Iron Gate Cleaning Tips: बारिश में लोहे के गेट पर लग गई जंग? घर में पड़ी इन 3 चीजों से करें साफ, लौट आएगी चमक!

How to Remove Rust From Iron Gate: बारिश के मौसम में गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही यह मौसम अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आता है. बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है, कपड़े और जूते सूख नहीं पाते हैं. इसके अलावा लगातार बारिश के पानी से भीगने की वजह से घरों में मौजूद लोहे के सामान पर भी जंग लगने लगती है. खासकर लोहे के गेट पर जंग लगने की समस्या काफी आम है, क्योंकि बारिश में सबसे ज्यादा उस पर ही पानी पड़ता है.

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अगर समय रहते लोहे के गेट की सफाई न की जाए तो जंग धीरे-धीरे फैलने लगती है और गेट की चमक के साथ उसकी मजबूती भी असर पड़ता है. अगर आपके घर के गेट पर भी बारिश की वजह से जंग के निशान दिखाई देने लगे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप गेट की जंग को काफी हद तक साफ कर सकते हैं. आइए आपको इन देसी तरीकों के बारे में बताते हैं, जो लोहे के दरवाजे को साफ करने में आपकी बहुत मदद करेंगे.

सफेद सिरका आएगा काम

लोहे के गेट से जंग हटाने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक कपड़े या स्पंज को सिरके में भिगोकर जंग वाली जगह पर लगाएं. हल्की जंग होने पर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर पुराने टूथब्रश या स्क्रबर से रगड़ें. इसके बाद साफ कपड़े से गेट को पोंछकर अच्छी तरह सुखा दें.

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बेकिंग सोडा से करें सफाई

बेकिंग सोडा भी जंग के दाग साफ करने में मदद कर सकता है. इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे जंग वाली जगह पर अच्छी तरह लगाएं और कुछ समय के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश या स्क्रबर से रगड़कर साफ करें. उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दें.

नींबू और नमक का इस्तेमाल

अगर हल्की जंग हो तो उसके लिए आप नींबू और नमक का तरीका भी आजमा सकते हैं. जंग वाली जगह पर नमक छिड़कें और उसके ऊपर नींबू का रस लगाएं. कुछ देर बाद ब्रश से रगड़कर साफ करें. आखिर में गेट को पानी से साफ करने के बजाय गीले कपड़े से पोंछें और पूरी तरह सुखा लें.

जंग हटाने के बाद यह काम जरूर करें

सिर्फ जंग साफ करना ही काफी नहीं है. गेट को साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह सुखाना जरूरी है. इसके बाद जंग से बचाव के लिए गेट पर मेटल प्राइमर या एंटी-रस्ट कोटिंग लगाई जा सकती है. सूखने के बाद इसके ऊपर पेंट की एक अच्छी कोटिंग कर दें. इससे बारिश का पानी सीधे लोहे की सतह के संपर्क में आने से कुछ हद तक बच सकता है.

बारिश में लोहे के गेट को कैसे रखें जंग से दूर?

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बारिश के मौसम में गेट को समय-समय पर सूखे कपड़े से पोंछते रहें. अगर गेट पर पानी जमा हो रहा है तो उसे लंबे समय तक न रहने दें. गेट की पेंट या कोटिंग कहीं से उखड़ गई है, तो उस हिस्से को नजरअंदाज न करें. वहां नमी पहुंचने से जंग तेजी से फैल सकती है. अगर जंग बहुत ज्यादा फैल चुकी है और लोहे की सतह कमजोर या परतदार हो गई है, तो केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय किसी एक्सपर्ट से गेट की स्थिति की जांच करवाना बेहतर है.

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