महिंद्रा एक नई कार पर काम कर रही है, जिसे हाल में स्पॉट किया गया है. ये कंपनी की बॉर्न इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का हिस्सा होगी. हम बात कर रहे हैं बीई-07 (Mahindra BE07) की, जो एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है. इस कार को कई बार टेस्ट करते हुए स्पॉट किया जा चुका है, जिसकी वजह से इसकी कई जानकारी अब सामने आ गई हैं.

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स्पॉट की गई कार का डिजाइन काफी हद तक महिंद्रा की एक्सईवी 9ई (XEV 9E) से मिलता है. हालांकि, एक्सईवी 9ई एक 5-सीटर कार है, जबकि आने वाली महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी एक 7-सीटर हो सकती है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

क्या नया होगा कार में?

इस कार को चेन्नई में टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है, जहां ये कैमोफ्लॉज से पूरी तरह से ढकी हुई नजर आई है. हालांकि, इसके बाद भी कार के डिजाइन का अंदाजा लगाया जा सकता है. महिंद्रा इस कार को लंबे समय से टेस्ट कर रही है. इसके लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में इंटीरियर की भी झलक देखने को मिली है.

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ये कार थ्री रो सीट वाले सेटअप में आएगी, जिसमें 7 लोगों के बैठने की जगह होगी. पीछे से ली गई कार की तस्वीर में तीसरी रो वाली सीट दिख रही है. ऐसा लग रहा है कंपनी इसमें 50:50 स्प्लिट वाली सीट्स देगी, जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आएंगी. सीट्स को रिक्लाइन करने का भी विकल्प मिलेगा.

डिजाइन

ये कार बॉक्सी डिजाइन लैंवेज को फॉलो करेगी. इसमें अपराइट-लुकिंग फ्रंट एंड, सी-शेप वाले पतले एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे. एलईडी हेडलैम्प्स डीआरएल्स के ठीक नीचे होंगे. कंपनी इस कार को एग्रेसिव फ्रंट लुक देगी. इसमें एक्टिव एयर फ्लैप्स, महिंद्रा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिलेगा.

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इसमें एरोडायनैमिक एलॉय व्हील्स मिलेंगे. महिंद्रा इस कार में फ्रेमलेस डोर और रेंज रोवर जैसे डोर हैंडल्स दे सकती है. रियर में एसयूवी सी-शेप डिजाइन वाले टेललैम्प्स के साथ आएगी. इसमें रेक्टेंगुलर दिखने वाले विंडशिल्ड, कनेक्टिंग एलईडी बार, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, रूफ रेल्स और दूसरे फीचर्स मिलेंगे.

फीचर्स की बात करें, तो महिंद्रा की इस एसयूवी में ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले डैशबोर्ड पर मिलेगा. कार में इलेक्ट्रिक सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एचयूडी, 360 डिग्री कैमरा, मेमोरी फंक्शन, सीट वेंटिलेशन, ड्राइवर मोड्स, पैनोरोमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS जैसे कई दूसरे फीचर्स मिलेंगे.

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ये कार अगले साल जून तक लॉन्च हो सकती है. महिंद्रा ने आधिकारिक रूप से अगले साल की पहली छमाही में 4 नई कारों को लॉन्च करने की बात कही है. महिंद्रा बीई-07 में तीन बैटरी ऑप्शन- 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh मिल सकते हैं.

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