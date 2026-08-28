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इमरान हाशमी के गाने में दीया मिर्जा को उतारने पड़े थे कपड़े, हुईं अनकंफर्टेबल? बोलीं- मुश्किल काम था

इमरान हाशमी की फिल्म तुमसा नहीं देखा में दीया मिर्जा ने एक आइटम सॉन्ग किया था, जिसमें उन्हें करीब 100 मर्दों के सामने कपड़े उतारने पड़े थे. एक्ट्रेस ने बताया कि ये वो मोमेंट था, जब उनके अंदर से एक चीज का डर निकल गया.

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करियर की शुरुआत में हुई बोल्ड (Photo: Instagram @diamirzaofficial)
करियर की शुरुआत में हुई बोल्ड (Photo: Instagram @diamirzaofficial)

दीया मिर्जा बॉलीवुड में पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहीं हैं. इस दौरान उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया. दीया को करियर की शुरुआत में एक ऐसा रोल भी करना पड़ा, जिसमें उन्हें बोल्ड सीन्स शूट करने पड़े थे. साल 2004 में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा में उन्होंने एक बार डांसर का रोल किया था, जिसमें इमरान हाशमी भी थे. 

फिल्म में दीया मिर्जा का एक गाना 'मुझे तुमसे मोहब्बत है' था, जिसकी तब काफी चर्चा हुई थी. एक बार डांसर होने के कारण, उन्होंने कई सारे मर्दों के सामने छोटे कपड़े पहनकर परफॉर्म किया था. दीया ने पहले भी बात की थी कि कैसे इस गाने ने उनकी सोच बदली थी. अब एक बार फिर उन्होंने कहा है कि ये गाना उनके लिए मुश्किल जरूर था, मगर इसने उन्हें अंदर से आजाद महसूस कराया. 

एक गाने ने अंदर से किया आजाद

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बॉलीवुड बबल संग बातचीत में 44 साल की दीया मिर्जा ने कहा- इसने मुझे उन तरीकों से आजाद महसूस कराया, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था. जिस आत्मविश्वास के साथ मैं इस गाने को परफॉर्म कर पाई, उसकी वजह वैभवी मर्चेंट थी जो इस गाने की कोरियोग्राफर हैं, और पूरी टीम थी. उन्होंने मुझे इतना सुरक्षित महसूस कराया. लेकिन एक लड़की के तौर पर ये शायद मेरे लिए अब तक की सबसे मुश्किल चीजों में से एक थी.

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'मुझे सेट पर सैकड़ों आदमियों के सामने लगभग पूरी तरह कपड़े उतारने पड़े थे, सिर्फ अंडरवियर और ब्रा तक. ये काफी अजीब या असहज स्थिति हो सकती थी... मैं इसे कैसे समझाऊं? हां, ऐसा महसूस हो सकता था, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि तब तक, जब हमने ये गाना शूट किया, मैं ये समझ चुकी थी कि किसी एक्टर के किरदार की सच्चाई को समझना और उसके जरिए क्या दिखाना है, ये कितना जरूरी है. इसलिए फिर मेरे लिए ये मायने नहीं रखता था कि कमरे में 500 लोग हैं या 1,000 लोग.'

बोल्ड सॉन्ग ने दिलाया कॉन्फिडेंस

दीया ने आगे कहा- मुझे लगता है कि मेरे करियर के शुरुआती दौर से जुड़ी ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जिन्होंने आज मुझे जैसा कलाकार बनाया है, उसमें अहम भूमिका निभाई है. अगर मैं किसी सीन या पल में गहराई, बारीकी या अपने असली जीवन का अनुभव ला पाती हूं, तो इसकी वजह पिछले 25 सालों के सफर में खुद के अंदर की कई चीजों और मुश्किलों को पार करना है. और मुझे लगता है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है. उम्मीद है कि मैं आगे भी सीखती रहूंगी और समय के साथ एक बेहतर कलाकार बनती रहूंगी. 

दीया मिर्जा इसी बातचीत में आज के समय में होने वाले बोल्ड सीन्स पर भी बात करती हैं. उन्होंने अपने वक्त से जोड़ते हुए आज के बोल्ड किरदारों पर कहा कि तुमसा नहीं देखा जैसे किरदार आज के वक्त के मेनस्ट्रीम सिनेमा में नहीं लिखे जा सकते. उस फिल्म ने उनकी सोच को बदलने का काम किया. वो हैदराबाद में रहने वाले एक रूढ़िवादी परिवार से मुंबई में काम करने आई थीं, उनके अंदर तब कॉन्फिडेंस की कमी थी. मगर वो सबकुछ एक गाने 'मुझे तुमसे मोहब्बत है' से बदल गया.

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