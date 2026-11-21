प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान बढ़ते मानसिक दबाव, बर्नआउट और छात्रों द्वारा उठाए जाने वाले चरम कदमों को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है. इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान एलन करियर इंस्टीट्यूट के संस्थापक राजेश महेश्वरी ने छात्रों और अभिभावकों को स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी परीक्षा या लक्ष्य के न मिलने पर निराश होकर आत्मघाती कदम कभी नहीं उठाना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि चाहे कोई छात्र डॉक्टर बनना चाहता हो या इंजीनियर, लेकिन यदि किसी कारणवश वह लक्ष्य हासिल न हो पाए, तो भी जीवन का महत्व कम नहीं होता.'मानव जीवन अनमोल है, निराश होकर गलत कदम न उठाएं'प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में आत्महत्या की घटनाओं और बदलती पीढ़ी (Gen Z) के दबाव से जुड़े सवाल पर राजेश महेश्वरी ने दो टूक कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी चरम निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'चाहे कुछ भी हो जाए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, नहीं बन पाए तो यह कदम तो कभी उठाना ही नहीं चाहिए."

उनके अनुसार, भारतीय संस्कृति इस बात पर जोर देती है कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसका सदुपयोग होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो मिले या जैसा अवसर बने, उससे संतोष और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, न कि निराशा में डूबकर गलत रास्ता चुनना चाहिए.

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'प्रेशर पकड़ने के बजाय टॉपिक से भिड़ें'

तैयारी के दौरान भविष्य को लेकर बनने वाले दबाव और घबराहट पर बात करते हुए राजेश महेश्वरी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं केवल पढ़ाई का नहीं, बल्कि धैर्य, लगन और जोश का भी परीक्षण हैं.

उन्होंने कहा कि छात्र अक्सर 'प्रेशर' को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि घबराने के बजाय मुश्किल टॉपिक या विषय से सीधा मुकाबला किया जाए. उनके मुताबिक, कोई विषय कुछ घंटों में और कोई कुछ दिनों में समझ आता है, लेकिन जब छात्र घबराहट छोड़कर विषय को समझने में जुटते हैं, तो धीरे-धीरे वह पकड़ में आने लगता है.

लगन और अभ्यास से कम होती है अनिश्चितता

सत्र के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच बड़ा अंतर होता है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों को समय-सारिणी के दबाव के बजाय विषय में रुचि और लगन जगाने पर ध्यान देना चाहिए.राजेश महेश्वरी ने कहा कि जब किसी छात्र में पढ़ने की ललक और नियमित अभ्यास की आदत विकसित हो जाती है, तो वह अपने स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पाता है और अनिश्चितता का डर भी धीरे-धीरे कम होने लगता है.

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