scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आ रही KIA की किलर SUV Sorento... फॉर्च्यूनर वालों का भी बदल जाएगा मन

भारतीय ऑटो मार्केट के लिए सितंबर का पहला हफ्ता शानदार होने वाला है. इस महीने की शुरुआत में कई कारें लॉन्च होने वाली हैं, जिसमें से एक किआ सोरेंटो है. ये किआ की प्रीमियम और पहली हाइब्रिड कार होने वाली है. ये कार 7 सीटर अवतार में आएगी, जिसमें हाई एंड फीचर्स मिलेंगे. आइए जानते हैं कार में क्या कुछ खास होगा.

Advertisement
X
किआ सोरेंटो डीजल और हाइब्रिड पेट्रोल अवातर में आएगी. (Photo: Kia India)
किआ सोरेंटो डीजल और हाइब्रिड पेट्रोल अवातर में आएगी. (Photo: Kia India)

किआ भारतीय बाजार में अपनी नई कार किआ सोरेंटो (Kia Sorento) लॉन्च करने वाली है. इसके साथ ही कंपनी की एंट्री प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में होगी. अपकमिंग प्रीमियम एसयूवी 4 सितंबर को लॉन्च होने वाली है. ये एक थ्री-रो एसयूवी (SUV) होने वाली है. ये कंपनी की पहली हाइब्रिड कार होने वाली है.

भारतीय बाजार में किआ सोरेंटो हाइब्रिड और डीजल दोनों ही अवतार में आएगी. इस कार का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है. किआ सोरेंटो का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर फैसिलिटी में होगा. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें. 

क्या होगा SUV में खास? 

किआ सोरेंटो हाइब्रिड वर्जन में 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक का सेटअप मिलता है. इसमें 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा. किआ ने कन्फर्म कर दिया है कि हाइब्रिड वर्जन में ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Kia Sonet
E20 पेट्रोल की नो-टेंशन! KIA की इन कारों में मिलेगा ज्यादा माइलेज
Kia Carens Clavis
Maruti की नींद उड़ाने की तैयारी में KIA, ला रही CNG वाली 7-सीटर
Kia seltos
5-स्टार सेफ्टी, सनरूफ और बहुत कुछ, 8.28 लाख ने खरीदी ये SUV
Kia Sorento
4.8 मीटर लंबी, दमदार पावर, फॉर्च्यूनर की टक्कर में आ रही धांसू SUV
स्कूटी सवार को उड़ाकर भागा SUV ड्राइवर, VIDEO वायरल

कार का ग्लोबल वर्जन 227 एचपी की पावर और 349 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. भारतीय बाजार में कार की पावर क्या होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है. हाइब्रिड वर्जन के साथ ही डीजल इंजन भी कार में मिलेगा. किआ सोरेंटो में 2.2 लीटर का टर्बो चार्ज्ड इंजन मिलता है, जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Maruti की नींद उड़ाने की तैयारी में KIA, ला रही CNG वाली 7-सीटर कार

सोरेंटो की लंबाई 4815 एमएम, चौड़ाई 1900 एमएम और व्हीलबेस 2815 एमएम होगा. ये किआ की प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी होगी. हालांकि, इसका कैबिन कारेन्स से अलग होगा. इसमें डुअल स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें 12.3 इंच के दो डिस्प्ले मिलेंगे. 

किन कारों से होगी टक्कर?

किआ सोरेंटो में पैनोरोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वेंटिलेटेड सेकंड रो सीट्स, पावर्ड सीट एडजस्टमेंट, एंबिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम बोस ऑडियो सिस्टम मिलेगा. कार के हाई एंड वेरिएंट्स में सेकंड रो में कैप्टन सीट्स मिल सकती हैं. इसमें लेवल 2 ADAS दिया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: KIA Sorento: ऐसी होगी ब्रांड की पहली हाइब्रिड SUV, लॉन्च से पहले देखें तस्वीरें

भारत में किआ सोरेंटो 35 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च हो सकती है. इसका सीधा मुकाबला स्कोडा कोडियाक, टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मेरिडियन, एमजी मैजेस्टर और फॉक्सवैगन टेरॉन से होगा. वैसे हाल में लॉन्च हुई एमजी हेक्टर टॉमाहॉक प्लगइन हाइब्रिड से भी इसका मुकाबला होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शादी का झांसा, परिवार को धमकी और नाबालिग से यौन शोषण... 6 साल बाद ठाणे कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा |
    नेपाली सेना ने रसुवा में चलाया रेस्क्यू अभियान, बचाए 1400 से अधिक लोग |
    'खड़गे जी की जाति किसी को नहीं पता, धर्म विशेष के नारों की वजह से...', शुद्धिकरण विवाद पर CM धामी की सफाई |
    नेपाली सेना ने कीचड़ से भरी सुरंग में ऐसै बचाई मजदूरों की जान |
    नेपाल की त्रासदी देख भावुक हुए अमिताभ बच्चन, पीड़ितों के लिए छलका दर्द |
    'सरकारी खजाने पर डकैती का प्रयास...', JPNIC को लेकर CM योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला, बोले- अपने ही वैचारिक मुखिया को नहीं छोड़ा |
    'सपा का मतलब लूट-खसोट', देवरिया में बोले सीएम योगी; Video |
    बड़ी तैयारी... अब रेलवे बिछाएगा 4-लेन ट्रैक, इन 7 रूटों पर चलेगा काम |
    Krishna Janmashtami 2026: कब है जन्माष्टमी? जानें पूजा और व्रत पारण का सही समय |
    शराब के नशे में 25 साल के बेटे ने 63 वर्षीय मां से किया रेप, पुलिस ने दबोचा
    Advertisement