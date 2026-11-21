देश के सबसे बड़े बिजनसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस की चेयर पर्सन नीता अंबानी भारतीय नृत्य-संगीत और कला को प्रमोट करने के लिए जानी जाती हैं. नीता का खुद भी बचपन से ही डांस से खास लगाव रहा है जो किसी से छिपा नहीं है. उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम को सीखना शुरू कर दिया था और 9 साल की उम्र में अपनी पहली प्रस्तुति दी थी.

और पढ़ें

नीता अंबानी ‘द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन’ में एक विशेष नृत्य प्रस्तुति के साथ मंच पर वापसी करने जा रही हैं जिसकी एक झलक उन्होंने एक वीडियो के जरिए शेयर की है. नीता ने अपनी प्रस्तुति के लिए रघुपति राघव राजा राम भजन चुना है और इस वीडियो में उस पर नृत्य भी करते दिखाया.

नीता ने किया रघुपति राघव पर सुंदर डांस

नीता अंबानी अपनी प्रस्तुति के लिए जरिए न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक परंपराओं को ट्रिब्यूट देंगी बल्कि वो इसके लिए अपने पिता को भी श्रद्धांजलि देंगी. नीता ने वीडियो में बताया कि इस अद्भुत कला से परिचय उनके पिता ने ही कराया था. वो वीडियो में कहती हैं, 'नीता अंबानी को बचपन में उनके पिता ने डांस सीखने के लिए प्रोत्साहित किया था. मेरे पिता मुझे सबसे पहले डांस क्लास लेकर गए थे और नौ साल से मैंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था.'

Advertisement

पिता पहली बार लेकर गए डांस क्लास

उन्होंने कहा कि उन्हें याद है कि जब भी वो मंच पर नृत्य प्रस्तुति देती थीं तो उनके पिता दर्शकों के बीच बैठकर देखते थे. उनकी आंखों में बेटी के लिए गर्व दिखता था. यह भजन उन्हें पिता के साथ बिताए उन पलों की याद दिलाता है. मेरे पिता मेरी हर परफॉर्मेंस में मेरे साथ होते थे. इस प्रस्तुति के लिए उन्होंने ‘ रघुपति राघव राजा राम ’ भजन चुना है जो उनके दिल के बहुत करीब है.

दाएं डांस परफॉर्मेंस देती नीता और बाएं पिता के साथ बैठीं छोटी नीता

डांस मेरे लिए प्रार्थना है

नीता अंबानी ने बताया कि डांस उनके लिए केवल प्रस्तुति नहीं है. वो डांस को प्रार्थना का एक रूप और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी मानती रही हैं.

डांस के लिए उनका यह आध्यात्मिक जुड़ाव और भरतनाट्यम की उनकी समझ, इस कला को देखने और समझने के उनके नजरिए को आकार देती रही है.

नीता का दिखा अलग अंदाज

नीता अंबानी ज्यादातर मौके पर खूबसूरत साड़ियां पहने नजर आती हैं लेकिन इस वीडियो में वो लाइट कपड़े से बने एक खूबसूरत रोज पिंक लहंगे में नजर आईं जिस पर सुनहरे रंग की नाजुक डिजाइन थी. लहंगे के घेरे को और भी शानदार बनाने के लिए इसके निचले हिस्से पर गहरे लाल और सुनहरे जरी ब्रोकेड का बॉर्डर लगाया गया है जिसने इस डिजाइन को बेहतरीन आकार और भव्यता दी.

Advertisement

इसके साथ गुलाबी दुपट्टा है जिसे साड़ी के पल्लू की तरह बहुत ही खूबसूरती से ओढ़ा गया है. दुपट्टे के किनारों पर चमकती हुई सुनहरी गोटा-पट्टी का काम है. इस पूरे लुक को पूरा करता है गुलाबी रंग का हाफ-स्लीव ब्लाउज, जिस पर सुनहरे रंग की बारीक बुनाई है और आस्तीन पर लाल-सुनहरे ब्रोकेड का काम है. ये पारंपरिक कारीगरी और बेहतरीन नजाकत का एक शानदार मेल प्रदर्शित करती है.

नीता ने पहनी पारंपरिक गोल्ड जूलरी

नीता अंबानी ने अपने पारंपरिक पहनावे के साथ सोने के बेहद खूबसूरत आभूषण पहने. सोने के झुमके उनके ऊपर बहुत ही जंच रहे थे और दोनों कलाइयों में गुलाबी, मोतियों और सोने की चूड़ियों का सेट पहना. फूलों के डिजाइन वाली सोने की एक शानदार कॉकटेल रिंग पहनी थी.

मेकअप भी था खास

अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए नीता ने आंखों में काजल, गालों पर ब्लश और हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई थी. उन्होंने बालों को लाइट कर्ल्स देकर बीच से मांग निकालकर ब्लोआउट स्टाइल दिया था लेकिन मरून बिंदी उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रही थी.

---- समाप्त ----