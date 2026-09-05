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ऐसी होगी KIA की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार, पेश किया E100 Syros का कॉन्सेप्ट

KIA ने शुक्रवार को अपनी प्रीमियम एसयूवी सोरेंटो को लॉन्च किया है. इसके साथ ही कंपनी ने अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार के कॉन्सेप्ट को पेश किया है. किआ सिरॉस फ्लेक्स फ्यूल में कंपनी ने 1 लीटर का टर्बो इंजन इस्तेमाल किया है. हालांकि, इस कार के बार में कंपनी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

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Kia Syros FFV में कंपनी ने 1 लीटर का थ्री सिलेंडर इंजन दिया है. (Photo: ITG)
Kia Syros FFV में कंपनी ने 1 लीटर का थ्री सिलेंडर इंजन दिया है. (Photo: ITG)

किआ ने भारतीय बाजार में शुक्रवार को अपनी फ्लैगशिप एसयूवी सोरेंटो (Kia Sorento) को लॉन्च किया है. इस लॉन्च इवेंट में सोरेंटो के साथ कई दूसरी कारों को भी दिखाया है. ब्रांड ने किआ कारेन्स क्लैविस सीएनजी को रिवील किया और कार्निवल हाइब्रिड से भी पर्दा उठा दिया है. 

इन सभी के साथ किआ ने देश में अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार के कॉन्सेप्ट को रिवील किया है. फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के रूप में कंपनी सिरॉस को चुना है. फिलहाल कंपनी ने सिरॉस फ्लेक्स फ्लूय का कॉन्सेप्ट रिवील किया है. ये कार कब तक आएगी इस पर ब्रांड ने कोई जानकारी नहीं दी है. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें. 

क्यों खास है ये कार? 

एक फ्लेक्स फ्यूल कार को मल्टीपल फ्यूल ऑप्शन पर इस्तेमाल किया जा सकता है. ये कार प्योर पेट्रोल, प्योर इथेनॉल और इन दोनों के तमाम ब्लेंड पर भी चल सकती है. किआ ने इस कार के प्रोडक्शन वर्जन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. ऐसे में सिरॉस फ्लेक्स फ्यूल (Syros FFV) को अभी टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के तौर पर ही देखा जा सकता है. 

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यह भी पढ़ें: KIA का धमाका, फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली SUV की हुई एंट्री, इतने रुपये है कीमत

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सिरॉस फ्लेक्स फ्यूल में 1.0 लीटर का थ्री सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. कंपनी ने इस इंजन की पावर और टॉर्क फिगर को रिवील नहीं किया है. मल्टीपल फ्यूल के साथ इस इंजन को इस्तेमाल करने के लिए कंपनी ने ईसीयू, टीसीयू और फ्यूल सिस्टम को अपडेट किया गया है. 

ट्रांसमिशन में भी हुआ है बदलाव

कार में रेगुलर सिरॉस टर्बो पेट्रोल से अलग ट्रांसमिशन दिया गया है. जहां स्टैंडर्ड मॉडल में 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है. वहीं फ्लेक्स फ्यूल वर्जन में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. इन बदलावों की वजह से ही ये कार मल्टीपल फ्यूल पर चल सकती है. 

यह भी पढ़ें: 5-स्टार सेफ्टी, सनरूफ और बहुत कुछ, 8.28 लाख ने खरीदी KIA Seltos

फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर सिर्फ किआ नहीं बल्कि दूसरी कंपनियां भी काम कर रही हैं. मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है. वहीं टाटा मोटर्स और महिंद्रा भी अपनी फ्लेक्स फ्यूल को लाने की तैयारी कर रही हैं. हालांकि, ये कारें कब तक लॉन्च होंगी इसकी कोई जानकारी नहीं है.

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