बीवाईडी के प्रीमियम ब्रांड फेंग चेंग बाओ (Fang Cheng Bao) ने अपनी नई एसयूवी को लॉन्च कर दिया है. हम बात कर रहे हैं फेंग चेंग बाओ टीआई 9 की, जो एक फुल साइज प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी है. ये कार शानदार डिजाइन और हाईटेक फीचर्स के साथ आती है. इसके खास फीचर्स की बात करें, तो कार में फोल्डिंग स्टीयरिंग व्हील मिलता है.

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ये स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के रुकने पर डैशबोर्ड के अंदर चली जाती है. इससे ड्राइवर को एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है. कंपनी ने इस कार को चीन में लॉन्च किया है. चीन के बाहर कंपनी फेंग चेंग बाओ की गाड़ियों को डेंजा की ब्रांडिंग के तहत बेचती है. संभव है कि 2027 में हमें ये कार डेंजा ब्रांड के तहत कुछ मार्केट्स में देखने को मिले. आइए जातने हैं बीवाईडी की इस लग्जरी कार की खास बातें.

क्या है एसयूवी में खास?

टीआई 9 की लंबाई 5270 एमएम, चौड़ाई 1999 एमएम और ऊंचाई 1880 एमएम है. ये एक फुल साइज एसयूवी है, जिसका व्हीलबेस 3130 एमएम है. ये कार यूनिबॉडी प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. एसयूवी बॉक्सी और मस्कुलर लुक के साथ आती है. साइज में बड़ी होने की वजह से इंटीरियर में काफी ज्यादा स्पेस मिलता है.

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एक्सटीरियर की बात करें, तो कार ब्रिलियंट स्टार रिंग हेडलाइट्स, 22 इंच के फोर्ज्ड एलॉय व्हील्स और फ्लोटिंग हब कैप मिलता है. इसमें स्टेयरी स्काई डोर हैंडल और स्प्लिट टेलगेट दिया गया है. कार का ओवरऑल लुक इसे एक मजबूत एसयूवी वाली पहचान देता है.

Fang Cheng Bao की गाड़ियां ग्लोबल मार्केट में डेंजा ब्रांड के तहत बिकती हैं. (Photo: Fang Cheng Bao Ti9)

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इंटीरियर की बात करें, तो इसमें अपराइड डैशबोर्ड, वर्टिकल आउटबोर्ड एसी वेंट, हाई और वाइड सेंटर कंसोल और बॉक्सी डोर आर्मरेस्ट मिलता है. कार में 1.1 मीटर की स्क्रीन दी गई है, जो पूरी विंडस्क्रीन की चौड़ाई तक फैली हुई है.

इस स्क्रीन की वजह से ड्राइवर और पैसेंजर को एक अलग तरह का डिजिटल डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलता है. एसयूवी 6-सीट वाले लेआउट के साथ आती है. कार की सभी सीटों में मसाज, वेंटिलेशन, हीटिंग और पावर एडजस्टमेंट फीचर्स मिलते हैं.

इंजन और पावर

फेंज चेंग बाओ टीआ 9 में 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115kW की पावर और 225 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. कार में फ्रंट और रियर दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलते हैं, जो 200kW की पावर जनरेट करते हैं. फ्रंट मोटर 315 एनएम और रियर वाला 360 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

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इसके साथ 66.48kWh की एलएफपी बैटरी दी गई है, जो फ्लैश चार्जर स्पोर्ट के साथ आती है. कार सिर्फ 9 मिनट में 10 परसेंट से 97 परसेंट तक चार्ज हो सकती है. एसयूवी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 4.8 सेकंड का वक्त लगता है. इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की है.

कितनी है कीमत

चीन में फेंग चेंग बाओ टीआई 9 की शुरुआती कीमत 2,79,900 युआन (लगभग 38.91 लाख रुपये) है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 3,29,900 युआन (लगभग 45.86 लाख रुपये) है. भारत में कंपनी ने हाल में ही डेंजा ब्रांड को लॉन्च किया है. फेंग चेंग बाओ की कई कारों को कंपनी डेंजा ब्रांड के तहत इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है. संभव है कि कभी ये कार भारत में भी लॉन्च हो. हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

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