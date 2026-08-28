वोडका सिर्फ पीने के काम नहीं आती! 1 ढक्कन से चकाचक चमकेगा घर, हैक्स देख कहेंगे- 'काश पहले पता होता'

Vodka Cleaning Uses: घर के अलग-अलग कोनों की सफाई करने के लिए लोग अक्सर अलग-अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं. कभी शीशा चमकाने के लिए क्लीनर, कभी चिपचिपे दाग के लिए रिमूवर तो कभी बदबू दूर करने के लिए स्प्रे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में एक ऐसी चीज मौजूद हो सकती है, जो आपकी सफाई के लिए मल्टीपर्पज क्लीनर की तरह काम कर सकती है. ये चीज कुछ और नहीं बल्कि वोडका है. जी हां, आपके घर के बार में रखी वोडका की एक बोतल इन छोटे-बड़े सफाई के कामों में भी मदद कर सकती है.

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वोडका का इस्तेमाल सिर्फ कॉकटेल बनाने के लिए ही नहीं किया जाता. इसमें मौजूद अल्कोहल चिपचिपे गोंद, बदबू, चिकनाई और बहुत सी गंदगी से निपटने में मदद कर सकता है. आज हम आपको वोडका के ऐसे 6 इस्तेमाल बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद शायद आप भी इसे सिर्फ बार में कॉकटेल बनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं करेंगे. चलिए जानते हैं वोडका आपके कौन-कौन से कामों को आसान कर सकती है.



1. बोतल और जार पर चिपके लेबल आसानी से हटाएं: कांच के जार, बोतल या मग पर लगा पुराना स्टिकर निकालना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है. अक्सर जब भी इन्हें बोतल या जार से निकालने की कोशिश की जाती है तो कागज तो निकल जाता है, लेकिन पीछे चिपचिपा गोंद रह जाता है.

इस गोंद को हटाने में वोडका आपकी मदद कर सकती है. एक कपड़े पर थोड़ी सी वोडका डालें और उसे चिपके हुए लेबल पर करीब एक मिनट के लिए रखें. इसके बाद कपड़े से रगड़ने पर हल्का या नॉर्मल स्टिकर गोंद आसानी से निकल सकता है.

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2. बदबूदार जूतों को करें फ्रेश: बारिश या पसीने की वजह से जूतों से आने वाली बदबू आपको काफी परेशान कर सकती है. अगर ऐसा है तो हर बार जूतों में पाउडर या परफ्यूम डालना इसका हल नहीं होता है.

वोडका को जूतों के अंदर हल्का स्प्रे करके रातभर सूखने दें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इससे बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करने और जूतों की बदबू को दूर करने में मदद मिल सकती है. ये तरीका स्नीकर्स के अलावा बूट्स और घर में पहनी जाने वाली चप्पलों पर भी आजमाया जा सकता है.

3. शीशे और मिरर पर नहीं दिखेंगे सफाई के निशान: शीशे साफ करने के बाद अगर उस पर सफेद लकीरें या निशान रह जाएं तो पूरी मेहनत बेकार लगती है. ऐसे में वोडका का इस्तेमाल किया जा सकता है.



वोडका से शीशे की सफाई करने के लिए पहले एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में वोडका और पानी मिलाएं. इसे कांच या शीशे पर स्प्रे करके साफ कपड़े से पोंछें. एक्सपर्ट्स के अनुसार, वोडका चिकनाई हटाने और शीशे को बिना ज्यादा स्ट्रीक के चमकाने में मदद कर सकती है.

4. डायमंड जूलरी की चमक लौटाने में मददगार: अगर आपकी डायमंड या कुछ हार्ड जेमस्टोन वाली जूलरी पर चिकनाई जम गई है और उसकी चमक कम हो गई है, तो वोडका मदद कर सकती है.

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वोडका जूलरी पर जमा चिकनाई हटाने और उसकी चमक वापस लाने में मदद कर सकती है. हालांकि, हर तरह की जूलरी पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

5. स्टेनलेस स्टील और क्रोम की चमक लौटाएं: रसोई के स्टेनलेस स्टील वाले बर्तनों, क्रोम फिटिंग या मेटल हार्डवेयर पर उंगलियों के निशान और पानी के दाग आसानी से पड़ जाते हैं.

इन्हें साफ करने में वोडका बहुत मददगार साबित हो सकती है. इसके लिए एक मुलायम कपड़े पर थोड़ी वोडका डालकर सरफेस को धीरे-धीरे पोंछ सकते हैं. इससे पानी के दाग, उंगलियों के निशान और हल्की चिकनाई हटाने में मदद मिल सकती है और सतह की चमक भी वापस आ सकती है.



लेकिन अगर स्टेनलेस स्टील पर खास कोटिंग या मैट फिनिश है, तो पहले किसी छिपी हुई छोटी जगह पर टेस्ट जरूर कर लें. ब्लैक स्टेनलेस स्टील या ब्रश्ड ब्रास जैसी सेंसिटिव फिनिश वाली चीजों पर सावधानी बरतनी जरूरी है.

6. बाथरूम की फफूंदी पर करें इस्तेमाल: बाथरूम के कोनों या नमी वाली जगहों पर कभी-कभी काई और फफूंदी दिखाई देने लगती है. ऐसी जगह पर भी वोडका का इस्तेमाल किया जा सकता है.

एक्सपर्ट के अनुसार, जिस भी जगह पर काई या फफूंदी दिख रही है वहां पर बिना पानी मिलाए वोडका स्प्रे करें और करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद उस जगह को रगड़कर साफ करें.

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