास की पहाड़ियों से मिलने वाले पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था. इन पत्थरों से बनी दीवारों को सुंदर और एक जैसा रूप देने के लिए उन पर प्लास्टर और रंग किया जाता था. इसके लिए लाल मिट्टी जैसा रंग इस्तेमाल किया जाता था, जिसे 'गेरू' कहा जाता है.

इस रंग से इमारतों को आगरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी के मुगल स्मारकों में इस्तेमाल होने वाले लाल बलुआ पत्थर जैसा रूप मिलता था. इतिहासकारों के मुताबिक, यह रंग शहर की शुरुआती पहचान का हिस्सा था.

साल 1868 में महाराजा राम सिंह द्वितीय ने शहर की अलग-अलग सड़कों पर कई रंगों का इस्तेमाल करने का प्रयोग भी किया था. लेकिन यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला और 1870 तक गुलाबी रंग फिर से बहाल कर दिया गया. यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के 1876 के दौरे से पहले ही गुलाबी रंग जयपुर की पहचान बन चुका था.

करीब 300 साल पुराना शहर, आज भी कायम है पहचान

18 नवंबर 1727 को जयपुर की औपचारिक स्थापना हुई थी. नवंबर 2026 में शहर ने अपने 299 साल पूरे किए और अब यह 2027 में होने वाली 300वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है. आजादी के बाद 1949 में जयपुर राजस्थान की राजधानी बना. साल 2019 में इसके ऐतिहासिक चारदीवारी वाले शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया.

जयपुर की कहानी सिर्फ एक राजा या एक वास्तुकार की कहानी नहीं है. इसके निर्माण में विद्याधर भट्टाचार्य जैसे अधिकारियों, इंजीनियरों, कारीगरों, व्यापारियों और हजारों मजदूरों का योगदान रहा. सीधी सड़कें, व्यवस्थित बाजार, पानी जमा करने की व्यवस्था और गुलाबी रंग की इमारतें उस दूरदर्शी योजना की निशानी हैं, जिसने करीब तीन सौ साल पहले एक पथरीले मैदान को भारत के सबसे पहचान वाले शहरों में बदल दिया.

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