scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Iron Gate Cleaning Tips: बारिश में लोहे के गेट पर लग गई जंग? घर में पड़ी इन 3 चीजों से करें साफ, लौट आएगी चमक!

बारिश के मौसम में नमी की वजह से लोहे के गेट पर जंग लगना आम बात है. इसे हटाने के लिए आप घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. सफाई के बाद प्राइमर और पेंट लगाकर गेट को दोबारा जंग लगने से बचाएं. आइए आपको लोहे का गेट साफ करने के आसान तरीके बताते हैं.

Advertisement
X
लोहे के गेट पर जल्दी जंग लग जाता है. (PHOTO:AI)
लोहे के गेट पर जल्दी जंग लग जाता है. (PHOTO:AI)

How to Remove Rust From Iron Gate: बारिश के मौसम में गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही यह मौसम अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आता है. बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है, कपड़े और जूते सूख नहीं पाते हैं. इसके अलावा लगातार बारिश के पानी से भीगने की वजह से घरों में मौजूद लोहे के सामान पर भी जंग लगने लगती है. खासकर लोहे के गेट पर जंग लगने की समस्या काफी आम है, क्योंकि बारिश में सबसे ज्यादा उस पर ही पानी पड़ता है.

अगर समय रहते लोहे के गेट की सफाई न की जाए तो जंग धीरे-धीरे फैलने लगती है और गेट की चमक के साथ उसकी मजबूती भी असर पड़ता है. अगर आपके घर के गेट पर भी बारिश की वजह से जंग के निशान दिखाई देने लगे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप गेट की जंग को काफी हद तक साफ कर सकते हैं. आइए आपको इन देसी तरीकों के बारे में बताते हैं, जो लोहे के दरवाजे को साफ करने में आपकी बहुत मदद करेंगे.

 सफेद सिरका आएगा काम

सम्बंधित ख़बरें

gud makhana paag
बिना चीनी सिर्फ 2 चीजों से बनाएं क्रंची गुड़ मखाना पाग, आसान है बनाना
monsoon avoid these vegitables
Worst Vegetables for Monsoon: बारिश में भूलकर भी न खाएं ये 5 सब्जियां, बढ़ सकता है बीमारियों का खतरा! जानें क्या खाएं?
P.G. Sittenfeld shares his journey
'मैं फोन का गुलाम था, जेल गया तो...', इस कैदी की आपबीती उड़ा देगी होश
how to make halwai style imarti
बारिश में बनाएं कुरकुरी और रसीली मावा इमरती, आसान है रेसिपी
Besan
बेसन में बार-बार लग जाते हैं कीड़े? बारिश में अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

लोहे के गेट से जंग हटाने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक कपड़े या स्पंज को सिरके में भिगोकर जंग वाली जगह पर लगाएं. हल्की जंग होने पर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर पुराने टूथब्रश या स्क्रबर से रगड़ें. इसके बाद साफ कपड़े से गेट को पोंछकर अच्छी तरह सुखा दें.

Advertisement

बेकिंग सोडा से करें सफाई

बेकिंग सोडा भी जंग के दाग साफ करने में मदद कर सकता है. इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे जंग वाली जगह पर अच्छी तरह लगाएं और कुछ समय के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश या स्क्रबर से रगड़कर साफ करें. उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दें.

 नींबू और नमक का इस्तेमाल

अगर हल्की जंग हो तो उसके लिए आप नींबू और नमक का तरीका भी आजमा सकते हैं. जंग वाली जगह पर नमक छिड़कें और उसके ऊपर नींबू का रस लगाएं. कुछ देर बाद ब्रश से रगड़कर साफ करें. आखिर में गेट को पानी से साफ करने के बजाय गीले कपड़े से पोंछें और पूरी तरह सुखा लें.

जंग हटाने के बाद यह काम जरूर करें

सिर्फ जंग साफ करना ही काफी नहीं है. गेट को साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह सुखाना जरूरी है. इसके बाद जंग से बचाव के लिए गेट पर मेटल प्राइमर या एंटी-रस्ट कोटिंग लगाई जा सकती है. सूखने के बाद इसके ऊपर पेंट की एक अच्छी कोटिंग कर दें. इससे बारिश का पानी सीधे लोहे की सतह के संपर्क में आने से कुछ हद तक बच सकता है.

बारिश में लोहे के गेट को कैसे रखें जंग से दूर?

Advertisement

बारिश के मौसम में गेट को समय-समय पर सूखे कपड़े से पोंछते रहें. अगर गेट पर पानी जमा हो रहा है तो उसे लंबे समय तक न रहने दें. गेट की पेंट या कोटिंग कहीं से उखड़ गई है, तो उस हिस्से को नजरअंदाज न करें. वहां नमी पहुंचने से जंग तेजी से फैल सकती है. अगर जंग बहुत ज्यादा फैल चुकी है और लोहे की सतह कमजोर या परतदार हो गई है, तो केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय किसी एक्सपर्ट से गेट की स्थिति की जांच करवाना बेहतर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Iron Gate Cleaning Tips: बारिश में लोहे के गेट पर लग गई जंग? घर में पड़ी इन 3 चीजों से करें साफ, लौट आएगी चमक! |
    सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC Prelims 2025 का मुद्दा, याचिका में परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग |
    महिला आरक्षण और परिसीमन बिल का समर्थन करेंगे सुखबीर बादल, BJP-अकाली दल में बन गई बात? |
    'ऐसा लगा जैसे मंदिर में आ गया', न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में बोले शाहरुख खान, शेफ विकास खन्ना ने क्या बताया? |
    पहले मांगे 8000, फिर 5000 और आखिर में 4000 पर हुआ सौदा, मुआवजे की रकम के लिए घूस लेते क्लर्क गिरफ्तार |
    रेलिंग से टकराकर हवा में उछली कार... टेस्ट ड्राइव के दौरान बड़ा हादसा, रोंगटे खड़े कर देगा CCTV फुटेज |
    पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उबाल, शहर-शहर जोरदार प्रदर्शन |
    बंगाल में पुलिस हिरासत में TMC नेता की मौत से हड़कंप… पत्नी बोली- रस्सी से बांधकर पीटा; अभिषेक बनर्जी ने भी उठाए पर सवाल |
    क्या Punjab में BJP का चेहरा बनेंगे Raghav Chadha? PM से की मुलाकात |
    Worst Vegetables for Monsoon: बारिश में भूलकर भी न खाएं ये 5 सब्जियां, बढ़ सकता है बीमारियों का खतरा! जानें क्या खाएं?
    Advertisement