पेरिस में भारत का जलवा, पहली बार ग्रैंड फिनाले में पहुंचीं दो भारतीय टीमें

भारत के लिए बड़ी खबर सामने आई है. PUBG Mobile World Cup (PMWC) के ग्रैंड फाइनल्स में पहली बार दो भारतीय टीमें पहुंची हैं. GodLike Esports और Orangutan ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. यह भारतीय ईस्पोर्ट्स के लिए बड़ी खबर मानी जा रही है.

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टूर्नामेंट पेरिस में हो रहा है, जहां दुनिया की टॉप PUBG Mobile टीमें मुकाबला कर रही हैं. PMWC के ग्रुप स्टेज में कुल 32 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया था. दोनों ग्रुप में 16-16 टीमें थीं और हर टीम को 12 मैच खेलने थे. इस कड़े मुकाबले के बाद दोनों भारतीय टीमों ने Top 5 में जगह बनाकर ग्रैंड फाइनल्स का टिकट हासिल कर लिए है.

ओरंगउटान ने ग्रुप A में किया शानदार प्रदर्शन

ओरंगउटान ने ग्रुप A में दमदार खेल दिखाया. टीम ने 12 मैचों के बाद कुल 91 पॉइंट हासिल किए और अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रही. ग्रुप में 4Thrives पहले नंबर पर रही, जिसने ओरंगउटान से 16 पॉइंट ज्यादा हासिल किए.

दूसरी तरफ गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स ने ग्रुप B में अपनी ताकत दिखाई. टीम ने 105 पॉइंट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. गॉडलाइक के खिलाड़ियों ने मैचों में 73 फिनिशर्स किए, जो उनके ग्रुप में दूसरा सबसे ज्यादा फिनिश काउंट था.

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अब ट्रॉफी पर होगी नजर

ग्रैंड फाइनल्स का मुकाबला 14 से 16 अगस्त तक खेला जाएगा. यहां गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स और ओरंगउटान का सामना दुनिया की दूसरी मजबूत PUBG Mobile टीमों से होगा. दोनों भारतीय टीमों के पास अब सिर्फ फाइनल में पहुंचने का नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर ट्रॉफी जीतने का भी मौका है.

इस टूर्नामेंट में कुल 3 मिलियन डॉलर यानी करीब 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्राइज पूल है. ऐसे में खिलाड़ियों के लिए यह मुकाबला काफी बड़ा होने वाला है.

भारत में BGMI और ईस्पोर्ट्स की बढ़ती फ़ैन फॉलोइंग के बीच गॉडलाइक और ओरंगउटान की यह कामयाबी दिखाती है कि भारतीय टीमें अब ग्लोबल लेवल पर भी टॉप टीमों को टक्कर दे रही हैं. अब सभी की नजरें 14 अगस्त से शुरू होने वाले फाइनल्स पर होंगी, जहां दोनों भारतीय टीमें इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगी.

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