scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वैसलीन की जगह ये नाम बोल रही थी कोरियन इंफ्लूएंसर, कंपनी को करना पड़ा रिएक्ट

कोरियन इंफ्लूएंसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने वैसलीन को बैसलीन कहा है. इसके बाद कंपनी ने भी इस पर रिएक्ट किया है.

Advertisement
X
वैसलीन को बैसलीन बोलने पर कोरियन इंफ्लूएंसर की चर्चा हो रही है. (Photo: Insta/Minday)
वैसलीन को बैसलीन बोलने पर कोरियन इंफ्लूएंसर की चर्चा हो रही है. (Photo: Insta/Minday)

साउथ कोरिया की एक इन्फ्लुएंसर चर्चा में आ गया है और चर्चा में आने की वजह है वैसलीन. हुआ ये कि इंफ्लूएंसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में उन्होंने वैसलीन के प्रोडक्ट्स के बारे में बात की. लेकिन, उन्होंने इस दौरान वैसलीन की जगह 'बैसलीन' कहा. बस, उनके इस बैसलीन की वजह से वीडियो  वायरल हो गया. जो वीडियो शायद एक आम सी बात होती, वो वायरल हुआ.

वीडियो को 36 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले. लोगों ने 'बैसलीन' उच्चारण को पकड़ा और इसे मीम बना दिया. वीडियो इतना वायरल हो गया कि अब वैसलीन कंपनी ने भी इस पर रिएक्ट किया है. 

मजेदार बात ये है कि वैसलीन ने जो रिएक्ट किया है, वो भी चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि वैसलीन ने इसे सुधारने की बजाय ट्रेंड में शामिल होने का फैसला किया. ब्रांड ने मजाकिया 'ऑफिशियल स्टेटमेंट' जारी करते हुए कहा कि इस रिव्यू के बाद अब वैसलीन से 'बैसलीन' बन जाएगी. ब्रांड ने कहा कि प्रोडक्ट वो ही रहेंगे और कंपनी के नाम का पहला अक्षर बदलेगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by min day (@mindaylee_)

सम्बंधित ख़बरें

PSU job vs MNC job
'पब्लिक सेक्टर की कम सैलरी वाली जॉब MNC से बेहतर', शख्स ने क्यों किया ऐसा पोस्ट
Indian Railways viral video
ट्रेन में ही महिलाएं गाने लगीं 'संगीत', मजबूर होकर TTE ने कराया चुप
Japan kills 14000 bears
जापान में क्यों भालुओं को पकड़- पकड़कर मारा जा रहा, 14 हजार मार दिए
sydney-sweeney-3000-feet-plane-wing-stunt-tom-cruise
3,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के विंग पर खड़ी हुईं लड़की, Video
woman visits cemeteries around the world
'सिर्फ कब्रिस्तानों को देखने पूरी दुनिया घूमती हूं', महिला ने बताई अजीब वजह

इस पोस्ट में कंपनी ने बताया कि पिछले 150 सालों से वैसलीन को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपने तरीके से बोला और अपनाया गया है. हर उच्चारण और भाषा इस बात का सबूत है कि ये प्रोडक्ट कितनी दूर तक पहुंचा है. और सबसे मजेदार बात? वैसलीन ने अपने पोस्ट में कोरियन इंफ्लूएंसर मिनडे को 'CEO of Baseline' नियुक्त कर दिया है और वो बिना किसी इंटरव्यू के!

Advertisement

vaseline

वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद इंफ्लूएंसर ने समझाया है कि कोरियन भाषा में 'V' की आवाज निकाना मुश्किल होता है, इसलिए इसे 'B' की तरह बोला जाता है. यानी 'Vaseline' बन गया 'Baseline'!

साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो पर काफी प्रतिक्रिया आ रही है और लोग पोस्ट पर काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. साथ ही ब्रांड के रिएक्शन के बाद कंपनी की भी लोग तारीफ कर रहे है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Nepal Floods : बाढ़ के बाद अब नेपाल में बीमारियों का खतरा, डॉक्टरों ने बताया कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    प्रज्ञानानंद ने रचा इतिहास... बने पहले भारतीय Grand Chess Tour चैम्पियन, कारुआना को हराकर जीता खिताब |
    इमरान हाशमी के गाने में दीया मिर्जा को उतारने पड़े थे कपड़े, हुईं अनकंफर्टेबल? बोलीं- मुश्किल काम था |
    वोडका सिर्फ पीने के काम नहीं आती! 1 ढक्कन से चकाचक चमकेगा घर, हैक्स देख कहेंगे- 'काश पहले पता होता' |
    नेपाल में कुदरत के तांडव के बीच इंसानियत शर्मसार... बाढ़ में बहे महिला के शव से सोने की बालियां चुराते दिखे लोग, आरोपी गिरफ्तार |
    13 रुद्राक्ष और 12 ज्योतिर्लिंग... आर्टिस्ट ने तैयार की ऐसी राखी, जिसे देखने के लिए कैमरा भी करना पड़ेगा |
    अगर घर पर गांजे का पौधा लगा ले तो क्या जेल हो जाएगी? |
    Chandra Grahan 2026: पीक पर पहुंचा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा! |
    पूरी प्लानिंग के साथ इंटीमेट होते हैं हीरो-हीरोइन! कैमरे के पीछे से कौन कराता है तैयारी?
    Advertisement