MG Hector Tomahawk EV: MG ने लॉन्च की धांसू 7-सीटर SUV, इतने रुपये है कीमत

जेएसडब्लू-एमजी ने अपनी नई कार को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने भारतीय बाजार में एमजी हेक्टर टॉमाहॉक (MG Hector Tomahawk) ईवी को लॉन्च कर दिया है. ये कार दमदार फीचर्स के साथ आती है. इस SUV के साथ कंपनी ने टॉमाहॉक प्लग-इन हाइब्रिड को भी भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है.
ये कार एमजी के ADAPT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड पहला प्रोडक्ट हैं, जो भारत में लॉन्च हुई हैं. कार के ईवी अवतार को कंपनी ने मल्टीपल वेरिएंट में लॉन्च किया है. कार BaaS (बैटरी एज ए सर्विस) के साथ भी आती है. आइए जानते हैं एमजी हेक्टर टॉमाहॉक की कीमत और दूसरी खास बातें.
जेएसडब्लू-एमजी ने हेक्टर टॉमाहॉक को 13.99 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत BaaS वेरिएंट की है, जिसके साथ आपको बैटरी के लिए 4.9 रुपये प्रति किलोमीटर का चार्ज भी देना होगा. इस एसयूवी को अगर आप बैटरी के साथ खरीदते हैं, तो इसकी कीमत 19.49 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. कार 7 सीटर और 5 सीटर दोनों ही अवतार में मिलेगी.
7 सीटर अवातर में कंपनी तीन वेरिएंट लेकर आई है. इसमें एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस वेरिएंट मिलेगा. इनकी कीमत क्रमशः 19.49 लाख रुपये, 21.99 लाख रुपये और 23.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. वहीं 5 सीटर अवतार सिर्फ एसेंस में मिलेगा, जिसकी कीमत 22.99 लाख रुपये है. इस कार डिलीवरी सितंबर से शुरू होगी. फिलहाल आप इस कार को आधिकारिक डीलरशिप से बुक कर सकते हैं.
एमजी हेक्टर टॉमाहॉक में 69.2kWH का बैटरी पैक मिलता है. कंपनी की मानें, तो इस बैटरी पैके साथ ये कार 517 किलोमीटर का सफर तय (क्लेम्ड रेंज) कर सकती है. इसमें एसी और डीसी दोनों तरह की चार्जिंग का विकल्प मिलता है. ये कार 150kW की पावर और 310 एनएम का टॉर्क ऑफर करती है.
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कार सिर्फ 8.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. कार में व्हीकल टू होम फीचर भी मिलता है. यानी एसयूवी में स्टोर एनर्जी को जरूरत पड़ने पर घर के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है.
टॉमाहॉक SUV में 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, जो ट्रासंपैरेंट चेसिस व्यू के साथ आता है. इसके अलावा कार में ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और दूसरे फीचर्स मिलते हैं. इसमें लेवल 2 ADAS दिया गया है, जो 11 फीचर्स के साथ आता है.
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कार मल्टीपल कैबिन मोड के साथ आती है. इसमें नैप मोड, कैंप मोड, प्रो-पेट मोड, एनर्जाइज मोड, वैलेट मोड और क्वाइट मोड दिया गया है. इन मोड्स को अलग-अलग काम के लिए डिजाइन किया गया है. इन मोड्स में कार अलग तरीके से बर्ताव करेगी.
कार में 10 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम दिया गया है. इसमें वेंटिलेटेड, पावर्ड और मेमोरी फंक्शन वाली सीट्स मिलती हैं. एसयूवी में पैनोरोमिक सनरूफ दिया गया है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि ये सेगमेंट सबसे बड़ा है. इसमें एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है.