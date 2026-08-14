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Budhaditya Yog 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं सूर्य-बुध, 5 राशियों का आएगा गोल्डन टाइम

Budhaditya Yoga 2026: 22 अगस्त को सिंह राशि में सूर्य और बुध की युति से बनेगा शक्तिशाली बुधादित्य राजयोग. जानें किन 5 भाग्यशाली राशियों के करियर और धन में होगी बंपर बढ़ोतरी.

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ज्योतिष में बुधादित्य योग को बुद्धि, नेतृत्व क्षमता, उच्च पद-प्रतिष्ठा, तेज और अपार धन लाभ का कारक माना जाता है.
ज्योतिष में बुधादित्य योग को बुद्धि, नेतृत्व क्षमता, उच्च पद-प्रतिष्ठा, तेज और अपार धन लाभ का कारक माना जाता है.

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ग्रहों के राजकुमार बुध 22 अगस्त 2026 को शाम 7:32 बजे कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं.सिंह राशि में सूर्य देव पहले से ही विराजमान हैं, ऐसे में सूर्य और बुध की युति से अत्यंत शुभ बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा.

ज्योतिष में बुधादित्य योग को बुद्धि, नेतृत्व क्षमता, उच्च पद-प्रतिष्ठा, तेज और अपार धन लाभ का कारक माना जाता है.इस राजयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए यह गोचर करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में वरदान साबित हो सकता है.

आइए जानते हैं किन 5 राशियों को मिलेगा इस राजयोग का सबसे ज्यादा लाभ:

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1. सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए यह बुधादित्य राजयोग सबसे अधिक फलदायी रहने वाला है, क्योंकि यह योग आपकी ही राशि में बन रहा है.

करियर और बिजनेस: आपके आत्मबल और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी.नौकरीपेशा लोगों को नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, साथ ही प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं.व्यापार में नए निवेश से भविष्य में तगड़ा मुनाफा हाथ लगेगा.

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मान-सम्मान: समाज में आपका मान-प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा.लंबे समय से अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे.

2. तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता लेकर आ रहा है.

धन लाभ: आय के नए स्रोत बनेंगे और लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है.

व्यापार व परिवार: व्यापारियों के नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे जो भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगे.परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी .  किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है.

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों को करियर और कार्यक्षेत्र में उन्नति के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे.

नौकरी में तरक्की: जो लोग नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं या बेहतर अवसर की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा ऑफर मिल सकता है.वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: बिज़नेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.शेयर बाजार या पुराने निवेश से भी आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने के योग हैं.

4. मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाला साबित होगा.

शिक्षा और प्रतियोगिता: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

व्यापार विस्तार: बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी.धन संचय करने में सफल रहेंगे. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा.

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5. मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए यह गोचर इस राशि के लोगों के लिए विशेष लाभकारी माना जा रहा है.

कम्युनिकेशन और मीडिया: मीडिया, तकनीक, शिक्षा, लेखन और आईटी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय किसी जैकपॉट से कम नहीं है.

मुनाफा: नई परियोजनाओं (Projects) पर काम शुरू हो सकता है . आपकी संवाद शैली से लोग प्रभावित होंगे.आय में वृद्धि के साफ संकेत हैं.

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