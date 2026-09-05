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न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पहुंची भारतीय महिला, फिर जो हुआ वो बताया

सोशल मीडिया पर किसी जगह की परफेक्ट तस्वीरें देखकर वहां पहुंचने पर असली अनुभव कितना अलग हो सकता है, इसका एहसास एक भारतीय महिला को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पहुंचकर हुआ.

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इंस्टाग्राम पर नेहा नाम की महिला ने अपना अनुभव शेयर किया (Photo:Insta/@n__sees)
इंस्टाग्राम पर नेहा नाम की महिला ने अपना अनुभव शेयर किया (Photo:Insta/@n__sees)

न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन ब्रिज आप गए हैं? अगर नहीं भी गए होंगे तो यकीनन आपकी नजरों से यह ब्रिज जरूर गुजरा होगा. याद नहीं आ रहा तो जरा फिल्म 'कल हो ना हो' के गाने 'हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी' में शाहरुख खान जिस ब्रिज पर चलते नजर आते हैं, वही है न्यूयॉर्क का मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज. और अगर फिल्म में भी ध्यान नहीं गया तो इंस्टाग्राम की किसी न किसी रील में यह ब्रिज जरूर दिखा होगा.

सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें देखकर यह जगह किसी फिल्म के सेट जैसी लगती है. पुल के बीचोंबीच खड़े लोग, पीछे मैनहैटन का शानदार स्काईलाइन और कैमरे के सामने परफेक्ट पोज. लेकिन स्क्रीन पर कुछ सेकेंड का यह खूबसूरत नजारा असल में कितना अलग हो सकता है, इसका एहसास एक भारतीय महिला को न्यूयॉर्क पहुंचकर हुआ. उन्होंने ब्रुकलिन ब्रिज पर अपने अनुभव का वीडियो बनाया और बताया कि जिस परफेक्ट फोटो की उम्मीद लेकर वह यहां पहुंची थीं, उसे लेना ही उनके लिए मुश्किल हो गया.

इंस्टाग्राम पर नेहा नाम की महिला ने अपना अनुभव शेयर किया. वीडियो में वह ब्रुकलिन ब्रिज पर बैठी नजर आती हैं. वजह थी वहां मौजूद भारी भीड़.उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने न्यूयॉर्क और खासकर ब्रुकलिन ब्रिज की कम से कम हजारों रील्स देखी थीं. लेकिन जब वह खुद वहां पहुंचीं, तो फोटो लेने के लिए उन्हें वैसी जगह ही नहीं मिल पाई जैसी उन्होंने सोशल मीडिया पर देखी थी.

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उनके मुताबिक, हर तरफ लोग अपने फोन और कैमरे लेकर खड़े थे. कोई फोटो ले रहा था तो कोई अपनी रील बना रहा था. ऐसे में उनके लिए भीड़ के बीच रुककर तस्वीर खिंचवाना मुश्किल हो गया.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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'आप लोग ही फोटो ले लो'

वीडियो में नेहा कहती हैं कि लोग उन्हें फोटो लेने का मौका ही नहीं दे रहे थे. आखिरकार उन्होंने हार मान ली और पुल पर ही बैठ गईं.

उन्होंने मजाक में कहा कि अब दूसरे लोग ही अपनी फोटो और रील्स बना लें. कम से कम किसी की पोस्ट तो तैयार हो जाएगी. वह खुद सामने का नजारा देखने का आनंद लेंगी.

महिला ने बताया कि उसने ब्रुकलिन ब्रिज की इतनी सारी रील्स देख रखी थीं कि जब वह आखिरकार वहां पहुंची, तो उसके मन में भी वैसी ही एक शानदार फोटो लेने की उम्मीद थी. लेकिन मौके पर पहुंचते ही कहानी कुछ और निकली.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पहले अपना घर संभालें

 

फोटो लेने की जगह तक नहीं मिली

इंस्टाग्राम पर नेहा नाम की महिला ने अपना अनुभव शेयर किया. वीडियो में वह ब्रुकलिन ब्रिज पर बैठी नजर आती हैं. वजह थी वहां मौजूद भारी भीड़.

उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने न्यूयॉर्क और खासकर ब्रुकलिन ब्रिज की कम से कम हजारों रील्स देखी थीं. लेकिन जब वह खुद वहां पहुंचीं, तो फोटो लेने के लिए उन्हें वैसी जगह ही नहीं मिल पाई जैसी उन्होंने सोशल मीडिया पर देखी थी.

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उनके मुताबिक, हर तरफ लोग अपने फोन और कैमरे लेकर खड़े थे. कोई फोटो ले रहा था तो कोई अपनी रील बना रहा था. ऐसे में उनके लिए भीड़ के बीच रुककर तस्वीर खिंचवाना मुश्किल हो गया.वीडियो में नेहा कहती हैं कि लोग उन्हें फोटो लेने का मौका ही नहीं दे रहे थे. आखिरकार उन्होंने हार मान ली और पुल पर ही बैठ गईं.

इंस्टाग्राम की परफेक्ट दुनिया और असली तस्वीर

नेहा का वीडियो सिर्फ ब्रुकलिन ब्रिज की भीड़ की कहानी नहीं है. यह उस अंतर को भी दिखाता है जो सोशल मीडिया पर दिखने वाली यात्रा और असल अनुभव के बीच होता है.

इंस्टाग्राम पर किसी लोकप्रिय जगह की तस्वीर में अक्सर सिर्फ एक खास एंगल दिखाई देता है. कैमरे के फ्रेम से बाहर कितने लोग खड़े हैं, फोटो लेने के लिए कितनी देर इंतजार करना पड़ा या सही तस्वीर के लिए कितनी कोशिश हुई- ये सब दिखाई नहीं देता.यही वजह है कि किसी वायरल ट्रैवल रील को देखकर जगह जितनी शांत और खाली लगती है, वहां पहुंचने पर वह उतनी ही व्यस्त मिल सकती है.

महिला ने बताया 'ओवरहाइप्ड टूरिस्ट ट्रैप'

वीडियो शेयर करते हुए नेहा ने ब्रुकलिन ब्रिज को लेकर मजाकिया अंदाज में सवाल भी किया. उन्होंने इसे एक "ओवरहाइप्ड टूरिस्ट ट्रैप" बताया.हालांकि, उन्होंने पुल के नजारे को पूरी तरह खारिज नहीं किया. भीड़ से परेशान होने के बावजूद उनका कहना था कि कम से कम उन्हें सामने का दृश्य देखने को मिल रहा था.

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वीडियो पर क्या बोले लोग?

नेहा के वीडियो पर कई लोगों ने उनकी स्थिति को 'एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी' बताया. कुछ यूजर्स ने कहा कि दुनिया के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स पर यही समस्या देखने को मिलती है.

एक यूजर ने मजाक में लिखा कि ब्रुकलिन ब्रिज ने आज अकेले फोटो लेने से साफ इनकार कर दिया. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि भीड़ के बावजूद वहां का व्यू अनुभव को यादगार बना सकता है.नेहा का वीडियो एक दिलचस्प सवाल छोड़ता है- क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट ट्रैवल तस्वीरें किसी जगह की असली तस्वीर होती हैं, या हम कैमरे के फ्रेम के बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाते?


 

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