आ रही KIA की किलर SUV Sorento... फॉर्च्यूनर वालों का भी बदल जाएगा मन

किआ भारतीय बाजार में अपनी नई कार किआ सोरेंटो (Kia Sorento) लॉन्च करने वाली है. इसके साथ ही कंपनी की एंट्री प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में होगी. अपकमिंग प्रीमियम एसयूवी 4 सितंबर को लॉन्च होने वाली है. ये एक थ्री-रो एसयूवी (SUV) होने वाली है. ये कंपनी की पहली हाइब्रिड कार होने वाली है.

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भारतीय बाजार में किआ सोरेंटो हाइब्रिड और डीजल दोनों ही अवतार में आएगी. इस कार का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है. किआ सोरेंटो का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर फैसिलिटी में होगा. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें.

क्या होगा SUV में खास?

किआ सोरेंटो हाइब्रिड वर्जन में 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक का सेटअप मिलता है. इसमें 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा. किआ ने कन्फर्म कर दिया है कि हाइब्रिड वर्जन में ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा.

कार का ग्लोबल वर्जन 227 एचपी की पावर और 349 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. भारतीय बाजार में कार की पावर क्या होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है. हाइब्रिड वर्जन के साथ ही डीजल इंजन भी कार में मिलेगा. किआ सोरेंटो में 2.2 लीटर का टर्बो चार्ज्ड इंजन मिलता है, जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा.

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सोरेंटो की लंबाई 4815 एमएम, चौड़ाई 1900 एमएम और व्हीलबेस 2815 एमएम होगा. ये किआ की प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी होगी. हालांकि, इसका कैबिन कारेन्स से अलग होगा. इसमें डुअल स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें 12.3 इंच के दो डिस्प्ले मिलेंगे.

किन कारों से होगी टक्कर?

किआ सोरेंटो में पैनोरोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वेंटिलेटेड सेकंड रो सीट्स, पावर्ड सीट एडजस्टमेंट, एंबिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम बोस ऑडियो सिस्टम मिलेगा. कार के हाई एंड वेरिएंट्स में सेकंड रो में कैप्टन सीट्स मिल सकती हैं. इसमें लेवल 2 ADAS दिया जा सकता है.

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भारत में किआ सोरेंटो 35 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च हो सकती है. इसका सीधा मुकाबला स्कोडा कोडियाक, टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरिडियन, एमजी मैजेस्टर और फॉक्सवैगन टेरॉन से होगा. वैसे हाल में लॉन्च हुई एमजी हेक्टर टॉमाहॉक प्लगइन हाइब्रिड से भी इसका मुकाबला होगा.

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