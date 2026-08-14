गुना में बुलडोजर लेकर पहुंचे ABVP कार्यकर्ता... जर्जर स्कूलों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा, 100 स्कूलों की सौंपी लिस्ट

MP News: गुना में जर्जर हो चुके सरकारी स्कूलों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया. विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जर्जर भवनों की सूची भी प्रशासन को सौंपी.

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ABVP कार्यकर्ता बाकायदा बुलडोजर लेकर पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं में महारानी लक्ष्मी बाई हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया और नारेबाजी की. विद्यार्थी परिषद ने मोहन सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए सवाल किए. उन्होंने गुना ब्लॉक के 100 ऐसे स्कूलों की सूची प्रशासन को सौंपी जिन्हें मरम्मत की बेहद जरूरत है, लेकिन प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है.

ABVP कार्यकर्ताओं ने लगभग डेढ़ घंटे तक सरकारी स्कूल के सामने प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने प्रशासन ने अगले 14 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

DPC कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में 400 सरकारी स्कूल भवन खराब हालत में हैं. इनमें से 193 तो ऐसी स्थिति में हैं जिनकी तुरंत मरम्मत होनी जरूरी है. विभाग की ओर से हर साल ऐसे स्कूलों की सूची सरकार को भेजी जाती है. लेकिन सरकार 10-15 स्कूलों की मरम्मत का ही पैसा भेजती है. इस बार गुना में केवल 30 सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए राशि आवंटित की गई है.



दरअसल, जिले के मधुसूदनगढ़ में सरकारी स्कूल का जर्जर हो चुका भवन गिर पड़ा था. गनीमत रही स्कूल की बिल्डिंग जब गिरी उस वक्त अवकाश था नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता. इसी बात से नाराज होकर ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया.

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गुना में 193 सरकारी स्कूल बेहद खतरनाक स्थिति में



मधुसूदनगढ़ में जर्जर स्कूल भवन गिरने की घटना ने इस आग में घी डाल दिया. अवकाश होने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन अभिभावकों में डर साफ दिखा. एक अभिभावक ने कहा, "अगर स्कूल खुला होता, तो नतीजा बहुत भयावह हो सकता था."

जिला शिक्षा अधिकारी ने मरम्मत का आश्वासन दिया है, लेकिन अब असली कसौटी अगले 14 दिनों की होगी. अगर कार्रवाई जमीन पर नहीं उतरी, तो जर्जर स्कूलों पर यह घमासान और तेज हो सकता है.

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