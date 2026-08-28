वैसलीन की जगह ये नाम बोल रही थी कोरियन इंफ्लूएंसर, कंपनी को करना पड़ा रिएक्ट

साउथ कोरिया की एक इन्फ्लुएंसर चर्चा में आ गया है और चर्चा में आने की वजह है वैसलीन. हुआ ये कि इंफ्लूएंसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में उन्होंने वैसलीन के प्रोडक्ट्स के बारे में बात की. लेकिन, उन्होंने इस दौरान वैसलीन की जगह 'बैसलीन' कहा. बस, उनके इस बैसलीन की वजह से वीडियो वायरल हो गया. जो वीडियो शायद एक आम सी बात होती, वो वायरल हुआ.

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वीडियो को 36 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले. लोगों ने 'बैसलीन' उच्चारण को पकड़ा और इसे मीम बना दिया. वीडियो इतना वायरल हो गया कि अब वैसलीन कंपनी ने भी इस पर रिएक्ट किया है.

मजेदार बात ये है कि वैसलीन ने जो रिएक्ट किया है, वो भी चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि वैसलीन ने इसे सुधारने की बजाय ट्रेंड में शामिल होने का फैसला किया. ब्रांड ने मजाकिया 'ऑफिशियल स्टेटमेंट' जारी करते हुए कहा कि इस रिव्यू के बाद अब वैसलीन से 'बैसलीन' बन जाएगी. ब्रांड ने कहा कि प्रोडक्ट वो ही रहेंगे और कंपनी के नाम का पहला अक्षर बदलेगा.

इस पोस्ट में कंपनी ने बताया कि पिछले 150 सालों से वैसलीन को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपने तरीके से बोला और अपनाया गया है. हर उच्चारण और भाषा इस बात का सबूत है कि ये प्रोडक्ट कितनी दूर तक पहुंचा है. और सबसे मजेदार बात? वैसलीन ने अपने पोस्ट में कोरियन इंफ्लूएंसर मिनडे को 'CEO of Baseline' नियुक्त कर दिया है और वो बिना किसी इंटरव्यू के!

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वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद इंफ्लूएंसर ने समझाया है कि कोरियन भाषा में 'V' की आवाज निकाना मुश्किल होता है, इसलिए इसे 'B' की तरह बोला जाता है. यानी 'Vaseline' बन गया 'Baseline'!

साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो पर काफी प्रतिक्रिया आ रही है और लोग पोस्ट पर काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. साथ ही ब्रांड के रिएक्शन के बाद कंपनी की भी लोग तारीफ कर रहे है.



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